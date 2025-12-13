Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mohács DPK orbán viktor

Összességében sokkal jobb civilizációs szinten van Magyarország, mint ahogyan azt mi általában gondoljuk – Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

2025. december 13. 11:58

A valóság nem olyan, mint a közösségi média.

2025. december 13. 11:58
null

Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ma Mohácson folytatódik a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűléseinek sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vesz az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor is.

Elmondta, hogy Összességében sokkal jobb civilizációs szinten van Magyarország, mint ahogyan azt gondoljuk. 

A miniszterelnök szerint „nem csinált semmi különöset”, csak azokat a terveket és álmokat, amiket a magyarok magukkal visznek – lassan 100 éve –, azt próbálja végrehajtani.

 

Cikkünk frissül.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

jump-ing
•••
2025. december 13. 12:22 Szerkesztve
Lássatok feleim sülthústól mik vagymuk. Zsír is a toka vagymuk. Mi vagymuk az eropai cigány kis ukk mukk fuck. Kakukk...
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 13. 12:12
reakcio1969 Hány gyermekvédelmi törvény is szavazott meg a pedofil fajtád?...DDD Egy számot kérek....
Válasz erre
1
0
tasijani22000
2025. december 13. 12:01
Remélem a gázai egyoldalú népirtást is elítélte pár szóban! Mégiscsak ezerszer több gyereket mészároltak le ott, elvetemült, rühes férgek, mint Oroszországban...
Válasz erre
0
0
reakcio1969
2025. december 13. 12:01
“Akkor most tehát kiderült, hogy Orbánék pont akkor (2021-ben) indították el a 2022-es választással együtt megrendezett „gyermekvédelmi” népszavazásba torkolló, „gyermekvédelminek” nevezett (valójában homofób) propagandakampányukat a plebsz hergelése és támogatásának megőrzése, illetve fokozása érdekében, amikor megszületett és az asztalukra került a Magyar Péter által tegnap nyilvánosságra hozott jelentés a magyar gyermekvédelmi rendszerben uralkodó állapotokról. A jelentésből kiderült, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszerben ezerszámra abuzálják, bántalmazzák, verik és erőszakolják a gyerekeket. A jelentés szerint a megkérdezett gyermekvédelmi gyámok több, mint 3300 bántalmazott gyermekről tudtak, akiket az orbáni hatalom nem tudott, de nem is akart megvédeni, mert számukra a gyermekvédelem sem volt más, mint a hatalom megtartásának célját szolgáló politikai termék.”
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!