„Az ukránok egyszerűen nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást” – Kijevből jelentik, Zelenszkij rég volt ekkora bajban
2025. november 22. 16:42
Az őszi időjárás és az orosz hadműveletek felerősödése több szakaszon is hátrálásra kényszerítette a védőket. Ukrajna erői Zaporizzsja térségében különösen nagy nyomás alá kerültek, miközben Moszkva szeptember óta tucatnyi falut szerezhetett meg.
Nyílt forrású elemzések szerint Ukrajna számára jelentősen megnehezült a védekezés Zaporizzsja keleti részén, ahol szeptember óta több mint 15 falu kerülhetett orosz kézre. A finn Black Bird Group elemzője, Emil Kastehelmi úgy fogalmazott, hogy az orosz erők „opportunista módon” használták ki az őszi időjárást, amely gyengíti az ukrán drónok hatékonyságát, valamint az ukrán oldalon jelentkező emberhiányt. A The Kyiv Independentnek azt írta: „A legtöbb nyereséget, amit az oroszok idén ősszel elértek, Zaporizzsja keleti részén és Dnyipropetrovszkban érték el.” Mint írták, az ukránok egyszerűen nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást.
Ukrajna vonalai több térségben is hátrálnak
Zaporizzsjában a kedvezőtlen körülmények mellett az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz–ukrán háború más szakaszain – így Pokrovszk térségében – Moszkva párhuzamosan erősíti támadásait. A Donyecki területen fekvő logisztikai központ közelébe érték az orosz erők, és már a város teljes elfoglalásának küszöbére kerültek. Eközben az orosz vezérkar november 20-án azt állította, hogy csapataik megszerezték Kupjanszkot is, ám ezt az ukrán fél „olcsó információs provokációnak” minősítette.
Kastehelmi szerint szeptember óta bizonyos szakaszokon akár 25 kilométert is előretörhettek az orosz csapatok Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk térségeiben, amit viszonylag gyors tempónak nevezett, főleg ebben a háborúban.
Hozzátette, hogy az orosz hadászat egyik alapelve a siker megerősítése, és úgy látja, Moszkva most a kis falvak elfoglalását is komoly eredményként kezeli, és minden esetben megpróbálja tovább növelni az így szerzett előnyt.
Az elmúlt hetekben több, hivatalosan megerősített ukrán visszavonulás is történt ugyanebben a térségben.
November 15-én a kijevi vezetés elismerte, hogy csapataik kivonultak Novovaszilivszkéből, amely a Donyeck és Huljajpole közötti főút mellett fekszik, mintegy húsz kilométerre Zaporizzsja fontosabb pontjaitól. A Déli Védelmi Erők már november 11-én jelezték, hogy öt település környékéről kellett visszavonulniuk, ami Uspenivka és Novomikolajivka feladásához vezetett, ugyancsak a stratégiai útszakasz mentén.
Közben ellentmondásos jelentések érkeztek a Veszile nevű falu sorsáról. A DeepState nevű ukrán nyílt forrású csapat november 20-án azt közölte, hogy az oroszok elfoglalták a települést, ám ezt Vladiszlav Volosin, a Déli Védelmi Erők szóvivője cáfolta, hangsúlyozva, hogy a harcok továbbra is tartanak.
Új fenyegetés rajzolódik ki Huljajpolénál
Kastehelmi szerint az orosz hadvezetés akár attól is eltérhet, hogy hagyományos módon, bekerítéssel próbáljon bevenni egy települést. Úgy látja, nagy lehetőség van arra, hogy az oroszok észak felől kíséreljék meg megkerülni Huljajpolét, miközben keletről és délről lekötik az ukrán védőket.
Ha képesek egy kicsit is előrébb nyomulni az északi oldalon, akkor a város legalábbis bekerítési fenyegetés alá kerülhet
– fogalmazott. Az elemző szerint ugyanakkor a Zaporizzsja érintett szakasza nem változtatna azonnal a Donyecki terület általános helyzetén, még akkor sem, ha komolyabb orosz áttörés történne. Hozzátette: mivel nem hatalmas területről van szó, az ukrán erők akár vissza is vonulhatnak,
hogy megőrizzék az élőerőt, vagy legalábbis remélem, hogy ezt a döntést meghozzák