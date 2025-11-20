Ft
11. 21.
péntek
háború Háború Ukrajnában Karol Nawrocki Lengyelország Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Radosław Sikorski Orbán Viktor Európai Unió

Átlépte a vörös vonalat a lengyel külügyminiszter: szerinte az ellenzék ki akar lépni az Európai Unióból

2025. november 20. 11:08

Nagyot ment Radosław Sikorski.

2025. november 20. 11:08
null

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Szejmben élesen bírálta Karol Nawrocki elnök EU-ellenes kijelentéseit, amelyek szerinte pszichológiai és politikai alapot teremtenek Lengyelország esetleges kilépéséhez az Európai Unióból – írja a Do Rzeczy.

Sikorski hangsúlyozta, hogy ilyen nyilatkozatok nem tükrözik Lengyelország hivatalos álláspontját. 

Magyarországot Sikorski a leginkább Ukrajna-ellenes EU-tagállamként jellemezte.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2025. november 21. 11:29
És ha ő ki akarnának lépni, akkor mi van? Ti meg tönkre vágni akarjátok.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 20. 15:29
Saját magát pedig jellemezheti hülyének,sőt nagyonhülyének.
Válasz erre
4
0
Tegnap
2025. november 20. 13:26
Ez az Appelbaumné az egyik legaljasabb, de ugyanakkor leghülyébb Soros ügynök.
Válasz erre
3
0
neszteklipschik
•••
2025. november 20. 12:47 Szerkesztve
Nem kilépni kell, hanem visszavenni az uniót TŐLETEK! Ha pedig ez megtörtént, azzal a mozdulattal nyakonszúrni a bürokráciát és lefejezni, NULLA DARAB bürokratával működtetni tovább az uniót mindenki örömére. :-)
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!