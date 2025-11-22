Ezt nem akarta hallani Zelenszkij az amerikai elnöktől – Donald Trump világossá tette elképzeléseit

Megkapta a végső ultimátumot Zelenszkij: néhány napja maradt hátra az ukrán elnöknek
Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.
Az ukránoknak választ kell adniuk az Egyesült Államok béketervére.
Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt újságírók előtt pénteken, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére.
Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel”
– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor „harcolhat tovább”.
Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy „egy ponton Volodimir Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit”. Az elnök felidézte az ukrán államfőnek februárban mondott szavait azzal kapcsolatban, hogy „nincsenek kártyák a kezében” a háborút illetően.
Donald Trump megismételte korábban többször hangoztatott véleményét miszerint Ukrajnának sokkal korábban lépéseket kellett volna tennie a háború lezárása érdekében, majd hozzátette, hogy ő maga azért tesz erőfeszítéseket az ukrajnai harcok leállítására, hogy „életeket mentsen meg”.
Az amerikai adminisztráció és hadsereg magas rangú tisztségviselői csütörtökön Kijevben tárgyaltak a békejavaslatról, amelyet korábban az orosz féllel egyeztettek.
Donald Trump a fehér házi eseményen a közel-keleti békefolyamatra vonatkozó kérdésre válaszolva megerősítette, hogy cél a Hamász és egyéb fegyveres szervezetek teljes lefegyverzése. Megjegyezte, hogy a libanoni Hezbollah is komoly gondokat okoz, és a helyzetről kész tárgyalni Libanon elnökével is.
Donald Trump azt követően beszélt újságírókkal, hogy hivatali irodájában fogadta New York megválasztott polgármesterét, a magát demokratikus szocialista politikusként jellemző Zohran Mamdanit.
A két politikus a megbeszélést konstruktívnak értékelte, amelyen nem a kettőjük között meglévő nézetkülönbségekről, hanem arról volt szó, hogy miként lehet javítani a New York-i polgárok életkörülményeit, és miként lehet kezelni a megélhetési problémákat, elsősorban a lakhatási válságot és a magas élelmiszer-árakat.
Donald Trump világossá tette ugyanakkor, hogy amennyiben New York olyan politikát folytat, amely nem egyezik az ő elképzeléseivel, akkor akár megszüntetheti, vagy csökkentheti a nagyváros szövetségi támogatásait, illetve megnehezítheti a hozzáférést ezekhez.
November 5., azaz a polgármester-választást megelőző kampány idején Zohran Mamdani többször nevezte Donald Trump elnököt „fasisztának”, míg Donald Trump általnos jelzője a „kommunista” volt a Demokrata Párt színeiben megválasztott 34 éves muszlim vallású baloldali politikusra.
(MTI)
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP