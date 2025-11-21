Ft
Fodor Gábor Mesterterv Tisza Ukrajna Török Gábor Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború Kereki Gergő Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

2025. november 21. 17:00

Hogyan hat a magyar válogatott kiesése a politikai versenyre, avagy Szoboszlaiék kudarca Orbán Viktor kudarca is egyben? Elrugaszkodási pont vagy a vég kezdete a Tisza Párt számára a jelöltállítás? A Mesterterv ötödik adásában G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemzik a hét legfontosabb politikai fejleményeit.

2025. november 21. 17:00
null

A Mesterterv legújabb adása ismét ott veszi fel a fonalat, ahol múlt héten abbahagytuk – a győri kettős erődemonstrációnál. Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, valamint állandó szakértői, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kíméletlen pontossággal elemzik, milyen eredményeket ért el a Fidesz háborúellenes üzenete, illetve mennyire talált célba Magyar Péter rászervezett akciója.

A stúdióban hamar felmerül a labdarúgás kérdése is: lehet-e politikai tőkét építeni egy országos futballkudarcra, vagy ez csak pillanatnyi zaj a rendszerben? A szakértők szerint a hangulat a pályán túl is megtörhet – és ennek most különös jelentősége van.

A szakértők kitérnek a Tisza belső jelölési folyamatára is: Magyar Péter hajnali bejelentései, a széteső jelöltállítási folyamat és a néma jelöltek egy olyan kampánykísérlet körvonalait rajzolják ki, amely több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. A Mesterterv szakértői élesen bírálják a folyamatot: 

a Tisza számára ez lehetett volna a nagy visszatérés pillanata, helyette azonban még több bizonytalan tényező került felszínre. Vajon stabilizálja-e a pártot, hogy végre megvannak a nevek, vagy most kezdődik az igazi próbatétel? Tényleg miniszter lehet Török Gábor egy Tisza-kormány alatt?

Ezekre a kérdésekre is válasz születik a Mesterterv legújabb adásában.

A műsor végén a fókusz Európa felé fordul, ugyanis Ursula von der Leyen új, gigantikus ukrajnai támogatási terve komoly vihart kavart. A közös uniós hitelfelvétel ötlete, a tagállamok közötti törésvonalak és a decemberi EU-csúcs tétje is azt vetíti előre, hogy meghatározó hetek jönnek Brüsszelben – amelyeknek Magyarországon is súlya lesz.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

evpus
2025. november 22. 11:17
Jól megfizetett agyhalottak a hazaárulók.
scorpicores
2025. november 22. 10:18
Már mindenki - már az idea is, ami nagy bravúr - tisza visszaesést mér, de a pulai-féle hulladék cég szerint tovább nyílt az olló és már 9%-kal vezet baloldali párt...eddig azt hittem csak kilóra, de most már sanszos, h ezeket grammra is megvették...
Csubszi
2025. november 22. 08:32
Ha a Tisza jelöltjei nem nyilatkozhatnak, akkor hogyan akarnak kampányolni? Csak a kis sovány egyenszöveg a jelöltekről, hogy minden szép és jó lesz, higgyétek már el! Zsákbamacska az egész viselkedés, vagyis a Tisza-funok megvezetésére való! Épeszű ember nem szavaz ilyen bohócokra!
Cs72
2025. november 22. 05:09
"Bohár Dániel minden egyes videóddal csak újabb és újabb embereket ébresztesz rá arra, hogy miért van ilyen égető szükség a változásra. A magyarok nem vakok. Pontosan tudják, hogy a ti időtök lejárt, és minél inkább kapálóztok ellene, annál nyilvánvalóbbá teszitek mindenki számára, hogy vége van. A gátlástalanságotok a mi legjobb kampányunk. Minél mélyebbre süllyedtek, annál többen állnak a rendszerváltás oldalára!"
