Robert Fico Európai Unió Szlovákia

Brüsszel azt is eldöntené, hány nemet ismerjen el Szlovákia

2025. november 21. 16:47

Kötelezettségszegési eljárás indul a szlovákok ellen, mert alkotmányba foglalták a melegházasság tilalmát és azt, hogy csak férfi és női nem van.

2025. november 21. 16:47
null

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a közelmúltbeli vitatott alkotmánymódosítást követően – írja az Euractiv.

Szlovákia szeptember 26-án elfogadott alkotmányreformja csak két nemet ismer el, miközben tiltja a béranyaságot és az azonos neműek házasságát, továbbá kimondja, hogy 

a szlovák jog az »értékalapú« kérdésekben elsőbbséget élvez az uniós normákkal szemben.

A TASR szlovák hírügynökség szerint a Bizottság azzal érvel, hogy ezek a rendelkezések aláássák 

  • az uniós jog elsőbbségét, 
  • autonómiáját, 
  • hatékonyságát és 
  • egységes alkalmazását.

Brüsszel hivatalos értesítést küldött Pozsonynak: további magyarázatot kért, amelyre Szlovákiának a szokásos két hónapos határidőn belül kell válaszolnia. Ezt követően a Bizottság indokolt véleménnyel folytathatja az ügyet, és ha nem történik változás, az Európai Bíróság elé terjesztheti – ami potenciálisan arra kényszerítheti a szlovákokat, hogy megfeleljenek a követelményeknek, vagy pénzügyi szankciókkal nézhetnek szembe.

Robert Fico miniszterelnök november elején megelőző jelleggel bírálta a lépést, mondván, „üdvözli ezt a konfliktust”, és ragaszkodott ahhoz, hogy a nemekkel és a házassággal kapcsolatos kérdések „tisztán belügyek”.

El sem tudom képzelni, hogy bármelyik nemzetközi szervezet megszabja, hogy hány nemnek kell lennie, vagy ki házasodhat és ki nem”

– nyilatkozta Fico november elején.

Jogi szakértők korábban az Euractiv Slovakiának úgy fogalmaztak, hogy valószínű a jogsértés.

„Ha egy ilyen szöveggel mentünk volna az EU-csatlakozási tárgyalásokra, már az ajtóban elutasítottak volna minket” – mondta Ján Mazák, a szlovák alkotmánybíróság korábbi elnöke és az Európai Bíróság korábbi főügyésze.

A kormány fenntartja, hogy Szlovákiát a módosítás ellenére egyébként továbbra is köti a nemzetközi jog.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Burdisgarage
2025. november 22. 12:11
Ep-elolvashatnának egy biológia könyvet... legkésőbb a bíróságon.
laszlokiss597
2025. november 22. 02:14
Ez az egész téma a civilizációnk legalja.Ahogy ezt rákényszerítik a társadalmakra az valami elképesztő.
NokiNokedli
2025. november 21. 19:25
"...ezek a rendelkezések aláássák - az uniós jog elsőbbségét, ...." Miután az uniós vezetők alapvetően visszaéltek ezzel a joggal, ezért az uniós jog legyen másodlagos a nemzeti jogokkal szemben!
kistv
2025. november 21. 18:15
Fico a mini Orbán?
