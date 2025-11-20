Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek

Csúnyán elszámolták magukat Brüsszelben: lezárult egy korszak, már nem tudnak keresztbe tenni Magyarországnak
Új módszerekre lesz szüksége Daniel Freundnak.
Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.
A Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra (Maklár), ami 1300 német munkahely megszűnésével jár.
A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak, gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.
A cikk bírálja a Friedrich Merz CDU-elnök vezette kormányt, amely szerinte késlekedik a szükséges reformokkal,
miközben Kelet-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbbá válik a német befektetők számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Új módszerekre lesz szüksége Daniel Freundnak.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala