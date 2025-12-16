Ft
Tisza Párt Tisza-csomag nyugdíj 14. havi nyugdíj

A Tisza „öt perc alatt" hazavágná a nyugdíjakat: pontról pontra felsorolta az államtitkár, mi történne, ha a Tisza hatalomra jutna

2025. december 16. 13:39

Fájdalmas lista.

2025. december 16. 13:39
null

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és a Fidesz frakcióvezető-helyettese közzétett egy videót, melyben sorra vette, egészen konkrétan milyen következményekkel járna a nyugdíjakra nézve a Tisza megszorítási csomagja.

A Tisza öt perc alatt elvenné a 14.havi nyugdíjat, és nyugdíjadót vezetne be”

– közölte a politikus.

„A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, míg egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el” – részletezte Zsigó Róbert.

Az államtitkár figyelmeztetett: nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben, ugyanis a 13. havi nyugdíj elvétele is napirenden van.

És ez még nem minden. A kiszivárgott Tisza-csomag nem csak a mostani nyugdíjasokat érintené, hanem a jövő nyugdíjasait is, vagyis a ma dolgozó embereket”

– szögezte le Zsigó Róbert.

A frakcióveztő-helyettes emlékeztetett: a baloldal rég erre készül, és egy esetleges Tisza-győzelem esetén rövidesen végbemennének az alábbiak:

  • Az állam kivonulna a nyugdíjrendszerből
  • megszűnne a garantált állami nyugdíj
  • kötelező befizetéseket írnának elő magánpénztárakba
  • semmilyen garancia nem lenne arra, ki mennyi nyugdíjat kap.

„Elég egyetlen rossz döntés, és mindez valósággá válhat – szögezte le az államtitkár.

Végül megnyugtatásként azt is elmondta: „amíg nemzeti kormány van, a nyugdíj garantált és adómentes. Januártól jön az inflációkövető, 3,6 százalékos nyugdíjemelés, februárban érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj egyheti összege is”.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

In_memoriam_fleto
2025. december 16. 15:48
Akinek 30ezer Ft a nyugdíja, mit ér 14. havival? Tudom, többet kellett volna dolgozniuk, és most többet kapnának, de azért ilyen alacsony nyugdíjaknak akkor sem szabadna létezniük.
csulak
2025. december 16. 14:38
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
kalmanok
2025. december 16. 13:53
miközben minden nap újabb és újabb sokkoló gyermekbántalmazásokról kerülnek ki megdöbbentő információk, aközben Orbán Viktor oktatási államtitkára, Maruzsa Zoltán a „Lassan akarlak megd*gni, felkapcsolt lámpáknál” szövegű dalra fogadja a fiatal kolleganői rajongását egy közpénzen készült videóban
