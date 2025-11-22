Ezt nem akarta hallani Zelenszkij az amerikai elnöktől – Donald Trump világossá tette elképzeléseit

Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy „egy ponton Volodimir Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit”. Az elnök felidézte az ukrán államfőnek februárban mondott szavait azzal kapcsolatban, hogy „nincsenek kártyák a kezében” a háborút illetően.

Donald Trump megismételte korábban többször hangoztatott véleményét miszerint Ukrajnának sokkal korábban lépéseket kellett volna tennie a háború lezárása érdekében, majd hozzátette, hogy ő maga azért tesz erőfeszítéseket az ukrajnai harcok leállítására, hogy „életeket mentsen meg”.

Az amerikai adminisztráció és hadsereg magas rangú tisztségviselői csütörtökön Kijevben tárgyaltak a békejavaslatról, amelyet korábban az orosz féllel egyeztettek.

Donald Trump a fehér házi eseményen a közel-keleti békefolyamatra vonatkozó kérdésre válaszolva megerősítette, hogy cél a Hamász és egyéb fegyveres szervezetek teljes lefegyverzése. Megjegyezte, hogy a libanoni Hezbollah is komoly gondokat okoz, és a helyzetről kész tárgyalni Libanon elnökével is.