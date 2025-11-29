Papírmasé kommunizmus

„A rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítanák Magyarországot” – betelt a pohár, túl messzire ment Magyar Péter
Szokatlan vendég járt nemrég a Fehér Házban: New York megválasztott polgármestere, Zohran Mamdani meglátogatta Donald Trump elnököt, akit korábban fasisztának nevezett.
Jó kedélyű találkozójuk és az elnök nagyvonalú viselkedése megdöbbentette az amerikai média kommentátorait. Pedig nem kellett volna meglepődniük: Trump a legszokatlanabb látogatóval is szívélyesen bánik, talán Volodimir Zelenszkijt kivéve. A mosolygós találkozón Trump szép mondatokat fogalmazott arról, hogy bízik benne, jó polgármester lesz Mamdani, de ez valószínűleg csak közjáték volt. Erre utal az is, hogy két nappal később Trump már arról beszélt: kész New Yorkba küldeni a Nemzeti Gárdát, „ha szükségük van rá”, Mamdani pedig egy interjúban megerősítette, hogy továbbra is fasisztának és despotának tartja az elnököt. Akkor mégis mi volt ez az egész? Joggal vakarta a fejét a teljes amerikai elemzői szakma. A republikánusok különösen kellemetlen helyzetbe kerültek, hiszen a Politico értesülései szerint a 2026-os félidős kampányukat azzal szerették volna indítani, hogy Mamdanival ijesztgetik a szavazókat.
A csupa mosollyal és szép szavakkal teli látogatás ellenére tarthatnak New York új polgármesterétől a szavazók. Különösen, mert az ötletekből és centristákból kifogyó demokraták a hozzá hasonló politikusokban látják a jövőt. Mamdanit marxizmussal és iszlamizmussal is vádolják, ám mindkét ideológiát csak hozzávetőlegesen ismeri, és a felszínt kapargatja. Nem rendelkezik sem egy klasszikus nyugat-európai szocialista tudásával, sem pedig egy elkötelezett iszlamista radikalizmusával. Indiai származású elit bevándorlók gyermekeként jött világra Ugandában – muszlim apja professzor, hindu anyja rendező –, és divatból lett szélsőséges. Miután nem sikerült a rapperkarrier, politikai pályára lépett, és TikTok-kampánnyal elsöpörte a fantáziátlan kihívókat. A kampányát arra építette, amivel Trump is nyert 2024-ben: hogy olcsóbb és könnyebb lesz az élet a vezetése alatt, csak ezt még progresszív nézetekkel is megfűszerezte. Közelmúltbeli washingtoni látogatásunk során első kézből győződhettünk meg arról, hogy az átlagos szavazókat Mamdani az „olcsóbb” és „élhetőbb” jelszavakkal győzte meg. Többen azt mondták, hogy az antiszemitizmus vádjával akarták megakasztani a kampányát. A megválasztott polgármester nem is rejtegeti az izraeli vezetéssel szembeni kritikáját, a Fehér Házban Trump mellett állva vádolta meg a zsidó államot népirtással.