Elképesztő lista készült: Magyar Péter emberei mindent bevallottak! (VIDEÓ)

Magyar Péter jelöltje évekig fúrta a rezsicsökkentést Brüsszelben
A most előkerült bejegyzés szerint Gerzsenyi Gabriella hasztalannak minősítette a magyar családok millióit segítő intézkedést.
Az elmúlt másfél évben egymást érték a Tisza-mozgalom körüli botrányok, kiszivárgott anyagok, egymásnak ellentmondó gazdasági tervek és adatkezelési visszaélések. Magyar Péter és a párt vezetői, tanácsadói sorra jelezték: megszorításokra, a rezsicsökkentés és családtámogatások eltörlésére, adóemelésre készülnek.
Sorozatban hangzottak el 2024 és 2025 között olyan kijelentések a Tisza-mozgalom részéről, amelyek a rezsicsökkentés kivezetését és a magyar lakosság terheinek emelését vetítették előre.
Nem sokkal a párt berobbanása utána látott napvilágot, hogy Gerzsenyi Gabriella, a párt európai parlamenti képviselője többször úgy fogalmazott: a rezsicsökkentéssel „maga alatt vágja a fát az ország”, ezért szerinte meg kell szüntetni.
Bódis Kriszta – aki ma már Magyar Péter egyik jelölt-jelöltje – még továbbment, amikor kijelentette: a magyaroknak valójában nincs joguk kevesebb energiát fizetni, mint más országok lakosainak. Magyar Péter pedig 2025-ös országjárásának gyulai állomásán egyenesen „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést.
A kritika nemcsak az energiaárakra terjedt ki: 2024-től a 13. havi nyugdíj is célkeresztbe került a párt rendezvényein a Tisza szakértőitől. Petschnig Mária Zita közgazdász igazságtalannak nevezte a juttatást, míg Surányi György korábbi jegybankelnök annak megszüntetése mellett érvelt.
Idén nyáron a családtámogatási rendszer került sorra: Bódis Kriszta július 10-én azt mondta, a családi adókedvezmények a „jómódúakat” támogatják, ezért igazságtalanok. Ezzel párhuzamosan Raskó György agrárszakember többször is progresszív személyi jövedelemadót és magasabb vállalati terheket sürgetett, sőt az őstermelői és családi gazdaságok adómentességét is kritizálta.
Augusztus 20-án Magyar Péter már egy újabb nagy bejelentést tett: szerinte a Tisza-kormány leválna az orosz energiáról, ami egyben a rezsicsökkentés megszűnését is jelentené.
Augusztus 26-án az Index birtokába került a Tisza Gazdasági Kabinetjének adótervezete, amely egy háromsávos (15–22–33 százalékos) szja-rendszert, a családtámogatási rendszer jelentős visszavágását és új különadókat tartalmazott. A párt először tagadta a dokumentum hitelességét, majd a kiszivárgott etyeki fórum felvételén Tarr Zoltán alelnök maga is elismerte: valóban adóemelést terveztek, és a részleteket a választásokig titokban tartanák. Szavai szerint: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
Ezután a Tisza gyorsan törölte a felvételt, majd összeállított egy új, már adócsökkentést ígérő verziót, amelyet szeptember 7-én mutattak be. Ebben már szerepelt áfacsökkentés és családtámogatások megtartása – mindezt egy 1 milliárd forint fölötti vagyonadó terhére. Ám szeptember 9-én újabb tervek szivárogtak ki: a társasági adót 9 százalékról százalékról 25 százalékra, a céges osztalék- és értékpapír-nyereségek adózását pedig akár 40 százalékra emelnék.
A botrányok sorát tovább tetézte, hogy szeptember 22-én a Mandiner mutatta be azt a Corvinuson tartott előadást, amely szerint a Tisza a vállalkozási támogatások jelentős csökkentésére és a társasági adó további emelésére készülne, miközben megszüntetné a bank- és extraprofitadókat. Még ugyanezen a napon előkerült egy azóta törölt felvétel, amelyben Surányi György a rezsicsökkentés, az édesanyák adómentessége és az ígért áfacsökkentés eltörlése mellett érvelt.
Októberben ismét Tarr Zoltán került a középpontba: egy újabb kiszivárgott felvételen egy sárospataki fórumon az egészségügy és az oktatás megszorításairól beszélt, többek között kórházi osztályok és vidéki iskolák bezárásáról, az agrártámogatások csökkentéséről és az ukrán gabona beengedéséről. A nyugdíjrendszer felülvizsgálata is napirendre került.
Októbertől kezdve súlyos adatkezelési botrányok rázták meg a pártot. Először 20 ezer, majd 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból. Magyar Péter először azt állította, hogy orosz titkosszolgálatok, majd másnap azt, hogy a magyar kormány a felelős.
Október 15-én Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő is megszorításokról beszélt: a Nők40 eltörléséről, a nyugdíjas juttatások megszüntetéséről és a magasabb nyugdíjak 10–40 százalékos megadóztatásáról. Emellett megismételte Tarr Zoltán titkolózós kampánylogikáját azzal, hogy a nyugdíjreformot „nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.”
November 17-én a Tisza bemutatta országgyűlési jelöltjeit is, ám több név kideríthetetlen vagy ellentmondó háttérrel került fel a listára. Bár Magyar Péter korábban kizárta, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormányokhoz köthető emberek szerepeljenek a jelöltek között, végül számos ilyen személy is felbukkant.
A párt továbbá azt állította, hogy nincs olyan személy a listán, aki nem helyi kötődésű, azonban több jelölt leírását utólag változtatták meg, mikor kiderült, hogy ez nem igaz. A további hibák elkerülése érdekében Magyar Péter azt is megtiltotta a jelöltjeinek, hogy a sajtónak nyilatkozzanak.
