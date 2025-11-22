Ukrajna szövetségesei a G20-csúcstalálkozón tárgyalnak Trump béketervéről
Sem Donald Trump amerikai elnök, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem vesz részt az eseményen, de azért kitárgyalják a dolgot.
Emmanuel Macron rendkívül szűkszavú választ adott a Magyar Nemzet kérdésére.
Johannesburgban, a G20-csúcs plenáris ülése után a Magyar Nemzet kétoldalú találkozókon kérdezte Emmanuel Macront az ukrán korrupcióról.
A francia elnök a kérdésre nem válaszolt, mivel elmondása szerint egy későbbi sajtótájékoztatóján fog reagálni az esetre. Macron ezután azonnal távozott és nem válaszolt további kérdésekre.
A világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-csoport kétnapos találkozója szombaton kezdődött a dél-afrikai Johannesburgban. Az eseményen az Európai Uniót is képviselik: Macron mellett Ursula von der Leyen és Friedrich Merz is részt vesz a tanácskozáson.
Mint ahogy arról korábban lapunk is beszámolt , jelentős korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, amelynek során házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasánál is.
Az említett korrupciós botrány középpontjában Timur Mindics áll, Zelenszkij korábbi üzlettársa, aki az állami és félállami cégek hálózatán keresztül százmillió dollárokat mozgathatott, miközben arany vécékkel és luxusban élő kapcsolatrendszerével a legfelső politikai szinteket is befolyásolta. A korrupcióellenes hatóságok házkutatásai során dollárkötegekre és rejtett mikrofonokra bukkantak, a nyomozás pedig több miniszter és oligarcha érintettségét is feltárta. Mindics jelenleg szökésben van, a hatóságok szerint valószínűleg előre megszervezett módon hagyta el Kijevet, ami újabb kérdéseket vet fel a hatalom és a korrupció összefonódásáról, miközben a nyugati támogatások egy része is magánzsebekben kötött ki.
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
