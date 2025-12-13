„Ez már Magyar Péternek is kínos lett volna” – Kocsis Máté elmondta, miért nem mert elmenni Mohácsra a Tisza Párt elnöke

Háborúellenes Gyűlés Mohácson – Orbán Viktor ÉLŐBEN MOST a Mandineren
Orbán Viktor miniszterelnökkel Andor Éva beszélget a mohácsi gyűlésen. Tartsanak velünk!
A Fidesz frakcióvezetője szerint ügyes trükkel futamodott meg a Háborúellenes Gyűlés elől a Tisza vezére.
Most szombaton Mohácson tartják a legutóbbi Háborúellenes Gyűlést. A rendezvény kezdete előtt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyilatkozott a Patriótának. A politikus elmondta, hogy ez alkalommal Magyar Péter már azért nem mert párhuzamosan tüntetést tartani a városban – ahogy ezt korábban tette –, mert kínos lett volna számára, ha egyértelművé válik, mennyire megcsappant az iránta mutatott érdeklődés.
Kocsis emlékeztetett:
korábban a Tisza Párt munkatársai ismerték el, hogy egyre nehezebb minden héten szimpatizánsokat utaztatni Magyar Péter vidéki beszédeinek helyszíneire.
Korábban látható volt, hogy hétről hétre – Győr, Kecskemét, Nyíregyháza – csökken a résztvevők száma tiszás rendezvényeken. Kocsis szerint Magyar egy ügyes trükkel bújt ki, és inkább tüntetést szervez Budapesten,
azt játssza most éppen, hogy azért nem jön ide, mert Budapesten van dolga”
– fogalmazott.
A frakcióvezető szerint a Háborúellenes Gyűlés különösen fontos Mark Rutte NATO-főtitkár legutóbbi kijelentései fényében, miszerint az európaiaknak olyan háborúra kell felkészülniük, amilyet a nagyszüleink és a dédszüleink vívtak. Kocsis Máté szerint ez is azt jelzi, hogy olyan háborús pszichózis van Európában, amire 80 éve nem volt példa. Most az Európai Unió arra akarja rávenni – az egyébként részükről lenézett – tagállamokat, hogy adjanak pénzt a háborúra.
Mi viszont nem akarunk háborúra készülni, mi egy békés jóléti államot szeretnénk, ahol nem más országok háborújára akarunk költeni, hanem a saját országunk fejlődésére”
– mondta. 2026 lesz az utolsó választás, amelyen a háborús és béke kérdésében majd dönteni lehet, mivel az ellenzék – köztük a DK és a Tisza Párt – mind végrehajtaná a brüsszeli háborús terveket. Arra is felhívta a figyelmet,
nem véletlen, hogy az az összeg, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrajnai háborúra Magyarországra követel, az „forintra pontosan” megegyezik azzal az összeggel, amit a tiszások az első évben behajtanának az emberektől a megszorító csomagjukkal.
A frakcióvezető szerint vannak döntések az életben, amiket nem lehet visszafordítani, a migráció mellett ilyen a háború kérdése is. Kocsis Máté szerint éppen ezért fontos, hogy mit gondolnak az emberek.
Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala
