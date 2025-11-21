Magyar Péternek most sem sikerült: csak színházra és álversenyre futotta

Szeptember végén azonban a vezetés „a leendő jelöltek személyes védelme és családjuk biztonsága érdekében” úgy döntött, csak november elején indítja el a párt jelöltállítási folyamatának nyilvánosság előtt zajló részét. A véghatáridőt ugyanakkor megtartotta.

Október elején aztán a robbant a Tisza példátlan adatbotránya, amelyben először 20 ezer, a hónap végére azonban már 200 ezer olyan felhasználó neve és adata vált ismertté, aki letöltötte a Tisza Világ applikációt.

Mindez alaposan felforgatta a folyamatot,

de Magyar Péter így is azt hangoztatta, hogy nem módosítják a határ­időket, csupán az változik, hogy a szavazást a Tisza-applikáció helyett a Nemzet Hangja-kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon lehet majd megtenni. November 4-ei bejelentésében a Tisza vezére egy eddig nem említett indokot is előhozott, miszerint azért ekkor mutatják be a jelölteket, mert hiába vártak a Fideszre, a kormánypárt nem nevezte meg saját indulóit, ők pedig nem várhatnak tovább. Megismételte: minél kevesebb időt akarnak hagyni a hatalomnak, hogy támadhassa „rendszereiket és rendszerváltó társaikat”.

A kiválasztási folyamat jelen állás szerint úgy zajlik majd, hogy november 23–24-én választanak a tiszások a 315 jelöltből, majd két napig a többi választópolgár is beszállhat, a hónap utolsó napján pedig bejelentik a végleges névsort.