Zelenszkij Ukrajna béketerv Trump

A nyugat idegesen toporzékol a kijevi megbeszélések után, de az Egyesült Államok nem lassít

2025. november 22. 20:24

A kijevi pénteki megbeszélésen több NATO-nagykövet is értetlenségét fejezte ki az amerikai eljárás miatt. Zelenszkij napokon belül olyan békefeltételekkel szembesülhet, amelyeket az USA szerint el kell fogadnia, mert később csak rosszabb ajánlat várna Ukrajnára.

2025. november 22. 20:24
null

A nyugati diplomaták „rémálomnak” nevezték azt a pénteki kijevi egyeztetést, ahol a NATO-nagykövetek első kézből hallhatták, milyen nyomás nehezedik jelenleg Zelenszkij kormányára. A források szerint az Egyesült Államok világossá tette: ha Ukrajna nem fogad el napokon belül egy béketervezetet, a jövőben csak kedvezőtlenebb feltételekre számíthat.

Washington lezárná a háborút, de a szövetségesek felháborodottan reagálnak. Zelenszkij előtt mindössze napok lehetnek a döntésre.
Washington lezárná a háborút, de a szövetségesek felháborodottan reagálnak. Zelenszkij előtt mindössze napok lehetnek a döntésre.
Forrás: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij előtt kemény békefeltételek

A The Guardian által idézett diplomaták szerint Dan Driscoll amerikai hadseregminiszter közölte, hogy nincs tökéletes megállapodás, de ezt inkább hamarabb kell megkötni, mint később. A hangulat komor volt, több európai nagykövet pedig sérelmezte, hogy Washington a szövetségesek bevonása nélkül tárgyalt Moszkvával. Egy forrás úgy fogalmazott: 

Ez egy rémálom találkozó volt. Ez volt a ’nincs lapotok’ érvelés újra

– felidézve Trump korábbi, februári kijelentését, miszerint Zelenszkijnek „nincs kártyája”. A jelenlegi tervezet több olyan elemet tartalmaz, amely Kijev számára elfogadhatatlan lehet. A dokumentum nemcsak az oroszok által elfoglalt területek feladását írja elő, hanem olyan négyzetkilométerek átengedését is, amelyeket ma még Ukrajna tart ellenőrzése alatt. 

A javaslat emellett általános amnesztiát adna a háború során elkövetett bűncselekményekre.

Zelenszkij pénteki videóüzenetében úgy fogalmazott, hogy ez a történelmük egyik legnehezebb pillanata. Arról beszélt, Ukrajna választás előtt áll: 

Elveszíteni a méltóságunkat vagy elveszíteni egy kulcsfontosságú szövetségest.

Washington szerint nincs idő további vitákra

A tárgyalási folyamat részletei még a szövetségeseket is meglepték. Az amerikai tervek bejelentése „vakon érte” az ukrán támogatók egy részét, akik attól tartanak, hogy a Kreml túl nagy beleszólást kapott a tervezetbe. Driscoll e kritikákra csak annyit felelt: így könnyebb kézben tartani a folyamatot

Trump elnök most akar békét. Minél több szakács van a konyhában, annál nehezebb kezelni.

Julie Davis, az USA kijevi ügyvivője ugyanakkor kijelentette: bár a feltételek szigorúak, Kijevnek nincs valódi alternatívája.

 Az alku innen nem lesz jobb, csak rosszabb

– mondta. Washington célja, hogy Zelenszkij még hálaadás előtt aláírjon. Davis szerint „egy rendkívül agresszív ütemterv” zajlik, és „abszolút figyelemreméltó diplomáciai tempót” diktálnak. Driscoll amerikai delegációja kijevi tartózkodása alatt ukrán katonai vezetőkkel is találkozott, a diplomata pedig a legambiciózusabb diplomáciai folyamatról beszélt karrierje során.

A tervezet Moszkvát is elérte

A tervezet állítólag Steve Witkoff, Trump tanácsadója és Kirill Dmitrijev, a Kreml egyik fontos háttérembere közösen dolgozta ki, ami újabb csatornát jelent Washington és Moszkva között. 

Driscoll hamarosan Oroszországba utazik, hogy a részletekről tárgyaljon.

Vlagyimir Putyin pénteken megerősítette, hogy Moszkva megkapta a dokumentumot. 

Úgy gondolom, hogy ez szolgálhat alapként egy végső békemegállapodáshoz

– mondta.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

