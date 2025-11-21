Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban
Szombat délben adták át őket.
Hogyan hat a magyar válogatott kiesése a politikai versenyre, avagy Szoboszlaiék kudarca Orbán Viktor kudarca is egyben? Elrugaszkodási pont vagy a vég kezdete a Tisza Párt számára a jelöltállítás? A Mesterterv ötödik adásában G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemzik a hét legfontosabb politikai fejleményeit.
A Mesterterv legújabb adása ismét ott veszi fel a fonalat, ahol múlt héten abbahagytuk – a győri kettős erődemonstrációnál. Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, valamint állandó szakértői, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kíméletlen pontossággal elemzik, milyen eredményeket ért el a Fidesz háborúellenes üzenete, illetve mennyire talált célba Magyar Péter rászervezett akciója.
A stúdióban hamar felmerül a labdarúgás kérdése is: lehet-e politikai tőkét építeni egy országos futballkudarcra, vagy ez csak pillanatnyi zaj a rendszerben? A szakértők szerint a hangulat a pályán túl is megtörhet – és ennek most különös jelentősége van.
A szakértők kitérnek a Tisza belső jelölési folyamatára is: Magyar Péter hajnali bejelentései, a széteső jelöltállítási folyamat és a néma jelöltek egy olyan kampánykísérlet körvonalait rajzolják ki, amely több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. A Mesterterv szakértői élesen bírálják a folyamatot:
a Tisza számára ez lehetett volna a nagy visszatérés pillanata, helyette azonban még több bizonytalan tényező került felszínre. Vajon stabilizálja-e a pártot, hogy végre megvannak a nevek, vagy most kezdődik az igazi próbatétel? Tényleg miniszter lehet Török Gábor egy Tisza-kormány alatt?
Ezekre a kérdésekre is válasz születik a Mesterterv legújabb adásában.
A műsor végén a fókusz Európa felé fordul, ugyanis Ursula von der Leyen új, gigantikus ukrajnai támogatási terve komoly vihart kavart. A közös uniós hitelfelvétel ötlete, a tagállamok közötti törésvonalak és a decemberi EU-csúcs tétje is azt vetíti előre, hogy meghatározó hetek jönnek Brüsszelben – amelyeknek Magyarországon is súlya lesz.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!