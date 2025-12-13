„Brüsszel egy nagy nulla, egy nagy kalap sz...” – Lázár János olyat mondott, hogy a fal adta a másikat (VIDEÓ)

Majd azzal folytatta, hogy azt is leírták, hogy „az Európai Unió egy nagy kalap szar. S az Európai Unióra, mint intézményre semmiféle szükség nincs”.

Lefordítom egyszerűen, hogy mit mondanak az amerikaiak, hogy Brüsszel egy nagy nulla”

– hangzott el.

Ehelyett szükség van néhány országgal szoros szövetségre. Az amerikaiak fel is sorolták, mely európai országokra gondoltak.

E listán Lengyelország, Ausztria, Olaszország és nem utolsó sorban Magyarország szerepel – sorolta a tárcavezető. Hozzátette, „Trumpnak az az érdeke, hogy ezekben az országokban erős vezetők legyenek” – hangzott el a Lázárinfón.