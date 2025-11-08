Sokkoló képsorok: Allah akbarral fogadta a tömeg New York új, kommunista-dzsihadista polgármesterét

Ahogy beszámoltunk róla, kedden a demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint

a választás utáni első eseményén, egy iszlám kulturális központban, ahol támogatói előtt beszélt, a tömeg „Allah akbar” skandálással fogadta.

A politikus egyébként nyíltan beszél arról, hogy síita muszlimként azonosítja magát.

Mamdani győzelméhez Budapest liberális főpolgármestere is gratulált. Karácsony Gergely saját bevallása szerint „nagy szimpátiával” figyeli New York új polgármesterét.