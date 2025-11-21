Ft
Európa Brüsszel Robert Fico EB Ursula von der Leyen Európai Bizottság alkotmány Európai Unió Szlovákia

Támadásba lendült Von der Leyen: ebbe aztán csúnyán beletörhet az Európai Bizottság bicskája

2025. november 21. 17:23

Egyértelműen fogalmazott Robert Fico.

2025. november 21. 17:23
null

Semmiféle változtatásra nem kerül sor a szlovákiai alaptörvényben azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság (EB) kötelezettségszegési eljárást indított az országgal szemben és a szeptemberben jóváhagyott alkotmánymódosítás is változtatás nélkül marad – szögezte le Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján pénteken.

A szlovák miniszterelnök ezekkel a szavaival arra a brüsszeli bejelentésre reagált, amely szerint az EB kötelességszegési eljárást indít Szlovákiával szemben

a szlovák alaptörvénynek a pozsonyi parlament által szeptemberben jóváhagyott módosítása miatt. A TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség pénteki jelentése szerint az EB-nek a szlovák alkotmány módosításával kapcsolatos álláspontja az, hogy az „megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségének, hatásának és egységes érvényesítésének alapjait”.

Az alkotmánymódosítást azzal indokolták, hogy segítségével rögzíthető Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, valamint kulcsfontosságú jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy sem az Európai Unió jogi normái és a nemzetközi szerződések sem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel. A módosított alkotmány november elsejével lépett hatályba.

Robert Fico a kötelezettségszegési eljárás bejelentésével kapcsolatban azt mondta: az eljárás csak az alkotmány 7. cikkelyének kiegészítését érinti, azt, amely lehetővé teszi a szlovák jog elsőbbségét az uniós joggal szemben a „nemzeti identitással kapcsolatos kérdésekben”.

„Az alkotmányba bekerült változtatások közül semmi más nem képezi az eljárás tárgyát” – jelentette ki a szlovák miniszterelnök, aki úgy vélekedett:

a brüsszeli „aggályok” inkább azzal függhetnek össze, hogy a szlovák jog elsőbbségére vonatkozó megállapítást a jövőben olyan területeken is érvényesíthetnék, ahol az uniós jog kifejezetten elsőbbséget élvez.

Hozzátette: ezek az aggodalmaknak nem helyénvalóak.

A szeptemberi alkotmánymódosítás számos témakört ölel fel. Egyebek mellett az alaptörvénybe került a férfi és a női nem kizárólagos létezése, szigorodtak az örökbefogadás feltételei, tilossá vált a béranyaság és rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.

Pozsonyi sajtótájékoztatóján Robert Fico beszélt az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketervről is, amellyel kapcsolatban azt mondta: a szlovák kormány támogatja azt, de annak megvalósításához elengedhetetlen, hogy az elképzeléssel Ukrajna is egyetértsen.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

(MTI)

evpus
2025. november 22. 11:30
Bűnözők vezetik Európát, ezért ragaszkodnak a hatalmukhoz! Őket csak a háború mentheti meg.
Bogdán
2025. november 22. 02:06
Nem nyugszik a ráncos boszorka. Mindig fenyeget,és piszkálódik..... Mikor tűnik már el a francba!
Agricola
2025. november 21. 23:27
Fico azt mondta: a szlovák kormány támogatja azt, de annak megvalósításához elengedhetetlen, hogy az elképzeléssel Ukrajna is egyetértsen. Mi van, ha nem ért egyet? Ha az USA ezután nemcsak a közvetlen fegyverszállítások engedélyezését fogja leállítani Ukrajnába, hanem harmadik országoknak is megtiltja, hogy amerikai eredetű fegyvereket szállítsanak Ukrajnába. Hasonlóképpen, ha az Egyesült Államok a továbbiakban nem fog hírszerzési információkat szolgáltatni, és a Starlink sorsa továbbra is bizonytalan marad, akkor Ukrajna ezután összeomlik.
templar62
2025. november 21. 20:55
A kép jó ilusztráció , az " EBURAFAKÓ " , mondáshoz : az " eb " = kutya , " fakó " = szintén kutya ( a nagykutya ) . Tehát az EBURAFAKO jelentése , azok a kutyák egymásnak ugassanak , ne nekünk .
