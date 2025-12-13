Ft
mohács tisza párt magyar péter kocsis máté fidesz

„Ez már Magyar Péternek is kínos lett volna” – Kocsis Máté elmondta, miért nem mert elmenni Mohácsra a Tisza Párt elnöke

2025. december 13. 11:41

A Fidesz frakcióvezetője szerint ügyes trükkel futamodott meg a Háborúellenes Gyűlés elől a Tisza vezére.

2025. december 13. 11:41
null

Most szombaton Mohácson tartják a legutóbbi Háborúellenes Gyűlést. A rendezvény kezdete előtt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyilatkozott a Patriótának. A politikus elmondta, hogy ez alkalommal Magyar Péter már azért nem mert párhuzamosan tüntetést tartani a városban – ahogy ezt korábban tette –, mert kínos lett volna számára, ha egyértelművé válik, mennyire megcsappant az iránta mutatott érdeklődés.

Kocsis emlékeztetett:

korábban a Tisza Párt munkatársai ismerték el, hogy egyre nehezebb minden héten szimpatizánsokat utaztatni Magyar Péter vidéki beszédeinek helyszíneire.

Korábban látható volt, hogy hétről hétre – Győr, Kecskemét, Nyíregyháza – csökken a résztvevők száma tiszás rendezvényeken. Kocsis szerint Magyar egy ügyes trükkel bújt ki, és inkább tüntetést szervez Budapesten,

azt játssza most éppen, hogy azért nem jön ide, mert Budapesten van dolga”

– fogalmazott.

A háborús döntéseket nem lehet visszafordítani

A frakcióvezető szerint a Háborúellenes Gyűlés különösen fontos Mark Rutte NATO-főtitkár legutóbbi kijelentései fényében, miszerint az európaiaknak olyan háborúra kell felkészülniük, amilyet a nagyszüleink és a dédszüleink vívtak. Kocsis Máté szerint ez is azt jelzi, hogy olyan háborús pszichózis van Európában, amire 80 éve nem volt példa. Most az Európai Unió arra akarja rávenni – az egyébként részükről lenézett – tagállamokat, hogy adjanak pénzt a háborúra.

Mi viszont nem akarunk háborúra készülni, mi egy békés jóléti államot szeretnénk, ahol nem más országok háborújára akarunk költeni, hanem a saját országunk fejlődésére”

– mondta. 2026 lesz az utolsó választás, amelyen a háborús és béke kérdésében majd dönteni lehet, mivel az ellenzék – köztük a DK és a Tisza Párt – mind végrehajtaná a brüsszeli háborús terveket. Arra is felhívta a figyelmet,

nem véletlen, hogy az az összeg, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrajnai háborúra Magyarországra követel, az „forintra pontosan” megegyezik azzal az összeggel, amit a tiszások az első évben behajtanának az emberektől a megszorító csomagjukkal.

A frakcióvezető szerint vannak döntések az életben, amiket nem lehet visszafordítani, a migráció mellett ilyen a háború kérdése is. Kocsis Máté szerint éppen ezért fontos, hogy mit gondolnak az emberek.

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala

***

 

