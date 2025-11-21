Brüsszel azt is eldöntené, hány nemet ismerjen el Szlovákia

Megtette az első lépést a győzelem felé Orbán: még ősellenségeket is sikerült kibékítenie (VIDEÓ)
Kötelezettségszegési eljárás indul a szlovákok ellen, mert alkotmányba foglalták a melegházasság tilalmát és azt, hogy csak férfi és női nem van.
Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a közelmúltbeli vitatott alkotmánymódosítást követően – írja az Euractiv.
Szlovákia szeptember 26-án elfogadott alkotmányreformja csak két nemet ismer el, miközben tiltja a béranyaságot és az azonos neműek házasságát, továbbá kimondja, hogy
a szlovák jog az »értékalapú« kérdésekben elsőbbséget élvez az uniós normákkal szemben.
A TASR szlovák hírügynökség szerint a Bizottság azzal érvel, hogy ezek a rendelkezések aláássák
Brüsszel hivatalos értesítést küldött Pozsonynak: további magyarázatot kért, amelyre Szlovákiának a szokásos két hónapos határidőn belül kell válaszolnia. Ezt követően a Bizottság indokolt véleménnyel folytathatja az ügyet, és ha nem történik változás, az Európai Bíróság elé terjesztheti – ami potenciálisan arra kényszerítheti a szlovákokat, hogy megfeleljenek a követelményeknek, vagy pénzügyi szankciókkal nézhetnek szembe.
Robert Fico miniszterelnök november elején megelőző jelleggel bírálta a lépést, mondván, „üdvözli ezt a konfliktust”, és ragaszkodott ahhoz, hogy a nemekkel és a házassággal kapcsolatos kérdések „tisztán belügyek”.
El sem tudom képzelni, hogy bármelyik nemzetközi szervezet megszabja, hogy hány nemnek kell lennie, vagy ki házasodhat és ki nem”
– nyilatkozta Fico november elején.
Jogi szakértők korábban az Euractiv Slovakiának úgy fogalmaztak, hogy valószínű a jogsértés.
„Ha egy ilyen szöveggel mentünk volna az EU-csatlakozási tárgyalásokra, már az ajtóban elutasítottak volna minket” – mondta Ján Mazák, a szlovák alkotmánybíróság korábbi elnöke és az Európai Bíróság korábbi főügyésze.
A kormány fenntartja, hogy Szlovákiát a módosítás ellenére egyébként továbbra is köti a nemzetközi jog.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP