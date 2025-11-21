Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

A Mesterterv legújabb adása ismét ott veszi fel a fonalat, ahol múlt héten abbahagytuk – a győri kettős erődemonstrációnál. Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, valamint állandó szakértői, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kíméletlen pontossággal elemzik, milyen eredményeket ért el a Fidesz háborúellenes üzenete, illetve mennyire talált célba Magyar Péter rászervezett akciója.

A stúdióban hamar felmerül a labdarúgás kérdése is: lehet-e politikai tőkét építeni egy országos futballkudarcra, vagy ez csak pillanatnyi zaj a rendszerben? A szakértők szerint a hangulat a pályán túl is megtörhet – és ennek most különös jelentősége van.

A szakértők kitérnek a Tisza belső jelölési folyamatára is: Magyar Péter hajnali bejelentései, a széteső jelöltállítási folyamat és a néma jelöltek egy olyan kampánykísérlet körvonalait rajzolják ki, amely több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. A Mesterterv szakértői élesen bírálják a folyamatot: