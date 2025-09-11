Előkerült Tarr Zoltán és nem cáfolta meg botrányos kijelentéseit, sőt!

Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)
Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.
Magyar Péter embere még a „kommunikációs képzésükről” is beszélt.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke rövid interjút adott a 444-nek, amiben végig mentegette magát és közölte, esze ágában sincs lemondani.
Mint ismeretes Tarr volt az, aki egy teljesen nyilvános etyeki fórumon közölte, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” és „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”
A 444-es interjúban Tarr elkezdi fejtegetni, hogy „nem volt szerencsés, amit mondtam”, mert az „amit a mai magyar helyzetről mondtam, az szerintem megáll”. Kifejti, hogy az a baj inkább, hogy „nincsenek privát közegek, ezért nem lehet nagyobb elemzéseket úgy előadni, mintha az ember kizárólag azoknak beszélne, akik jóindulattal állnak hozzá”. Sőt, hozzáteszi, „ha valaki végignézi a felvételt, akkor látja, hogy ez egy normális, őszinte és világos beszélgetés volt arról, hogy az a miliő, amiben élünk, nem teszi lehetővé, hogy különböző gondolatokat ütköztessen az ember.”
Jó hírt is közölt a tiszás politikus:
„A leendő jelöltek ugyanolyan kommunikációs képzést kapnak majd, mint mi.”
Tarr Zoltán azon az etyeki fórumon arról értekezett, hogy nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor megbuknak. Mindez az után látott napvilágot, hogy kiderült, brutális adóemelésekre készül a párt. Dálnoki Áron – a Tisza Párt gazdasági kabinetjének vezetője – Etyeken még meg is szavaztatta a Tisza párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy
a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.
Sőt: úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.
Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.
A párt alelnöke az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, hogy a kormánypártok „el tudták azt mondani, hogy valami az pontosan az ellenkezője annak, ami (...)
arról van szó, hogy el tudták hitetni, hogy mindenkinek jobb az egykulcsos adó, ami alapvetően – ahogy hallottuk (eközben Tarr Dálnokira mutatott – a szerk.) – abszolút az ellenkezője igaz ennek a dolognak.”
Tarr úgy folytatta: „Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?”
Mire a közönségből érkezett a válasz: „Nem!”. Erre Tarr azt mondta, „Na, ez az!”, Dálnoki pedig rávágta: „Pontosan”.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás