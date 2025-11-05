„A Tisza adatszivárgásának komoly hatása lehet a választási eredményre” – így rombolta le az elemző Török Gábor légvárait

Török Gábor politológus szerdán úgy vélekedett közösségi oldalán, hogy a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt „nem várható komoly fordulat a pártok versenyében”.

Azonban hamar megcáfolták. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője ugyancsak Facebook-oldalán reagált erre a kijelentésre. Az elemző úgy fogalmazott,

Török Gábor téved. A Tisza adatszivárgásának komoly hatása lehet a választási eredményre”.

Majd azzal folytatta, „ettől persze egy tiszás nem lesz fideszes, de a választás mozgósítási verseny és az adatszivárgás éppen a tiszások aktivitására lehet hatással”.