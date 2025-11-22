A nyugat idegesen toporzékol a kijevi megbeszélések után, de az Egyesült Államok nem lassít

Ez egy rémálom találkozó volt. Ez volt a ’nincs lapotok’ érvelés újra

– felidézve Trump korábbi, februári kijelentését, miszerint Zelenszkijnek „nincs kártyája”. A jelenlegi tervezet több olyan elemet tartalmaz, amely Kijev számára elfogadhatatlan lehet. A dokumentum nemcsak az oroszok által elfoglalt területek feladását írja elő, hanem olyan négyzetkilométerek átengedését is, amelyeket ma még Ukrajna tart ellenőrzése alatt.

A javaslat emellett általános amnesztiát adna a háború során elkövetett bűncselekményekre.

Zelenszkij pénteki videóüzenetében úgy fogalmazott, hogy ez a történelmük egyik legnehezebb pillanata. Arról beszélt, Ukrajna választás előtt áll: