Zohran Mamdani New York Allah Akbar

Sokkoló képsorok: Allah akbarral fogadta a tömeg New York új, kommunista-dzsihadista polgármesterét

2025. november 08. 22:47

Nem okozott meglepetést, hogy megválasztása után elsőként egy iszlám központba látogatott el Zohran Mamdami.

2025. november 08. 22:47
null

Ahogy beszámoltunk róla, kedden a demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint 

a választás utáni első eseményén, egy iszlám kulturális központban, ahol támogatói előtt beszélt, a tömeg „Allah akbar” skandálással fogadta.

A politikus egyébként nyíltan beszél arról, hogy síita muszlimként azonosítja magát.

Mamdani győzelméhez Budapest liberális főpolgármestere is gratulált. Karácsony Gergely saját bevallása szerint „nagy szimpátiával” figyeli New York új polgármesterét. 

Nyitókép forrása: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Sebes Gábor

Facebook

Idézőjel

Karácsony gratulál a dzsihadista-kommunista, antiszemita Mamdaninak, és felfedezi kettőjük közt a sok hasonlóságot

Ez tényleg ennyire hülye!

***

 

Gubbio
2025. november 08. 23:47 Szerkesztve
Nem baj! Jól van ez így. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. ŐK akarták - legyen az övék. Trump ezt 3,5 év alatt nem tudja kifüstölni Amerikából. Ráadásul Oroszországot meg mindenkit büntetget, szankcionálgat, zsarol, otthon pedig a "saját" népe őt bünteti. Jól van ez így!
scorpicores
2025. november 08. 23:40
Egyék meg amit főztek...
akitiosz
2025. november 08. 23:32
Most még csak szavazgatnak. Lesz ez még ennél rosszabb is.
UpSalute
2025. november 08. 23:29
Tálcán adták át a lúzerek az Iszlám szektának a nyugati világ egyik központját. Megérdemlik!
