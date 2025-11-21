Ft
szombat
Európa Magyarország jobboldal kongresszus Fidesz-KDNP választás

Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor (VIDEÓ)

2025. november 21. 17:42

Év elején kongresszusra várják Európa egyik legerősebb pártjának delegáltjait.

2025. november 21. 17:42
null

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója egy videóban jelentette be közösségi oldalán, hogy január 10-én tartják a Fidesz kongresszusát.

Mint fogalmazott, 

a Fidesz Magyarország, sőt talán az is elmondható, hogy Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel”. 

Majd bejelentette a soron következő kongresszus időpontját. 

Kubatov a videóban felidézte, hogy a párt 2010 óta minden országos választást megnyert, mivel pontosan tudják, hogy mit kell tenni a hazáért. „A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Ugye ezt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen!” – hangsúlyozta.

A fideszes politikus gondolatait azzal zárta, hogy „hajrá, Magyarország! Hajrá, Fidesz!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Lendületben a jobboldal

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt hetekben megjelent felmérések azt mutatják, hogy az őszi politikai szezon eddigi győztese a Fidesz-KDNP, a Tisza Párt növekedése pedig alaposan megtorpant. 

Az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 48 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna.

A kormánypártok támogatottsága az előző hónaphoz képest 1 százalékponttal erősödött, míg a Tisza Párt ugyanennyivel gyengült – írták az elemzésben.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

