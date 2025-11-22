Magyar Péter aljas húzása: hazug módon zaklatással vádolja a volt momentumost, aki nem akart a Tisza jelöltje lenni
Nagy Károly keményen visszavágott a Tisza-vezérnek.
The Man segítségére sietett jó lakájként a 444.
„Ezt nem láttuk jönni!? Dehogynem!!
Miután Magyar Péter nyilvánosan letiltotta a Tisza jelölt-jelöltjeit bármiféle nyilatkozatról, az érintettek komédiába illően ismételgették a riportereknek: »Forduljon a Tisza sajtóosztályához!« Ez ám a bátorság!!
Csakhogy a szájzár kezdett egyre kínosabb lenni, mire The Man segítségére sietett jó lakájként a 444, és egyszer csak droppolt egy tízpontos alákérdezős, láthatóan minden részletében előre lebeszélt videót, három kínos interjúval!!
Árad a független-objektív vibe!!”
Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint