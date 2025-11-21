Magyar Péternek most sem sikerült: csak színházra és álversenyre futotta

Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Sőt, hiába ígérte, hogy szakít az óbaloldallal, a nevek nem ezt mutatják.
„November 17-én, hétfőn a rendszerváltás fontos állomásához érkezünk: bejelentjük a Tisza jelöltjelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben” – közölte Magyar Péter a Facebookon múlt pénteken. A korábbi halasztások és módosítások miatt azonban hétfő estig senki nem lehetett biztos abban, hogy ez valóban meg is történik.
A Tisza júliusi kongresszusán ismertette a különlegesnek nevezett kiválasztási folyamatot. Megfogalmazásuk szerint a rendszer egyszerre nyitott, közösségi és átlátható: a pártvezetés által ajánlott jelöltjelöltekből a politikai közösség és végül maga a választókerület lakossága választja ki a körzetben induló képviselőjelöltet. Magyar Péter szerint ez a rendhagyó, „a népakaratot maximálisan tiszteletben tartó előválasztás csakis sikerre lehet ítélve”.
A forgatókönyv alapján szeptember 30-áig minden választókerületben három embert ajánlottak volna a helyi Tisza-szigeteknek, akiket a tiszások rangsoroltak volna a Tisza-applikáción keresztül úgy, hogy az utolsó kiesik. Utána beszállhattak volna a választókerületben élők, kiválasztva a győztest, akit aztán az elnökség jóváhagy.
Szeptember végén azonban a vezetés „a leendő jelöltek személyes védelme és családjuk biztonsága érdekében” úgy döntött, csak november elején indítja el a párt jelöltállítási folyamatának nyilvánosság előtt zajló részét. A véghatáridőt ugyanakkor megtartotta.
Október elején aztán a robbant a Tisza példátlan adatbotránya, amelyben először 20 ezer, a hónap végére azonban már 200 ezer olyan felhasználó neve és adata vált ismertté, aki letöltötte a Tisza Világ applikációt.
Mindez alaposan felforgatta a folyamatot,
de Magyar Péter így is azt hangoztatta, hogy nem módosítják a határidőket, csupán az változik, hogy a szavazást a Tisza-applikáció helyett a Nemzet Hangja-kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon lehet majd megtenni. November 4-ei bejelentésében a Tisza vezére egy eddig nem említett indokot is előhozott, miszerint azért ekkor mutatják be a jelölteket, mert hiába vártak a Fideszre, a kormánypárt nem nevezte meg saját indulóit, ők pedig nem várhatnak tovább. Megismételte: minél kevesebb időt akarnak hagyni a hatalomnak, hogy támadhassa „rendszereiket és rendszerváltó társaikat”.
A kiválasztási folyamat jelen állás szerint úgy zajlik majd, hogy november 23–24-én választanak a tiszások a 315 jelöltből, majd két napig a többi választópolgár is beszállhat, a hónap utolsó napján pedig bejelentik a végleges névsort.
Magyar Péter hétfőn este – jó néhány órás késlekedéssel – bejelentést tett a jelöltekről. Elmondta, hogy több mint a harmaduk nő, és hogy majd minden szakma képviselteti magát köztük. Legalább harmincan az egészségügyből érkeznek, de van közöttük tucatnyi pedagógus, ezenkívül művészek, kétkezi munkások, jogászok, közgazdászok, rendőrök, szociális munkások, vállalkozók és gazdák is.
Többórás késlekedés után aztán lassan megjelentek a nevek a Tisza Facebook-oldalain. Azt már korábban tudni lehetett, hogy a 106. jelölti hely eldőlt, miután Magyar Péter bejelentette, Budapest 3-as számú egyéni választókerületében ő indul majd. Két választókörzetben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1-es, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es választókerületben családi és egészségi okok miatt néhány héttel kitolták a jelöltállítást.
A Tisza eddig megismert arcai nem maradtak ki a névsorból:
Nagy Ervin színész, Magyar Péter lelkes támogatója a dunaújvárosi központú Fejér vármegyei 4-es körzetben indul majd, míg Rost Andrea operaénekes Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es körzetében.
A hazai lmbtqi-mozgalom egyik meghatározó alakja, a Magyar Péterről könyvet író, a migrációt álproblémaként jellemző Bódis Kriszta Budapest 2-es körzetében (VIII. kerület) méreti meg magát. Tanács Zoltán, a Tisza Párt programalkotásért felelős vezetője a belvárosi körzetben indul majd, míg Radnai Márk operatív működésért felelős alelnök Esztergomban. A másik alelnök, Forsthoffer Ágnes Veszprém 2-es körzetében áll rajthoz az előválasztáson, míg Tarr Zoltán, a pártja adóterveit elkotyogó harmadik alelnök a budapesti 16-os körzetben, Soroksáron és Pesterzsébeten száll ringbe. Magyar kabinetfőnöke, Velkey György László végül Zuglóban indul.
Bóna Szabolcs, a párt agrárszakértője, akinek telephelyén áprilisban megjelent a száj- és körömfájásvírus, Győr-Moson-Sopron vármegye 3-as körzetében indul; a sorkatonaság visszaállításával rémisztgető, a Mandiner riporterét lökdöső, ezért eljárás alá vont Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök pedig a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú választókerületben fog versenyezni a másik két jelölttel.
A jelöltlistát végignézve számos érdekes névre bukkanunk.
Baranya vármegyében, a pécsi központú 1-es körzetben a város szocialista kötődésű alpolgármesterének húga,
Ruzsa Diána mellett indul például Járosi Péter, aki a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt a Gyurcsány-kormány idején. A Mohács-központú 3-as választókerületben Rózsahegyi Áron, a Puch László egykori szocialista pártpénztárnok vejének (Csorbai Ferenc) nevével fémjelzett Változást Akarók Nemzedéke (VAN) Közéleti Egyesület önkormányzati képviselője lehet a favorit.
Csongrád-Csanád vármegye 3-as körzetében méreti meg magát Bárkányi Bence, a Momentum ifjúsági szervezetének volt elnöke, Borsik Viktor nagy barátja. Itt indul Bocskay István, aki tavasszal egy önkormányzati küldöttség résztvevőjeként nagy titkokban Kínába utazott, miközben Szentesen negyven dolgozót bocsátottak el az önkormányzati intézményekből. Zala vármegye 1-es körzetében indul Gyuk Zsolt, aki informatikusként tesztelte a Tisza alkalmazását, és egy nyilvánosságra kerülő hangfelvételen arról beszélt, hogy túl korán, a szükséges ellenőrzés nélkül indították be a Tisza Világ applikációját, de Magyar Péterrel nem lehetett szembemenni.
Nyitókép: A legutóbb Győrben fórumozó pártvezér nem bajlódik előválasztással
Fotó: MTI/Krizsán Csaba