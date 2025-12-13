„Ez már Magyar Péternek is kínos lett volna” – Kocsis Máté elmondta, miért nem mert elmenni Mohácsra a Tisza Párt elnöke

– fogalmazott.

A háborús döntéseket nem lehet visszafordítani

A frakcióvezető szerint a Háborúellenes Gyűlés különösen fontos Mark Rutte NATO-főtitkár legutóbbi kijelentései fényében, miszerint az európaiaknak olyan háborúra kell felkészülniük, amilyet a nagyszüleink és a dédszüleink vívtak. Kocsis Máté szerint ez is azt jelzi, hogy olyan háborús pszichózis van Európában, amire 80 éve nem volt példa. Most az Európai Unió arra akarja rávenni – az egyébként részükről lenézett – tagállamokat, hogy adjanak pénzt a háborúra.

Mi viszont nem akarunk háborúra készülni, mi egy békés jóléti államot szeretnénk, ahol nem más országok háborújára akarunk költeni, hanem a saját országunk fejlődésére”

– mondta. 2026 lesz az utolsó választás, amelyen a háborús és béke kérdésében majd dönteni lehet, mivel az ellenzék – köztük a DK és a Tisza Párt – mind végrehajtaná a brüsszeli háborús terveket. Arra is felhívta a figyelmet,