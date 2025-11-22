Ft
11. 23.
vasárnap
Zelenszkij Ukrajna béketerv Franciaország orosz-ukrán háború

Üzenik a franciák: ragaszkodnak a háborúhoz Ukrajnában

2025. november 22. 20:18

Washington újabb próbát tesz a feszültség csökkentésére, de ez ismét ellenállásba ütközik európai oldalról. Ukrajna békéjének lehetőségét most éppen a franciák utasítják el, akik minden olyan tervet kapitulációnak bélyegeznek, amely véget vethetne a háborúnak.

2025. november 22. 20:18
null

Az elmúlt napok diplomáciai fejleményei újra világossá tették, hogy Ukrajna békéjének kérdésében nem Washington, hanem elsősorban Európa – azon belül is Franciaország – akadályozza a rendezést. A Le Monde szerint az Egyesült Államok és Oroszország között előkészített új tárgyalási terv akár kiindulópontja lehetne egy tűzszünetnek, de Párizs ismét mereven elutasítja a lehetőséget, és az orosz–ukrán háború folytatását tekinti egyedüli járható útnak.

Miközben Trump új tárgyalási utat nyitna Ukrajna számára, Franciaország ismét a háború folytatását választja a rendezés helyett.
Miközben Trump új tárgyalási utat nyitna Ukrajna számára, Franciaország ismét a háború folytatását választja a rendezés helyett.
Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Francia figyelmeztetés Ukrajna ügyében

A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot csütörtökön megismételte korábbi álláspontját: minden olyan terv, amely azonnali rendezést hozhatna, „kapitulációnak tűnne”. Ezzel Párizs gyakorlatilag kijelölte saját mozgásterét: 

A béke gondolatát is elutasítják, ha az nem a harctéri viszonyok teljes megváltozására épül.

Barrot azzal érvel, hogy egy ilyen megoldás nemcsak Ukrajna, hanem Európa megadását is jelentené. A francia vezetés azzal indokol, hogy az orosz haderő jelenleg is előrenyomul, és – a forrás szerint – tovább bombázza az ukrán városokat és energetikai infrastruktúrát. 

Ennek alapján Párizs nem hajlandó engedni, még akkor sem, ha a harcok már négy éve zajlanak, és a civil veszteségek száma folyamatosan nő.

A Le Monde kiemeli: Donald Trump elnök most negyedik alkalommal próbál különcsatornát nyitni Vlagyimir Putyinnal, hogy legalább a tárgyalásokhoz vezető első lépések megszülessenek. 

Az amerikai elnök ugyan „hol meleget, hol hideget fúj” Ukrajna irányába, de próbálkozik – szemben az európai partnerekkel, akik rendre hátat fordítanak minden kezdeményezésnek.

A háttértárgyalásokat Trump különmegbízottja, Steve Witkoff vezette, az orosz oldalon pedig Kirill Dmitriev, a szuverén orosz alap vezetője dolgozott a koncepción. A terv tartalmaz 

  • területi engedményeket, 
  • az ukrán hadsereg csökkentését 
  • és a NATO-csatlakozásról való lemondást is 

– mindezt azért, hogy legyen valamiféle tűzszüneti alap. A probléma nem is annyira a terv tartalma, hanem az, hogy a francia vezetés reflexszerűen elutasítja: nem tárgyal, nem mérlegel, nem ideiglenes tűzszünetet, hanem a harcok folytatását tartja egyetlen „biztonságos” opciónak.

A forrás szerint Ukrajna és az európai fővárosok ismét kimaradtak a tervezésből. Ez azonban nem akadályozta meg Párizst abban, hogy minden energiájával a folyamat ellen forduljon. 

Barrot és köre már a terv nyilvánosságra kerülése után egyből megtámadta azt, meg sem várva, hogy Kijev hivatalos választ adjon.

Közben Volodimir Zelenszkij jelezte: kész megvitatni a javaslatot Donald Trumppal. A Fehér Ház pedig úgy nyilatkozott, hogy egy jó tervről van szó mind Oroszországnak, mind Ukrajnának, amelyet egy amerikai elnök által vezetett béke­bizottság felügyelne – hasonló felállással, mint a gázai rendezésnél.

Trump tehát tárgyalna. Kijev tárgyalna. Washington nyitott. A francia vezetés viszont azt üzeni: szó sem lehet róla.

A forrás hangsúlyozza, hogy az európai vezetők – különösen Párizs – minden alkalommal kész tények elé kerülnek, amikor Washington és Moszkva különcsatornán próbál meg egyezkedni. Ahelyett azonban, hogy alternatív békejavaslattal állnának elő, ismét a háború fenntartása mellett teszik le a voksot. A francia diplomácia álláspontja ez: 

Ha a háború folytatódik, Európa megőrzi befolyását; ha kompromisszum születik, az „Európa kapitulációja” lenne. 

Ez a logika azonban – még a forrás szerint is – figyelmen kívül hagyja az ukrán korrupciós botrányt, az ukrán vezetés megingását, a civil veszteségek növekedését és azt, hogy a konfliktus elhúzódása végső soron az egész kontinensnek árt.

Nyitókép: Jean-Noël Barrot / NICOLAS TUCAT / AFP

kovsa2
2025. november 23. 08:45
"Párizs ismét mereven elutasítja a lehetőséget, és az orosz–ukrán háború folytatását tekinti egyedüli járható útnak." Nem. Szerintem Párizs a saját hatalmának túlélését látja veszélyben, ha véget ér a háború. Az jól eltereli a figyelmet a saját belső és az EU-s problémákról. Ha véget ér a háború, már nem lehet terelni vele. Foglalkozni kell a bevándorlás, a bűnözés, a költségek növekedése és munkahelyek megszűnése problémáival. És ez a mai politikusok végét jelentené, azonnal.
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. november 23. 08:04
1812. nyarán Napóleon bevonult Vilnába. Decemberben a fr. Grande Armée jelentős vereséget szenvedett. A kemény orosz tél és éhség miatt kevesen tértek haza. Napóleon tudta, h. a hadjárat kockázattal jár, de mégis külde a seregét. A mai fr. hozzáállás is hasonló.
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. november 23. 07:43
Ma Genfben készül az ellenjavaslat az EU és a britek részéről. Ott lesz Ursula, Macr. Merz, Meloni és az ukrán megbizott, akivel megtárgyalják a feltételeket és egyben e l h ú z z á k az áldatlan harcot és pusztulást Ukrajnában.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 23. 07:12
Mit csináljanak az oroszok? Heverésszenek a fűben,míg a szaros kobold átgondolja hajlandó-e békét kötni?! Persze,hogy előre nyomulnak addig is. Megköszönhetik,hogy még nem tették a földdel egyenlővé ukrajnát. Szánalmas franciák,szánalmas ukránok,szánalmas eu.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!