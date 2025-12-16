A Tisza „öt perc alatt" hazavágná a nyugdíjakat: pontról pontra felsorolta az államtitkár, mi történne, ha a Tisza hatalomra jutna

Ez az a „köznyugalom”, amire Nagy Ervin vágyik: ÁFA-emelés, ingatlanadó, 13. havi nyugdíj elvétele – és ez még nem minden
Magyar Péter kedvenc színész-politikusa visszahozná a 2009-es megszorításokat.
Fájdalmas lista.
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és a Fidesz frakcióvezető-helyettese közzétett egy videót, melyben sorra vette, egészen konkrétan milyen következményekkel járna a nyugdíjakra nézve a Tisza megszorítási csomagja.
A Tisza öt perc alatt elvenné a 14.havi nyugdíjat, és nyugdíjadót vezetne be”
– közölte a politikus.
„A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, míg egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el” – részletezte Zsigó Róbert.
Az államtitkár figyelmeztetett: nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben, ugyanis a 13. havi nyugdíj elvétele is napirenden van.
És ez még nem minden. A kiszivárgott Tisza-csomag nem csak a mostani nyugdíjasokat érintené, hanem a jövő nyugdíjasait is, vagyis a ma dolgozó embereket”
– szögezte le Zsigó Róbert.
A frakcióveztő-helyettes emlékeztetett: a baloldal rég erre készül, és egy esetleges Tisza-győzelem esetén rövidesen végbemennének az alábbiak:
„Elég egyetlen rossz döntés, és mindez valósággá válhat” – szögezte le az államtitkár.
Végül megnyugtatásként azt is elmondta: „amíg nemzeti kormány van, a nyugdíj garantált és adómentes. Januártól jön az inflációkövető, 3,6 százalékos nyugdíjemelés, februárban érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj egyheti összege is”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert