Papírmasé kommunizmus

A csupa mosollyal és szép szavakkal teli látogatás ellenére tarthatnak New York új polgármesterétől a szavazók. Különösen, mert az ötletekből és centristákból kifogyó demokraták a hozzá hasonló politikusokban látják a jövőt. Mamdanit marxizmussal és iszlamizmussal is vádolják, ám mindkét ideológiát csak hozzávetőlegesen ismeri, és a felszínt kapargatja. Nem rendelkezik sem egy klasszikus nyugat-európai szocialista tudásával, sem pedig egy elkötelezett iszlamista radikalizmusával. Indiai származású elit bevándorlók gyermekeként jött világra Ugandában – muszlim apja professzor, hindu anyja rendező –, és divatból lett szélsőséges. Miután nem sikerült a rapperkarrier, politikai pályára lépett, és TikTok-kampánnyal elsöpörte a fantáziátlan kihívókat. A kampányát arra építette, amivel Trump is nyert 2024-ben: hogy olcsóbb és könnyebb lesz az élet a vezetése alatt, csak ezt még progresszív nézetekkel is megfűszerezte. Közelmúltbeli washingtoni látogatásunk során első kézből győződhettünk meg arról, hogy az átlagos szavazókat Mamdani az „olcsóbb” és „élhetőbb” jelszavakkal győzte meg. Többen azt mondták, hogy az antiszemitizmus vádjával akarták megakasztani a kampányát. A megválasztott polgármester nem is rejtegeti az izraeli vezetéssel szembeni kritikáját, a Fehér Házban Trump mellett állva vádolta meg a zsidó államot népirtással.