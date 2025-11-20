Átlépte a vörös vonalat a lengyel külügyminiszter: szerinte az ellenzék ki akar lépni az Európai Unióból

Tetőfokára hágott az őrület Brüsszelben: egyetlen választása maradt Magyarországnak
„Ez a különbség, és ez a tét” – szögezte le Szijjártó Péter.
Nagyot ment Radosław Sikorski.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Szejmben élesen bírálta Karol Nawrocki elnök EU-ellenes kijelentéseit, amelyek szerinte pszichológiai és politikai alapot teremtenek Lengyelország esetleges kilépéséhez az Európai Unióból – írja a Do Rzeczy.
Sikorski hangsúlyozta, hogy ilyen nyilatkozatok nem tükrözik Lengyelország hivatalos álláspontját.
Magyarországot Sikorski a leginkább Ukrajna-ellenes EU-tagállamként jellemezte.
Valamit tervezhet Marta Kos.
Orbán Viktor érvelésével teljesen egyetértett egy holland EP-képviselő is.
Még mindig nem érkezett reakció Zelenszkijtől.