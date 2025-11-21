Zelenszkij mindent megtesz, hogy fékezze Trump béketervét

A háborúpárti európai elit Zelenszkijjel karöltve nemet mond Trump béketervére
Zelenszkij szerint a Trump által beterjesztett béketerv sérti Ukrajna szuverenitását és méltóságát.
Az ukrán vezetés szemmel láthatóan időt akar nyerni, és a tárgyalásokat a lehető legtovább húzná.
Az új amerikai béketervről szóló egyeztetések a vártnál jóval nehezebbnek ígérkeznek. Az RBK Ukraina a The Washington Post értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy a tervezet több pontja Kijev szemében irreális, ezért időigényes újratárgyalásra lehet számítani. A lapnak nyilatkozó, az ügyet ismerő forrás úgy vélte, hogy akár hónapokig tartó fáradságos tárgyalásokra is szükség lehet ahhoz, hogy a dokumentum Ukrajna számára is elfogadható legyen.
A forrás arra is kitért, hogy még akkor sem lenne egyszerű aláírni a javaslatot, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikailag hajlana rá. Szerinte a szövegben több olyan kitétel szerepel, amelyet Kijev semmilyen körülmények között nem fogadhat el. Úgy látja, a mostani konstrukció egyértelműen Oroszországnak kedvezne, ezért eleve kizárt, hogy gyors megállapodás szülessen.
A névtelenséget kérő nyilatkozó azt is hangsúlyozta, hogy a békéről szóló alku nem pusztán kétoldalú kérdés, ugyanis a tárgyalóasztalnál Oroszország és Ukrajna mellett az Egyesült Államok és Európa is jelen van, ami önmagában is lassítja a folyamatot. Megfogalmazása szerint ami jelenleg zajlik, az inkább a békefolyamat kezdete, nem pedig a vége.
Eközben korábbi sajtóbeszámolók más képet festenek a menetrendről. Ezek szerint Washington erős nyomást gyakorol Kijevre, és azt szeretné, ha Ukrajna legkésőbb az amerikai hálaadásig, vagyis november 27 ig rábólintana az amerikai és orosz fél által összeállított tervre. A hírek alapján az amerikai fél "agresszív" ütemezést támogat, amelyben a dokumentumot november végéig Moszkva elé vinnék, december elején pedig véglegesítenék.
A 28 pontos, Donald Trump által már jóváhagyott tervezet jelentős engedményeket várna el Ukrajnától. A javaslat szerint Kijevnek át kellene adnia a Donbasz teljes területét, beleértve azokat a részeket is, amelyeket az orosz haderő eddig nem foglalt el. Emellett a hadsereg létszámának megfelezése és a nagy hatótávolságú csapásmérő képesség feladása is szerepel a feltételek között, mindez nyugati biztonsági garanciákért cserébe.
Nyitókép: Leonardo MUNOZ / AFP
