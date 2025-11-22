Ft
11. 23.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
The Man jelöltbemutatás Tisza Magyar Péter 444

A szájzár kezdett egyre kínosabb lenni

2025. november 22. 20:24

The Man segítségére sietett jó lakájként a 444.

2025. november 22. 20:24
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Ezt nem láttuk jönni!? Dehogynem!!

Miután Magyar Péter nyilvánosan letiltotta a Tisza jelölt-jelöltjeit bármiféle nyilatkozatról, az érintettek komédiába illően ismételgették a riportereknek: »Forduljon a Tisza sajtóosztályához!« Ez ám a bátorság!!

Ezt is ajánljuk a témában

Csakhogy a szájzár kezdett egyre kínosabb lenni, mire The Man segítségére sietett jó lakájként a 444, és egyszer csak droppolt egy tízpontos alákérdezős, láthatóan minden részletében előre lebeszélt videót, három kínos interjúval!!

Árad a független-objektív vibe!!”

Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

batama
2025. november 23. 07:44
Még megérjük,hogy átnevezik a Tiszát Trappista pártra.
states-2
2025. november 23. 00:59
Léteznek szerzetesek, akik némasági fogadalmat tesznek, van nekünk Néma leventénk is, de néma pártunk nem volt. Idáig. Ez a legújabb komcsi bohózat elszórakoztatja még a nagyérdeműt 5 hónapig, aztán mennek a kukába, a másik futóbolond, Makizay mellé. A brüsszeli gazdi meg nézhet új csodafegyver után, miután a legújabb is csütörtököt mondott.
kobi40
•••
2025. november 23. 00:33 Szerkesztve
Panaszolják a Tiszaszigetek felülről sugallt, irányított felszámolását. Ez evidens. 1. A Tisza párt és Magyar Péter brüsszeli termék. 2. A tagság maximalizált 2-3 tucat ember. Ők az “apparátus”. 3. Teljes egyszemélyi vezetés: Magyar Péter 4. A Tiszaszigetekre csak addig volt szükség, amíg a baloldalban csalódottakat felvette. 5. A Tiszaszigetek nem hoztak több embert.. Az elvárásaikkal csak bezavarnak a “jelölt-jelölt” performanszba 6. A Tiszaszigetek motivációját letörték a felülről érkező, negligálások. A valós jelöltek; 1/ a Brüsszel irányításával kiképzett ágensek ( lehet, hogy éppen Szabó Timea adja át belső tapasztalatait?) 2/ a baloldallal kötött paktum által behozott jelöltek 3/ a kiRostált Andrea, NagyRipacs Ervin és felesége - féle amortizált celebek 4/ a Tiszapártba pénzt toló oligarchák saját jelöltjei, pl. a Csőrorrú RÉMségkirálynő és társai. Az MSZP-nek, DK-nak vége. Dobrev sem erőlteti. Terelik a Tiszába a baloldal szavazóit, furulyázva….
Almassy
2025. november 22. 23:09
Jó kis MLM. Elöl statiszták, hátul luzerek.
