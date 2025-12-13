Kiszivárgott: Bidenék leállították a segítséget, miközben Izrael háborút vívott Gázában

Horror: palesztin orvos végezte ki az egyik izraeli túszt
Az október 7-én elrabolt tizenkilenc éves Noa Marcianónak levegőt fecskedeztek a vénáiba.
A döntés komoly törésre utal az amerikai–izraeli viszonyban, ilyen mértékű hírszerzési visszatartás egy szövetséges ellen szinte példátlan.
A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok a Biden-kormány idején ideiglenesen leállította az Izraellel folytatott egyik legérzékenyebb hírszerzési együttműködését:
felfüggesztette a Gáza fölött repülő amerikai drónok élő felvételeinek továbbítását.
Izrael ezeket a valós idejű képeket a túszok és a Hamász fegyvereseinek felkutatására használta.
A döntés több napra megbénította az izraeli műveleteket, és példátlan lépésnek számított egy ilyen szoros szövetséges felé.
Washington ezen túlmenően korlátozta azt is, hogy Izrael milyen célpontok ellen vetheti be a tengerentúlról kapott hírszerzési adatokat.
A háttérben komoly amerikai aggodalmak húzódtak: az izraeli hadsereg gázai offenzívája során megölt civilek magas száma, valamint a feltételezések, hogy a Sin Bét bántalmazhat palesztin foglyokat.
Az amerikai jog előírja, hogy csak olyan partnerrel oszthatók meg érzékeny információk, amely garantálja a háborús jog betartását – ám több forrás szerint Izrael nem szolgáltatott megfelelő biztosítékokat.
A hírszerzési együttműködés csak akkor indult újra, amikor Izrael írásban vállalta, hogy tiszteletben tartja az amerikai és nemzetközi humanitárius előírásokat.
A Reuters beszámolója rávilágít arra, milyen mély volt az amerikai hírszerzés belső bizalmatlansága: sok tisztviselő tartott attól, hogy Izrael úgy használja fel a kapott adatokat, hogy az súlyosan sérti a humanitárius normákat.
Mindez azért különösen feltűnő, mert a két ország között a hírszerzési együttműködés régóta az egyik legerősebb kapocs.
Izrael ugyan azt állítja, a kooperáció végig folyamatos volt, de a konkrét leállás tényét nem cáfolták.
Szakértők szerint a történtek a szövetségesek közti feszültség ritkán látott szintjét mutatják. Larry Pfeiffer, a CIA és az NSA korábbi vezető tisztviselője emlékeztetett: az emberi jogi visszaélések elkerülése minden adatátadás alapfeltétele.
Daniel Hoffman, a CIA közel-keleti műveleteinek korábbi vezetője pedig úgy fogalmazott:
hírszerzési adatot megtagadni egy háború közepén lévő, stratégiai partner országtól „szinte szentségtörés” – ami jól mutatja, milyen mély repedések keletkeztek az amerikai–izraeli viszonyban.
Ezt is ajánljuk a témában
Az október 7-én elrabolt tizenkilenc éves Noa Marcianónak levegőt fecskedeztek a vénáiba.
Nyitókép: Rabih DAHER / AFP