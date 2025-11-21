Brüsszel azt is eldöntené, hány nemet ismerjen el Szlovákia

Brüsszel hivatalos értesítést küldött Pozsonynak: további magyarázatot kért, amelyre Szlovákiának a szokásos két hónapos határidőn belül kell válaszolnia. Ezt követően a Bizottság indokolt véleménnyel folytathatja az ügyet, és ha nem történik változás, az Európai Bíróság elé terjesztheti – ami potenciálisan arra kényszerítheti a szlovákokat, hogy megfeleljenek a követelményeknek, vagy pénzügyi szankciókkal nézhetnek szembe.

Robert Fico miniszterelnök november elején megelőző jelleggel bírálta a lépést, mondván, „üdvözli ezt a konfliktust”, és ragaszkodott ahhoz, hogy a nemekkel és a házassággal kapcsolatos kérdések „tisztán belügyek”.

El sem tudom képzelni, hogy bármelyik nemzetközi szervezet megszabja, hogy hány nemnek kell lennie, vagy ki házasodhat és ki nem”

– nyilatkozta Fico november elején.

Jogi szakértők korábban az Euractiv Slovakiának úgy fogalmaztak, hogy valószínű a jogsértés.