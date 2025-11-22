Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 23.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 23.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
TISZA Hegedűs Zsolt Magyar Péter telex

Sokáig tartott, amíg a stáb megszülte a kifogásokat

2025. november 22. 22:42

Aki 5 hónap múlva az országunkat akarja kormányozni, nem válogathat az ellenfelek között, be kell tudni mutatni a kormányzásra való képességét.

2025. november 22. 22:42
null
Takács Péter
Takács Péter
Facebook

„A TISZA kampánystábja hosszas gondolkodás után Hegedűs Zsolt nevében válaszolt a vitameghívásra. A fennhéjázó és kioktató stílusban írt hozzászólás lényegében nem több, mint telex és Magyar Péter idézetek szedett-vedett gyűjteménye.

Azért röviden reagáltam:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)

Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Dr. Hegedűs Zsolt, jó sok ideig tartott, amíg a stáb megszülte ezeket a kifogásokat és összeollózta a cselédsajtójukban megjelent álhíreket. Kettőre azért érdemben is reagálnék – erre sem kéne, de a tisztánlátás miatt szükségesnek tartom. 

1.) Facebook posztokban vitára hívni a poltikai ellenfelet Önöknél szokás. (Javaslom tanulmányozásra rosszemlékű elődjének, Kulja Andrásnak irodalmi munkásságát.) Az igazság ezzel szemben a következő: az előző hetekben legalább 4 különböző szervezet jelezte a TISZA sajtóosztálya felé, hogy tető alá hozna egy szakpolitikai vitát – amelyekre én mind igent mondtam -, azonban Önök még csak válaszra sem méltatták őket. (Ismerve a június óta tartó bújkáló taktikát, nagyon nem lepődtünk meg.

2.) Az egészségügyi portfólióért a kormányban én felelek. Lehet, ez nem tetszik az Ön főnökének, Magyar Péternek. Érthető okokból tart attól, hogy újra velem találja magát szembe valamelyik szakértője. A helyzet azonban az, hogy a kihívó, aki 5 hónap múlva az országunkat akarja kormányozni, nem válogathat az ellenfelek között, be kell tudni mutatni a kormányzásra való képességét.

Úgy tűnik, az ehhez szükséges bizalom nincs meg Ön iránt Magyar Péterben. Ezt egyébként őszinten sajnálom, mert színvonalasabb beszélgetésre számítanék, mint amiben június 23-án az ATV-n részem volt...”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kacsoh Dániel

Facebook

Idézőjel

A szájzár kezdett egyre kínosabb lenni

The Man segítségére sietett jó lakájként a 444.

Nyitókép: Facebook / Takács Péter

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2025. november 23. 08:22
Ifj. Hegedűs Loránt református lelkész, volt MIÉP képviselő testvére mit lát a szarosgatyásban? Ja! Messiást...
Válasz erre
0
0
jump-ing
2025. november 23. 05:50
be kell tudni mutatni a kormányzásra való képességét. --- magyartalan a megfogalmazásban a 'ni' -torlódása. Amúgy pedig senki sem mutatta még be előre hogy mire képes. ( a Fideszről is csak utólag derült ki, hogy mire nem )
Válasz erre
0
14
nyafika
2025. november 23. 05:01
gyozike26, lebaszok egy pofont, aztán magad alá foshatsz a slimfit gatyádba, bokáig...
Válasz erre
3
0
nyafika
2025. november 23. 04:59
gyozike26 2025. november 23. 00:18 5 éves várólisták Takács! Kinek pofázol? - A tripperes anyádnak, aki nem hajlandó nőgyógyászatra menni, inkább megfertőzte a kisfiacskáját, gyoziket...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!