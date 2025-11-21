Ft
JD Vance hinduizmus kereszténység India Egyesült Államok

Keresztény hitre térítené hindu feleségét az amerikai alelnök

2025. november 21. 17:35

JD Vance amerikai alelnök egy több ezer fős stadionban elmondta, hogy reméli, indiai hindu feleségét egy napon ugyanúgy meg fogja érinteni a keresztény evangélium, mint őt.

2025. november 21. 17:35
null

A múlt hónapban a Mississippi Egyetemen a Turning Point USA-val közös rendezvényen JD Vance amerikai alelnököt a közönség egyik tagja a kereszténységről és az amerikai hazafiságról kérdezte.

Egy határozott és hosszú válaszban – amely a bevándorlástól indult – Vance a vallásközi házasságáról beszélt: „A feleségem nem keresztényként nőtt fel. Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy hindu családban nőtt fel, de nem egy különösebben vallásos családban.”

A politikus evangéliumi keresztény családban nőtt fel, és 2019-ben áttért a katolikus hitre. Felesége, Usha Vance Dél-Kaliforniában, indiai származásúként hindu háztartásban nevelkedett.

„Remélem, hogy végül őt is valahogy ugyanaz fogja megérinteni, mint engem a templomban? Őszintén kívánom, mert hiszek a keresztény evangéliumban, és remélem, hogy végül a feleségem is ugyanígy fog látni” – folytatta  JD Vance.

Nem vagyok katolikus, és nem is szándékozom áttérni vagy ilyesmi”

– nyilatkozta ugyanakkor az alelnök felesége, Usha Vance. Hozzátette, hogy bár gyermekeik katolikus iskolába járnak, „ők dönthetnek, hogy katolikusnak akarnak-e megkeresztelkedni”. A családján keresztül a hindu hittel és hagyományokkal is megismerkednek – jegyezte meg.

A CNN beszámolt arról, hogy az indiaiak és az indiai diaszpóra körében online vita alakult ki ezekről a kijelentésekről. Sokan az indiai brit gyarmati múlt miatti érzékenységek miatt kritizálják Vance szavait, mások szerint az alelnök feleségének szabad akaratát korlátozná ezekkel a megszólalásokkal.

A múlt hónapban tartott eseményen az alelnök ugyanakkor úgy fogalmazott: 

Az egyik legfontosabb keresztény alapelv, hogy tiszteljük a szabad akaratot. 

Családként találjuk ki ezeket a dolgokat, és bízunk Istenben, hogy van egy terve, és megpróbáljuk a lehető legjobban követni azt.”

 

Fotó: AFP

 

nakatomi
2025. november 22. 11:39
"Keresztény hitre térítené hindu feleségét az amerikai alelnök" Ezt állítja címében a cikk szerzője. Majd a cikkból kiderül, hogy szó sincs semmi féle erőszakos térítésről. Az alelnök egy kérdésre válaszolva arról beszél, hogy: "REMÉLI, indiai hindu feleségét egy napon ugyanúgy meg fogja érinteni a keresztény evangélium, mint őt." Úgy gondolom, hogy az a keresztény férj, aki nem reméli ugyanezt a saját feleségével kapcsolatban, az nem keresztény.
savrena
2025. november 21. 19:41
Nem én vagyok az Úristen, de ha szépen nevelik a gyerekeiket, szerintem minden rendben lesz.
londonbaby
2025. november 21. 19:11
mondjál csak ilyenek idióta.. te se leszel hosszú életű...
Türelem
2025. november 21. 19:02
Tisztelni kell mindenki vallását, s politikai nézeteit is, amennyiben ez utóbbi esetében nem sérti a demokrácia szabályait. Vance az USA következő elnöke, s bizonyára tájékozott az amerikai demográfiai tendenciákat illetően is. Felesége még segítheti a győzelemben.....Persze jó, ha figyel a magyar kommentelőkre......
