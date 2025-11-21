Ha ez nem kapcsolja be a riasztót Németországban, akkor semmi: újabb gigaberuházás érkezik Magyarországra

Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek
Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.
Egyre vonzóbb célpontnak számít hazánk.
A gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Harro Höfliger Debrecenben hozta létre a második legnagyobb telephelyét Németországon kívül, a hatmilliárd forintos beruházás nyomán száz új munkahely jön létre a városban – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.
A tárcavezető a Harro Höfliger csarnokavató ünnepségén azt közölte, hogy a német gépgyártó vállalat hatmilliárd forintnyi értékben hajtott végre kapacitásbővítést a hajdúsági városban, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve több mint száz új munkahely létrehozását.
Beszédében kiemelte, hogy a cég a csúcstechnológiás gyógyszeripari gépgyártási tevékenységét hozza Magyarországra, és ez az üzem lesz a második legnagyobb telephelye Németországon kívül.
„A Harro Höfliger szakmai hozzáértése és magas technológiai színvonala hozzájárul az olyan kényes és kritikusan fontos egészségügyi eszközök hibamentes gyártásához, mint az inhalátorok, az inzulintollak, a sebtapaszok” – sorolta.
Majd hozzátette, hogy a cég nagy beszállítófejlesztési programot indít, és ezáltal a helyi kis- és közepes vállalkozások is profitálhatnak majd ebből a beruházásból. Illetve tudatta, hogy szorosan együtt fognak működni a Debreceni Egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Centrummal a fiatalok képzésében.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon másfél évtizeddel ezelőtt egy teljesen új gazdasági időszámítás kezdődött,
a kormány akkor kezdett neki hazánk újraiparosításának, így lerakva a gazdaság egy rendkívül stabil alapját. „Európa legalacsonyabb adóival létrehoztuk Európa legsikeresebb és legvonzóbb beruházási környezetét, és évről évre folyamatosan megdöntöttük a Magyarországra érkező beruházások rekordját” – fejtette ki.
„Átszerveztük a felsőoktatást, a szakképzést, a legjobbaktól tanultunk, és bevezettük a német mintájú duális képzési programokat. Ennek köszönhetően aztán, ahogy egyre több vállalat jött Magyarországra, egyre több gyárat építettek, egyre több munkatársra volt szükségük, mégis bírtuk” – folytatta.
Az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre, aminek köszönhetően az ország ez idő alatt megduplázta az ipari teljesítményét,
ami azért nagy dolog, mert ezen másfél évtized alatt szinte csak olyan dolog történt a világon, ami ellene hatott a jó gazdasági és a jó ipari teljesítménynek” – tette hozzá.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra (Maklár), ami 1300 német munkahely megszűnésével jár.
A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak, gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay