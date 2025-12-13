Összességében sokkal jobb civilizációs szinten van Magyarország, mint ahogyan azt mi általában gondoljuk – Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A valóság nem olyan, mint a közösségi média.
Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ma Mohácson folytatódik a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűléseinek sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vesz az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor is.
Elmondta, hogy Összességében sokkal jobb civilizációs szinten van Magyarország, mint ahogyan azt gondoljuk.
A miniszterelnök szerint „nem csinált semmi különöset”, csak azokat a terveket és álmokat, amiket a magyarok magukkal visznek – lassan 100 éve –, azt próbálja végrehajtani.
Cikkünk frissül.
