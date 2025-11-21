Keresztény hitre térítené hindu feleségét az amerikai alelnök

A múlt hónapban a Mississippi Egyetemen a Turning Point USA-val közös rendezvényen JD Vance amerikai alelnököt a közönség egyik tagja a kereszténységről és az amerikai hazafiságról kérdezte.

Egy határozott és hosszú válaszban – amely a bevándorlástól indult – Vance a vallásközi házasságáról beszélt: „A feleségem nem keresztényként nőtt fel. Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy hindu családban nőtt fel, de nem egy különösebben vallásos családban.”