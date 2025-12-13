Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború mohács digitális polgári körök miniszterelnök beszéd orbán viktor

Itt követheti élőben a mohácsi háborúellenes gyűlést (VIDEÓ)

2025. december 13. 11:02

A sorban immár a negyedik gyűlés csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök beszélgetése lesz.

2025. december 13. 11:02
null

Negyedik állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése. A soron következő alkalmat december 13-án tartják Mohácson. 

Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök beszélgetése lesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A beszédeket és a művészek fellépéseit bárki ÉLŐ-ben is nyomon követheti az alábbi linken:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!