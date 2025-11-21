Zelenszkij mindent megtesz, hogy fékezze Trump béketervét

Az új amerikai béketervről szóló egyeztetések a vártnál jóval nehezebbnek ígérkeznek. Az RBK Ukraina a The Washington Post értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy a tervezet több pontja Kijev szemében irreális, ezért időigényes újratárgyalásra lehet számítani. A lapnak nyilatkozó, az ügyet ismerő forrás úgy vélte, hogy akár hónapokig tartó fáradságos tárgyalásokra is szükség lehet ahhoz, hogy a dokumentum Ukrajna számára is elfogadható legyen.

A forrás arra is kitért, hogy még akkor sem lenne egyszerű aláírni a javaslatot, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikailag hajlana rá. Szerinte a szövegben több olyan kitétel szerepel, amelyet Kijev semmilyen körülmények között nem fogadhat el. Úgy látja, a mostani konstrukció egyértelműen Oroszországnak kedvezne, ezért eleve kizárt, hogy gyors megállapodás szülessen.