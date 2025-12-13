Kiszivárgott: Bidenék leállították a segítséget, miközben Izrael háborút vívott Gázában

Washington ezen túlmenően korlátozta azt is, hogy Izrael milyen célpontok ellen vetheti be a tengerentúlról kapott hírszerzési adatokat.

A háttérben komoly amerikai aggodalmak húzódtak: az izraeli hadsereg gázai offenzívája során megölt civilek magas száma, valamint a feltételezések, hogy a Sin Bét bántalmazhat palesztin foglyokat.

Az amerikai jog előírja, hogy csak olyan partnerrel oszthatók meg érzékeny információk, amely garantálja a háborús jog betartását – ám több forrás szerint Izrael nem szolgáltatott megfelelő biztosítékokat.

A hírszerzési együttműködés csak akkor indult újra, amikor Izrael írásban vállalta, hogy tiszteletben tartja az amerikai és nemzetközi humanitárius előírásokat.

A Reuters beszámolója rávilágít arra, milyen mély volt az amerikai hírszerzés belső bizalmatlansága: sok tisztviselő tartott attól, hogy Izrael úgy használja fel a kapott adatokat, hogy az súlyosan sérti a humanitárius normákat.