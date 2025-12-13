Ft
lázár jános brüsszel magyarország szövetség Európai Unió ország Donald Trump Jr orbán viktor

„Brüsszel egy nagy nulla, egy nagy kalap sz...” – Lázár János olyat mondott, hogy a fal adta a másikat (VIDEÓ)

2025. december 13. 11:25

A miniszter nem fogta vissza magát: az amerikaiak már rég leírták az Európai Uniót, és Trump pontosan tudja, kire van szüksége.

2025. december 13. 11:25
null

Lázár János legutóbbi fórumán többek között arról beszélt, hogy az amerikaiak világosan leírták, mi a tervük.

Akárhogy reménykedik itt néhány libsi, Trump nem fogja elengedni Orbán Viktor kezét!”

– húzta alá az építési és közlekedési miniszter.

„Brüsszel egy nagy nulla”

Majd azzal folytatta, hogy azt is leírták, hogy „az Európai Unió egy nagy kalap szar. S az Európai Unióra, mint intézményre semmiféle szükség nincs”.

Lefordítom egyszerűen, hogy mit mondanak az amerikaiak, hogy Brüsszel egy nagy nulla”

– hangzott el.

Ehelyett szükség van néhány országgal szoros szövetségre. Az amerikaiak fel is sorolták, mely európai országokra gondoltak. 

E listán Lengyelország, Ausztria, Olaszország és nem utolsó sorban Magyarország szerepel – sorolta a tárcavezető. Hozzátette, „Trumpnak az az érdeke, hogy ezekben az országokban erős vezetők legyenek” – hangzott el a Lázárinfón.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

robertdenyiro
2025. december 13. 12:23
Tökéletesen igaza van. Magam se tudtam volna precízebben megfogalmazni.
hallgató
2025. december 13. 12:05
Trump és Putyin már felismerték, hogy az iszlámosodott Európa az amikra és az oroszokra is egyaránt súlyos veszélyt jelenthet, akár már 30-40 èven belül is.
csulak
2025. december 13. 12:05
Bruszel egy diktatura lett !
