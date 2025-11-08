Sokkoló képsorok: Allah akbarral fogadta a tömeg New York új, kommunista-dzsihadista polgármesterét

Színt vallott New York új, muszlim szocialista polgármestere: a bevándorlók Mekkájává tenné a várost (VIDEÓ)
A polgármester büszkén jelentette ki, hogy személyében New Yorknak bevándorló a vezetője.
Nem okozott meglepetést, hogy megválasztása után elsőként egy iszlám központba látogatott el Zohran Mamdami.
Ahogy beszámoltunk róla, kedden a demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint
a választás utáni első eseményén, egy iszlám kulturális központban, ahol támogatói előtt beszélt, a tömeg „Allah akbar” skandálással fogadta.
A politikus egyébként nyíltan beszél arról, hogy síita muszlimként azonosítja magát.
Mamdani győzelméhez Budapest liberális főpolgármestere is gratulált. Karácsony Gergely saját bevallása szerint „nagy szimpátiával” figyeli New York új polgármesterét.
Nyitókép forrása: TIMOTHY A. CLARY / AFP
Kapcsolódó vélemény
***