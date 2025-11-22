Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 23.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 23.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Macron Ukrajna Timur Mindics korrupciós botrány Zelenszkij G20

Macronnak hirtelen nagyon sietős lett: így reagált a francia elnök Ukrajna korrupciós botrányára (VIDEÓ)

2025. november 22. 20:01

Emmanuel Macron rendkívül szűkszavú választ adott a Magyar Nemzet kérdésére.

2025. november 22. 20:01
null

Johannesburgban, a G20-csúcs plenáris ülése után a Magyar Nemzet kétoldalú találkozókon kérdezte Emmanuel Macront az ukrán korrupcióról.

A francia elnök a kérdésre nem válaszolt, mivel elmondása szerint egy későbbi sajtótájékoztatóján fog reagálni az esetre. Macron ezután azonnal távozott és nem válaszolt további kérdésekre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)

Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

A világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-csoport kétnapos találkozója szombaton kezdődött a dél-afrikai Johannesburgban. Az eseményen az Európai Uniót is képviselik: Macron mellett Ursula von der Leyen és Friedrich Merz is részt vesz a tanácskozáson.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ahogy arról korábban lapunk is beszámolt , jelentős korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, amelynek során házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasánál is.

Az említett korrupciós botrány középpontjában Timur Mindics áll, Zelenszkij korábbi üzlettársa, aki az állami és félállami cégek hálózatán keresztül százmillió dollárokat mozgathatott, miközben arany vécékkel és luxusban élő kapcsolatrendszerével a legfelső politikai szinteket is befolyásolta. A korrupcióellenes hatóságok házkutatásai során dollárkötegekre és rejtett mikrofonokra bukkantak, a nyomozás pedig több miniszter és oligarcha érintettségét is feltárta. Mindics jelenleg szökésben van, a hatóságok szerint valószínűleg előre megszervezett módon hagyta el Kijevet, ami újabb kérdéseket vet fel a hatalom és a korrupció összefonódásáról, miközben a nyugati támogatások egy része is magánzsebekben kötött ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2025. november 23. 06:47
Zelenszkij háborús adományok felét Brüsszelnek visszacsorgatta , pénzmosás történt . Brüsszel Zelenszkijjel az eus tagság felvételt megfizettették az eus országok pénzéből. Ursula és bűnbandája miért avatkozott be a háborúba most már tisztán látszik , eus pénzeknek Európában szárnyakat adtak keringették végül az eus vezérek zsebét tömte. Még egyszer az eus pénzekkel korrupcióval együtt pénzmosás történt . Ha Amerika nem avatkozik be Európát az eus vezérek pusztulásba korrumpálják .
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. november 23. 05:09
Bazd meg Mikron, a 2026-os költségvetésedet kibaszták a picsába, otthon próbálkozz, mert már fenik a guillotint!
Válasz erre
2
0
nyafika
2025. november 23. 05:07
Sietős, mert kiderülne mennyi milliárdot nyúlt le a kvótapicsákkal az USA-tól...
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. november 23. 00:53
G20 USA, Kína, Oroszország nélkül!!?? .. nyihahahehehihihu✓
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!