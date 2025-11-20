Ft
11. 21.
péntek
gazdaság Németország Magyarország Friedrich Merz Bosch

Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek

2025. november 20. 10:19

Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.

2025. november 20. 10:19
null

A Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra (Maklár), ami 1300 német munkahely megszűnésével jár.

A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak, gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.

A cikk bírálja a Friedrich Merz CDU-elnök vezette kormányt, amely szerinte késlekedik a szükséges reformokkal,

miközben Kelet-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbbá válik a német befektetők számára.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Sándor
•••
2025. november 20. 18:23 Szerkesztve
Muhamedek meg melegítik a motorokat is, meg felnik a késeiket is, de csak a német "vezetőket" védi hadsereg 😡
Válasz erre
0
0
auditorium
•••
2025. november 20. 17:56 Szerkesztve
Az egyik legnagyobb baj Németországban a drága energia. Főleg az ACÉLGYÁRTÁSHOZ szükséges (Tyssen-Bornemisza, Ford, BASF, Bosch) de szél- és napenergiával ez nem megy, az oroszoktól továbbra is veszik kerülő úton a gázt és olajat, a fr-áktól is egy kis energiát, valamint az amerikai cseppfolyógáz is érkezik az Északi-tenger számos kikötőjébe. Hiányoznak az atomerőművek, a felrobbantott Nordstream 2 (bár most az olaszok kiadják az ukrán technikust, aki ellen elfogatási parancsot adott ki a német biróság. A szénbányákat is bezáratták a Grün-ek . A másik probléma a drága munkaerő. Az IG -Metall sztrájkoltat rendesen, ha nem tetszik valami. Külföldön, Mo-n is szerényebbek a dolgozók , nincsenek hozzászokva a sok sztrájkhoz, lábosokkal doboláshoz, fütyüléshez, piros trikókban a felvonulásra "Wir streiken" szöveggel. Ezért mennek keletebbre, akár Kináig, ahol még szorosabb a munkatempo...
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
2025. november 20. 15:52
Ne sírjanak. Nemsokára komoly pénzeket fognak dobigálni Ursula csengettyűs perselyébe. Aztán nyomás védekezni, jön a Karácsony, Muhammadék már melegítik a motorokat. Nehogy nagy kuglicsata legyen Ünnepekkor.
Válasz erre
2
0
fogas paduc
2025. november 20. 13:34
fogas paduc ----- gyozoporgorugasa 2025. november 20. 13:34 Kedves idétlen ismeretlen! Áruld már el nekem, hogy miért zavarta a soviniszta ukrán kormányokat, hogy a területükön ezer éve ott élő orosz ajkú ukrán honpolgárok oroszul beszélnek? Miért akar Ukrajna nato tag lenni???? Képzeld el, mi lenne, ha Mexikó gyilkolászná a területén levő angol ajkúakat, továbbá csatlajókoni szeretne az Oroszországi Föderációhoz, továbbá atom fegyvereket követel magának! --- Na, mi lenne??????
Válasz erre
8
0
