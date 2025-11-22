Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott
Közel az igazság pillanata.
Aki 5 hónap múlva az országunkat akarja kormányozni, nem válogathat az ellenfelek között, be kell tudni mutatni a kormányzásra való képességét.
„A TISZA kampánystábja hosszas gondolkodás után Hegedűs Zsolt nevében válaszolt a vitameghívásra. A fennhéjázó és kioktató stílusban írt hozzászólás lényegében nem több, mint telex és Magyar Péter idézetek szedett-vedett gyűjteménye.
Azért röviden reagáltam:
Dr. Hegedűs Zsolt, jó sok ideig tartott, amíg a stáb megszülte ezeket a kifogásokat és összeollózta a cselédsajtójukban megjelent álhíreket. Kettőre azért érdemben is reagálnék – erre sem kéne, de a tisztánlátás miatt szükségesnek tartom.
1.) Facebook posztokban vitára hívni a poltikai ellenfelet Önöknél szokás. (Javaslom tanulmányozásra rosszemlékű elődjének, Kulja Andrásnak irodalmi munkásságát.) Az igazság ezzel szemben a következő: az előző hetekben legalább 4 különböző szervezet jelezte a TISZA sajtóosztálya felé, hogy tető alá hozna egy szakpolitikai vitát – amelyekre én mind igent mondtam -, azonban Önök még csak válaszra sem méltatták őket. (Ismerve a június óta tartó bújkáló taktikát, nagyon nem lepődtünk meg.
2.) Az egészségügyi portfólióért a kormányban én felelek. Lehet, ez nem tetszik az Ön főnökének, Magyar Péternek. Érthető okokból tart attól, hogy újra velem találja magát szembe valamelyik szakértője. A helyzet azonban az, hogy a kihívó, aki 5 hónap múlva az országunkat akarja kormányozni, nem válogathat az ellenfelek között, be kell tudni mutatni a kormányzásra való képességét.
Úgy tűnik, az ehhez szükséges bizalom nincs meg Ön iránt Magyar Péterben. Ezt egyébként őszinten sajnálom, mert színvonalasabb beszélgetésre számítanék, mint amiben június 23-án az ATV-n részem volt...”
