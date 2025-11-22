Macronnak hirtelen nagyon sietős lett: így reagált a francia elnök Ukrajna korrupciós botrányára (VIDEÓ)

Mint ahogy arról korábban lapunk is beszámolt , jelentős korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, amelynek során házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasánál is.

Az említett korrupciós botrány középpontjában Timur Mindics áll, Zelenszkij korábbi üzlettársa, aki az állami és félállami cégek hálózatán keresztül százmillió dollárokat mozgathatott, miközben arany vécékkel és luxusban élő kapcsolatrendszerével a legfelső politikai szinteket is befolyásolta. A korrupcióellenes hatóságok házkutatásai során dollárkötegekre és rejtett mikrofonokra bukkantak, a nyomozás pedig több miniszter és oligarcha érintettségét is feltárta. Mindics jelenleg szökésben van, a hatóságok szerint valószínűleg előre megszervezett módon hagyta el Kijevet, ami újabb kérdéseket vet fel a hatalom és a korrupció összefonódásáról, miközben a nyugati támogatások egy része is magánzsebekben kötött ki.