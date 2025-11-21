Támadásba lendült Von der Leyen: ebbe aztán csúnyán beletörhet az Európai Bizottság bicskája

Semmiféle változtatásra nem kerül sor a szlovákiai alaptörvényben azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság (EB) kötelezettségszegési eljárást indított az országgal szemben és a szeptemberben jóváhagyott alkotmánymódosítás is változtatás nélkül marad – szögezte le Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján pénteken.

A szlovák miniszterelnök ezekkel a szavaival arra a brüsszeli bejelentésre reagált, amely szerint az EB kötelességszegési eljárást indít Szlovákiával szemben

a szlovák alaptörvénynek a pozsonyi parlament által szeptemberben jóváhagyott módosítása miatt. A TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség pénteki jelentése szerint az EB-nek a szlovák alkotmány módosításával kapcsolatos álláspontja az, hogy az „megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségének, hatásának és egységes érvényesítésének alapjait”.