Vészjósló üzenet érkezett Brüsszelből: „Nincs szükség Orbán Viktorra”

Megremegtek a falak Brüsszelben: sorra háborodnak fel a politikusok Ursula von der Leyen legújabb húzása miatt
Orbán Viktor érvelésével teljesen egyetértett egy holland EP-képviselő is.
Valamit tervezhet Marta Kos.
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási folyamata nincs blokkolva, bár a hivatalos tárgyalási klaszterek megnyitását Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza – írja az Unian.
Kos hangsúlyozta, hogy a technikai egyeztetések folytatódnak, és szerinte sem az ukránoknak, sem a moldávoknak nincs szükségük Orbán Viktorra reformjaik végrehajtásához.
Budapest és néhány más főváros aggályait fejezte ki az új tagállamok okozta piaci verseny és biztonsági döntéshozatal miatt; ezért nem támogatják jelenleg a bővítést. Az EU-ban felmerült egy kompromisszumos javaslat is: új tagokat ideiglenesen szavazati jog nélkül vennének fel, amíg belső reformokat hajtanak végre – ezt azonban Kos nem támogatja. A Bizottság decemberben elemzést tesz közzé a bővítés előtt álló helyzetről.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
Nagyot ment Radosław Sikorski.
Még mindig nem érkezett reakció Zelenszkijtől.