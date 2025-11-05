Ft
11. 05.
szerda
Tisza Párt botrány Magyar Péter adatszivárgás Mráz Ágoston Sámuel politológus választás

„A Tisza adatszivárgásának komoly hatása lehet a választási eredményre” – így rombolta le az elemző Török Gábor légvárait

2025. november 05. 19:01

Mráz Ágoston Sámuel gondolatait a Titanic ikonikus jelenetével illusztrálta.

2025. november 05. 19:01
null

Török Gábor politológus szerdán úgy vélekedett közösségi oldalán, hogy a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt „nem várható komoly fordulat a pártok versenyében”.

Azonban hamar megcáfolták. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője ugyancsak Facebook-oldalán reagált erre a kijelentésre. Az elemző úgy fogalmazott, 

Török Gábor téved. A Tisza adatszivárgásának komoly hatása lehet a választási eredményre”. 

Majd azzal folytatta, „ettől persze egy tiszás nem lesz fideszes, de a választás mozgósítási verseny és az adatszivárgás éppen a tiszások aktivitására lehet hatással”

Mráz arra is kitért, hogy senki nem örül annak, ha a pártja nem tudja titokban tartani titkosnak szánt támogatását. 

Minden botrány, lelkesítő vagy lélekromboló ügy döntő hatással lehet”

– zárta gondolatait a szakértő

Mráz Ágoston Sámuel a bejegyzéshez illusztrációként a Titanic című film ikonikus jelenetének egy képkockáját választotta, melyen az látható, hogy a zenészek még akkor is húzták a talpalávalót, mikor már világosan látszott, hogy a hatalmas óceánjáró sorsa megpecsételődött: hullámsír vár rá.

A vonatkozó bejegyzés alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

pollip
2025. november 05. 19:41
Török már nem független.....
frankie-bunn
2025. november 05. 19:39
s másrészt ?
Reszelő Aladár
2025. november 05. 19:37
Én csak azt tudom, hogy amikor a FIdesz sorra jelentette be a népszerű intézkedéseket (otthon start, SZJA mentességek, stb) a Tisza pedig két balhé közt adóemeléseket, akkor is töretlenül emelkedtek. Eszerint az emberek már annyira nem bíznak az "ígéreteikben" és annyira torkig vannak már, hogy bármit jobban akarnak, mint Orbánt újabb 4 évre. Van ilyen is. De akkor miért áll a Fidesz náluk 36%-on? Más helyeken a győlölt pártok a parlamentbe sem jutnak be... Persze ha még a GDP növekedés is megindulna és kiderülne, hogy MP tényleg verte az asszonyt, akkor szerintük a Fidesznek tényleg lennének problémái a bejutási köszöbbel.
jetilovag
2025. november 05. 19:22
szopóágon a fosos agyhalott tisza szekta!........okt 23-án buktak! nem kicsit!....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 poloska egy pszihopata geci prüsszeli köcsög!......
