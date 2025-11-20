Ft
Háború Ukrajnában Marta Kos Ukrajna Magyarország orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Vészjósló üzenet érkezett Brüsszelből: „Nincs szükség Orbán Viktorra”

2025. november 20. 12:03

Valamit tervezhet Marta Kos.

2025. november 20. 12:03
null

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási folyamata nincs blokkolva, bár a hivatalos tárgyalási klaszterek megnyitását Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza – írja az Unian.

Kos hangsúlyozta, hogy a technikai egyeztetések folytatódnak, és szerinte sem az ukránoknak, sem a moldávoknak nincs szükségük Orbán Viktorra reformjaik végrehajtásához.

Budapest és néhány más főváros aggályait fejezte ki az új tagállamok okozta piaci verseny és biztonsági döntéshozatal miatt; ezért nem támogatják jelenleg a bővítést. Az EU-ban felmerült egy kompromisszumos javaslat is: új tagokat ideiglenesen szavazati jog nélkül vennének fel, amíg belső reformokat hajtanak végre – ezt azonban Kos nem támogatja. A Bizottság decemberben elemzést tesz közzé a bővítés előtt álló helyzetről.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

