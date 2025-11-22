Ft
orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Ezt nem akarta hallani Zelenszkij az amerikai elnöktől – Donald Trump világossá tette elképzeléseit

2025. november 22. 10:35

Az ukránoknak választ kell adniuk az Egyesült Államok béketervére.

2025. november 22. 10:35
null

Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt újságírók előtt pénteken, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére.

Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel”

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor „harcolhat tovább”.

Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy „egy ponton Volodimir Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit”. Az elnök felidézte az ukrán államfőnek februárban mondott szavait azzal kapcsolatban, hogy „nincsenek kártyák a kezében” a háborút illetően.

Donald Trump megismételte korábban többször hangoztatott véleményét miszerint Ukrajnának sokkal korábban lépéseket kellett volna tennie a háború lezárása érdekében, majd hozzátette, hogy ő maga azért tesz erőfeszítéseket az ukrajnai harcok leállítására, hogy „életeket mentsen meg”.

Az amerikai adminisztráció és hadsereg magas rangú tisztségviselői csütörtökön Kijevben tárgyaltak a békejavaslatról, amelyet korábban az orosz féllel egyeztettek.

Donald Trump a fehér házi eseményen a közel-keleti békefolyamatra vonatkozó kérdésre válaszolva megerősítette, hogy cél a Hamász és egyéb fegyveres szervezetek teljes lefegyverzése. Megjegyezte, hogy a libanoni Hezbollah is komoly gondokat okoz, és a helyzetről kész tárgyalni Libanon elnökével is.

Donald Trump azt követően beszélt újságírókkal, hogy hivatali irodájában fogadta New York megválasztott polgármesterét, a magát demokratikus szocialista politikusként jellemző Zohran Mamdanit.

A két politikus a megbeszélést konstruktívnak értékelte, amelyen nem a kettőjük között meglévő nézetkülönbségekről, hanem arról volt szó, hogy miként lehet javítani a New York-i polgárok életkörülményeit, és miként lehet kezelni a megélhetési problémákat, elsősorban a lakhatási válságot és a magas élelmiszer-árakat.

Donald Trump világossá tette ugyanakkor, hogy amennyiben New York olyan politikát folytat, amely nem egyezik az ő elképzeléseivel, akkor akár megszüntetheti, vagy csökkentheti a nagyváros szövetségi támogatásait, illetve megnehezítheti a hozzáférést ezekhez.

November 5., azaz a polgármester-választást megelőző kampány idején Zohran Mamdani többször nevezte Donald Trump elnököt „fasisztának”, míg Donald Trump általnos jelzője a „kommunista” volt a Demokrata Párt színeiben megválasztott 34 éves muszlim vallású baloldali politikusra.

(MTI)

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

