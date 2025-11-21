Elképesztő lista készült: Magyar Péter emberei mindent bevallottak! (VIDEÓ)

Sorozatban hangzottak el 2024 és 2025 között olyan kijelentések a Tisza-mozgalom részéről, amelyek a rezsicsökkentés kivezetését és a magyar lakosság terheinek emelését vetítették előre.

Nem sokkal a párt berobbanása utána látott napvilágot, hogy Gerzsenyi Gabriella, a párt európai parlamenti képviselője többször úgy fogalmazott: a rezsicsökkentéssel „maga alatt vágja a fát az ország”, ezért szerinte meg kell szüntetni.