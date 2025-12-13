Ft
Gáza övezetben hírszerzési együttműködés Izrael Egyesült Államok

Kiszivárgott: Bidenék leállították a segítséget, miközben Izrael háborút vívott Gázában

2025. december 13. 10:22

A döntés komoly törésre utal az amerikai–izraeli viszonyban, ilyen mértékű hírszerzési visszatartás egy szövetséges ellen szinte példátlan.

2025. december 13. 10:22
null

A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok a Biden-kormány idején ideiglenesen leállította az Izraellel folytatott egyik legérzékenyebb hírszerzési együttműködését: 

felfüggesztette a Gáza fölött repülő amerikai drónok élő felvételeinek továbbítását. 

Izrael ezeket a valós idejű képeket a túszok és a Hamász fegyvereseinek felkutatására használta. 

A döntés több napra megbénította az izraeli műveleteket, és példátlan lépésnek számított egy ilyen szoros szövetséges felé. 

Washington ezen túlmenően korlátozta azt is, hogy Izrael milyen célpontok ellen vetheti be a tengerentúlról kapott hírszerzési adatokat.

A háttérben komoly amerikai aggodalmak húzódtak: az izraeli hadsereg gázai offenzívája során megölt civilek magas száma, valamint a feltételezések, hogy a Sin Bét bántalmazhat palesztin foglyokat. 

Az amerikai jog előírja, hogy csak olyan partnerrel oszthatók meg érzékeny információk, amely garantálja a háborús jog betartását – ám több forrás szerint Izrael nem szolgáltatott megfelelő biztosítékokat. 

A hírszerzési együttműködés csak akkor indult újra, amikor Izrael írásban vállalta, hogy tiszteletben tartja az amerikai és nemzetközi humanitárius előírásokat.

A Reuters beszámolója rávilágít arra, milyen mély volt az amerikai hírszerzés belső bizalmatlansága: sok tisztviselő tartott attól, hogy Izrael úgy használja fel a kapott adatokat, hogy az súlyosan sérti a humanitárius normákat. 

Mindez azért különösen feltűnő, mert a két ország között a hírszerzési együttműködés régóta az egyik legerősebb kapocs. 

Izrael ugyan azt állítja, a kooperáció végig folyamatos volt, de a konkrét leállás tényét nem cáfolták.

Szakértők szerint a történtek a szövetségesek közti feszültség ritkán látott szintjét mutatják. Larry Pfeiffer, a CIA és az NSA korábbi vezető tisztviselője emlékeztetett: az emberi jogi visszaélések elkerülése minden adatátadás alapfeltétele. 

Daniel Hoffman, a CIA közel-keleti műveleteinek korábbi vezetője pedig úgy fogalmazott: 

hírszerzési adatot megtagadni egy háború közepén lévő, stratégiai partner országtól „szinte szentségtörés” – ami jól mutatja, milyen mély repedések keletkeztek az amerikai–izraeli viszonyban.

Nyitókép: Rabih DAHER / AFP

Sróf
2025. december 13. 10:27
"a CIA és az NSA korábbi vezető tisztviselője emlékeztetett: az emberi jogi visszaélések elkerülése minden adatátadás alapfeltétele" Ezen hangosan fölnevettem.
Válasz erre
1
0
tasijani22000
•••
2025. december 13. 10:26 Szerkesztve
Milyen "'háborút" vívott az a rühes patkány Gázában, ami akkora, mint Bugac közigazgatási területe? Áruld már el, te barom! Nyahú és bandája évtizedek óta tervezte Gáza lerombolását! Kivonta az IDF-et onnan. Megalakítatta a Hamaszt, ami SOHA nem tartott ott választásokat, miután magához ragadta a hatalmat a palesztinok felett. „Bárkinek, aki meg akarja akadályozni egy palesztin állam létrehozását, támogatnia kell a Hamász megerősítését és a pénz Hamásznak történő átutalását” – mondta Netanjahu Likud pártjának Kneszet-tagjai előtt 2019 márciusában. „Ez a stratégiánk része” x.com/haaretzcom/status/1711329340804186619 Ezek a patkányok elhatározták és megcsinálják a palesztinok kiirtását, a világsajtó meg benne a Mandinerrel szépen asszisztál hozzá... 1000 amerikai lelkészt vittek épp most Izraelbe egy kis agymosásra, hogy a cionácik irányba állítsák őket. youtube.com/watch?v=WzujZ__vTsE youtube.com/watch?v=5axnIAgfXxs Hasonlóan fizetik a cionáci bértollnokokat IS!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!