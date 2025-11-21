Ft
gazdaság Németország Magyarország ipar munkahely Szijjártó Péter Bosch

Ha ez nem kapcsolja be a riasztót Németországban, akkor semmi: újabb gigaberuházás érkezik Magyarországra

2025. november 21. 17:52

Egyre vonzóbb célpontnak számít hazánk.

2025. november 21. 17:52
Németország

A gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Harro Höfliger Debrecenben hozta létre a második legnagyobb telephelyét Németországon kívül, a hatmilliárd forintos beruházás nyomán száz új munkahely jön létre a városban – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A tárcavezető a Harro Höfliger csarnokavató ünnepségén azt közölte, hogy a német gépgyártó vállalat hatmilliárd forintnyi értékben hajtott végre kapacitásbővítést a hajdúsági városban, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve több mint száz új munkahely létrehozását.

Beszédében kiemelte, hogy a cég a csúcstechnológiás gyógyszeripari gépgyártási tevékenységét hozza Magyarországra, és ez az üzem lesz a második legnagyobb telephelye Németországon kívül.

„A Harro Höfliger szakmai hozzáértése és magas technológiai színvonala hozzájárul az olyan kényes és kritikusan fontos egészségügyi eszközök hibamentes gyártásához, mint az inhalátorok, az inzulintollak, a sebtapaszok” – sorolta.

Majd hozzátette, hogy a cég nagy beszállítófejlesztési programot indít, és ezáltal a helyi kis- és közepes vállalkozások is profitálhatnak majd ebből a beruházásból. Illetve tudatta, hogy szorosan együtt fognak működni a Debreceni Egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Centrummal a fiatalok képzésében.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon másfél évtizeddel ezelőtt egy teljesen új gazdasági időszámítás kezdődött,

a kormány akkor kezdett neki hazánk újraiparosításának, így lerakva a gazdaság egy rendkívül stabil alapját. „Európa legalacsonyabb adóival létrehoztuk Európa legsikeresebb és legvonzóbb beruházási környezetét, és évről évre folyamatosan megdöntöttük a Magyarországra érkező beruházások rekordját” – fejtette ki.

„Átszerveztük a felsőoktatást, a szakképzést, a legjobbaktól tanultunk, és bevezettük a német mintájú duális képzési programokat. Ennek köszönhetően aztán, ahogy egyre több vállalat jött Magyarországra, egyre több gyárat építettek, egyre több munkatársra volt szükségük, mégis bírtuk” – folytatta.

Az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre, aminek köszönhetően az ország ez idő alatt megduplázta az ipari teljesítményét,

ami azért nagy dolog, mert ezen másfél évtized alatt szinte csak olyan dolog történt a világon, ami ellene hatott a jó gazdasági és a jó ipari teljesítménynek” – tette hozzá.

Ezért vonzó célpont Magyarország

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra (Maklár), ami 1300 német munkahely megszűnésével jár.

A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak, gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

altercat1
2025. november 22. 07:36
A debreceni medicor régóta gyártott orvosi műszereket, van hagyománya a tudásnak.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. november 21. 19:53 Szerkesztve
/A gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Harro Höfliger Debrecenben/ Az kizárt dolog. Az akkumulátorgyártás teljesen elfogyasztotta az összes vizet Debrecenben. Ott már az élet alapvető feltételei sem adottak. Legalább is a h2o alapú életé. Azt mondták a mikepércsi asszonyok, hogy sivatag lesz! Meg a németből-budáról-Ausztriából küldött Zöldek! Meg a Momentum.
Válasz erre
4
0
Interista
2025. november 21. 18:51
Ursula Németországot már kivégezte és gőzerővel dolgozik azon, hogy Európa is elbukjon. Magyarország a béke szigete. Persze, hogy ide jön sok befektető. Darth Weberek meg főjenek a levükben.
Válasz erre
6
0
catalina11
2025. november 21. 18:11
akitiosz 2025. november 21. 18:08 A gazdasági alapok annyira stabilak, hogy 2010. óta a háromszorosára nőtt a forgalomban lévő forintmennyiség és az államadósság is. Ez kb. +60 billió forint adóbevétel nélkül. Csak így volt képes a NERendszer fennmaradni." Téved Akitlosz elvttárs! ettől maradt fenn: 4 x 2/3
Válasz erre
14
1
