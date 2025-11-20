Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek

A Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra (Maklár), ami 1300 német munkahely megszűnésével jár.

A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak, gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.