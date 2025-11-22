Dr. Hegedűs Zsolt, jó sok ideig tartott, amíg a stáb megszülte ezeket a kifogásokat és összeollózta a cselédsajtójukban megjelent álhíreket. Kettőre azért érdemben is reagálnék – erre sem kéne, de a tisztánlátás miatt szükségesnek tartom.

1.) Facebook posztokban vitára hívni a poltikai ellenfelet Önöknél szokás. (Javaslom tanulmányozásra rosszemlékű elődjének, Kulja Andrásnak irodalmi munkásságát.) Az igazság ezzel szemben a következő: az előző hetekben legalább 4 különböző szervezet jelezte a TISZA sajtóosztálya felé, hogy tető alá hozna egy szakpolitikai vitát – amelyekre én mind igent mondtam -, azonban Önök még csak válaszra sem méltatták őket. (Ismerve a június óta tartó bújkáló taktikát, nagyon nem lepődtünk meg.