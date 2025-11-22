Üzenik a franciák: ragaszkodnak a háborúhoz Ukrajnában

Az elmúlt napok diplomáciai fejleményei újra világossá tették, hogy Ukrajna békéjének kérdésében nem Washington, hanem elsősorban Európa – azon belül is Franciaország – akadályozza a rendezést. A Le Monde szerint az Egyesült Államok és Oroszország között előkészített új tárgyalási terv akár kiindulópontja lehetne egy tűzszünetnek, de Párizs ismét mereven elutasítja a lehetőséget, és az orosz–ukrán háború folytatását tekinti egyedüli járható útnak.

Miközben Trump új tárgyalási utat nyitna Ukrajna számára, Franciaország ismét a háború folytatását választja a rendezés helyett.

Francia figyelmeztetés Ukrajna ügyében

A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot csütörtökön megismételte korábbi álláspontját: minden olyan terv, amely azonnali rendezést hozhatna, „kapitulációnak tűnne”. Ezzel Párizs gyakorlatilag kijelölte saját mozgásterét: