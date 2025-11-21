Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor (VIDEÓ)

Főhet Magyar Péter feje: grafikon bizonyítja, sikeres volt a washingtoni csúcs – vezet a Fidesz
Év elején kongresszusra várják Európa egyik legerősebb pártjának delegáltjait.
Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója egy videóban jelentette be közösségi oldalán, hogy január 10-én tartják a Fidesz kongresszusát.
Mint fogalmazott,
a Fidesz Magyarország, sőt talán az is elmondható, hogy Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel”.
Majd bejelentette a soron következő kongresszus időpontját.
Kubatov a videóban felidézte, hogy a párt 2010 óta minden országos választást megnyert, mivel pontosan tudják, hogy mit kell tenni a hazáért. „A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Ugye ezt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen!” – hangsúlyozta.
A fideszes politikus gondolatait azzal zárta, hogy „hajrá, Magyarország! Hajrá, Fidesz!”
Mint arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt hetekben megjelent felmérések azt mutatják, hogy az őszi politikai szezon eddigi győztese a Fidesz-KDNP, a Tisza Párt növekedése pedig alaposan megtorpant.
Az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 48 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna.
A kormánypártok támogatottsága az előző hónaphoz képest 1 százalékponttal erősödött, míg a Tisza Párt ugyanennyivel gyengült – írták az elemzésben.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
A Tisza adatbotrány és a Trump-Orbán megállapodás is hatással volt a népszerűségi adatokra.