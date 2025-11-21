Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor (VIDEÓ)

Kubatov a videóban felidézte, hogy a párt 2010 óta minden országos választást megnyert, mivel pontosan tudják, hogy mit kell tenni a hazáért. „A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Ugye ezt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen!” – hangsúlyozta.

A fideszes politikus gondolatait azzal zárta, hogy „hajrá, Magyarország! Hajrá, Fidesz!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Lendületben a jobboldal