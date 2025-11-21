Keresztény hitre térítené hindu feleségét az amerikai alelnök

Nem vagyok katolikus, és nem is szándékozom áttérni vagy ilyesmi”
– nyilatkozta ugyanakkor az alelnök felesége, Usha Vance. Hozzátette, hogy bár gyermekeik katolikus iskolába járnak, „ők dönthetnek, hogy katolikusnak akarnak-e megkeresztelkedni”. A családján keresztül a hindu hittel és hagyományokkal is megismerkednek – jegyezte meg.
A CNN beszámolt arról, hogy az indiaiak és az indiai diaszpóra körében online vita alakult ki ezekről a kijelentésekről. Sokan az indiai brit gyarmati múlt miatti érzékenységek miatt kritizálják Vance szavait, mások szerint az alelnök feleségének szabad akaratát korlátozná ezekkel a megszólalásokkal.
A múlt hónapban tartott eseményen az alelnök ugyanakkor úgy fogalmazott:
Az egyik legfontosabb keresztény alapelv, hogy tiszteljük a szabad akaratot.