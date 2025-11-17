200 ezres tiszás adatbomba robbant – ezt mondja az alkotmányjogász!

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Milyen adatvédelmi szabályok vonatkoznak a pártokra? Összekapcsolhatta a Tisza a különféle adatbázisait vagy sem? Felvet-e adatvédelmi aggályokat egy ukrán cég bevonása a Tisza Világ applikáció fejlesztésébe? Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Századvég kutatási igazgatóját kérdeztük.
Nemrég a 444 arról írt: „több tiszás adatbázis kerülhetett ki, olyanok is szerepelnek rajta, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot”. A lap megemlíti a Tisza pártvezetésében megszületett teóriát, miszerint az adatbázist „ellopták a párttól, vagyis nem IT-s feltörésről van szó.” Ehhez képest a lap azt is megjegyzi, hogy „beszéltünk olyannal is, aki hosszas gondolkodás után rájött, hogy a listázós térképen szereplő címét, ahol évek óta nem él, a tiszás webshopban adta meg régebben, amikor rendelt egy karkötőt. Ez viszont arra utal, hogy a Tisza törvényellenesen összekapcsolhatta a különféle adatbázisokat, és például a webshopban megadott adatokat pártszervezésre használta. Ifj. Lomnici Zoltán a tiszás adatszivárgásról nyilatkozott lapunknak, akitől azt kérdeztük:
Az adatvédelmi aggályokról Ifj. Lomnici Zoltán jogászt, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatóját kérdeztük.
Milyen adatvédelmi aggályokat vet fel egy ukrán cég bevonása a fejlesztésbe? – vetettük fel.
Lomnici kifejtette: „az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése a személyes adatok fokozott védelmét írja elő. Ukrajna nem rendelkezik megfelelőségi határozattal, ezért a harmadik országba irányuló adattovábbítás csak megfelelő garanciákkal jogszerű az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR 45–46. cikke szerint. A politikai véleményre utaló adat különleges adat, kezelése kizárólag kifejezett hozzájárulással lehetséges a GDPR 9. cikke alapján. Az adatbiztonság hiánya sérti a GDPR 32. cikkét és az Infotv. 25/I. §-át. Az ukrán cég bevonása csak adatfeldolgozói szerződéssel lenne jogszerű a GDPR 28. cikke alapján. Magyar Péterék az applikáció fejlesztése kapcsán súlyos kockázatot vállaltak, hiszen az uniós adatvédelmi rendező szigorú kereteket határoz meg arra vonatkozóan, hogy EU-s (illetve EGT-s) polgárok személyes adatait mikor és hogyan lehet harmadik országokba (azaz az EU / EGT-n kívüli országokba) továbbítani ráadásul az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásai szerint bizonyos kiegészítő intézkedéseket kell alkalmazni, ha a harmadik országban nem garantált teljesen az EU-val egyenértékű védelem.”
A 444-es cikk megjegyzése miatt megkérdeztük: milyen szabályok vonatkoznak a pártok adatkezelésére, milyen adatokat kezelhetnek és milyeneket nem?
A szakember szerint „a webshop- és pártadatbázis összekapcsolása sérti a célhoz kötöttség elvét a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A párt politikai véleményre utaló adatot nem kezelhet, mert ez különleges adat, amelynek kezelése főszabály szerint tilos a GDPR 9. cikke szerint. A párt csak olyan személyes adatot kezelhet, amelyre jogalapja van, és csak úgy kezelheti, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR 5. cikk szerinti elveknek: jogszerűség, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság és biztonság. Természeten ugyanezt találjuk az Infotv. 5. § (1) bekezdése, jelesül személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelhető, tehát az adatkezelőnek az adatgyűjtés előtt világosan meg kell határoznia, mire használja az adatot. Megjegyzendő, hogy e körben Btk. 219. §-a alapján bűncselekményt követ el, aki jogosulatlanul kezeli más személy személyes adatát, vagyis adatot gyűjt, rögzít, tárol, továbbít, hozzáférhetővé tesz vagy felhasznál, megfelelő jogi alap nélkül.”
Jó két hete a valaha volt legnagyobb, adatvédelemmel kapcsolatos adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt,
egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében.
Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat.
A PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki Facebook-profilja szerint Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez az NGO szoros kapcsolatot ápol az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” zászlóaljával, különösen földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati tesztelése terén.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, majd ez a szám megtízszereződött.
Az Index egyik olvasója hívta fel a figyelmet a rendkívül súlyos adatszivárgásra, miután a Redditen egy, az applikációból származó adatokra mutató linket tartalmazó bejegyzést talált. Később interaktív térképre is került, hogy hol mennyi tiszás van, erről itt írtunk (a térképet nem hoztuk le, és be sem linkeltük).
Ezt is ajánljuk a témában
A weboldalon cím és név alapján is rá lehet keresni a felhasználókra.
A Tisza Párt számára különösen kellemetlen a mostani eset, mivel nem ez az első alkalom, hogy aktivistáik adatait nem sikerült biztonságosan kezelni. Júniusban számoltunk be arról, hogy a párt egyik Discord-szerveréről több száz aktivista személyes adata került nyilvánosságra. Magyar Péter akkor azzal érvelt, hogy egy lejárató akcióról van szó, és a Fidesz
mindent megtesz, hogy bűncselekménnyel, orosz módszerekkel próbálja meg szétverni és elbizonytalanítani a Tisza közösségét”.
Az Átlátszó ugyanakkor több olyan aktivistát is megszólaltatott, akiknek az adatai kiszivárogtak, és mindannyian azt állították, hogy önkéntes szerződést kötöttek a Tisza Párttal. Ez arra utal, hogy az adatok a párttól származhattak. Egyikük elmondta, hogy a szerződés több adatkezelési pontot is tartalmazott, és „van benne olyan adat is, ami szerintem nem szerepelt az önkéntes szerződésben”.
A júniusi eset miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálatot indított.
Ezt is ajánljuk a témában
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Kép: képernyőfotó