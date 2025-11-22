Ft
11. 23.
vasárnap
Ukrajna orosz-ukrán háború Zaporizzsja

„Az ukránok egyszerűen nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást” – Kijevből jelentik, Zelenszkij rég volt ekkora bajban

2025. november 22. 16:42

Az őszi időjárás és az orosz hadműveletek felerősödése több szakaszon is hátrálásra kényszerítette a védőket. Ukrajna erői Zaporizzsja térségében különösen nagy nyomás alá kerültek, miközben Moszkva szeptember óta tucatnyi falut szerezhetett meg.

2025. november 22. 16:42
null

Nyílt forrású elemzések szerint Ukrajna számára jelentősen megnehezült a védekezés Zaporizzsja keleti részén, ahol szeptember óta több mint 15 falu kerülhetett orosz kézre. A finn Black Bird Group elemzője, Emil Kastehelmi úgy fogalmazott, hogy az orosz erők „opportunista módon” használták ki az őszi időjárást, amely gyengíti az ukrán drónok hatékonyságát, valamint az ukrán oldalon jelentkező emberhiányt. A The Kyiv Independentnek azt írta: „A legtöbb nyereséget, amit az oroszok idén ősszel elértek, Zaporizzsja keleti részén és Dnyipropetrovszkban érték el.” Mint írták, az ukránok egyszerűen nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást.

Zaporizzsja megyében egyre több település kerül orosz ellenőrzés közelébe, Ukrajna pedig nehezen tartja a vonalakat.
Zaporizzsja megyében egyre több település kerül orosz ellenőrzés közelébe, Ukrajna pedig nehezen tartja a vonalakat.
Forrás: Handout / AFP

Ukrajna vonalai több térségben is hátrálnak

Zaporizzsjában a kedvezőtlen körülmények mellett az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz–ukrán háború más szakaszain – így Pokrovszk térségében – Moszkva párhuzamosan erősíti támadásait. A Donyecki területen fekvő logisztikai központ közelébe érték az orosz erők, és már a város teljes elfoglalásának küszöbére kerültek. Eközben az orosz vezérkar november 20-án azt állította, hogy csapataik megszerezték Kupjanszkot is, ám ezt az ukrán fél „olcsó információs provokációnak” minősítette.

Kastehelmi szerint szeptember óta bizonyos szakaszokon akár 25 kilométert is előretörhettek az orosz csapatok Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk térségeiben, amit viszonylag gyors tempónak nevezett, főleg ebben a háborúban. 

Hozzátette, hogy az orosz hadászat egyik alapelve a siker megerősítése, és úgy látja, Moszkva most a kis falvak elfoglalását is komoly eredményként kezeli, és minden esetben megpróbálja tovább növelni az így szerzett előnyt.

Az elmúlt hetekben több, hivatalosan megerősített ukrán visszavonulás is történt ugyanebben a térségben. 

November 15-én a kijevi vezetés elismerte, hogy csapataik kivonultak Novovaszilivszkéből, amely a Donyeck és Huljajpole közötti főút mellett fekszik, mintegy húsz kilométerre Zaporizzsja fontosabb pontjaitól. A Déli Védelmi Erők már november 11-én jelezték, hogy öt település környékéről kellett visszavonulniuk, ami Uspenivka és Novomikolajivka feladásához vezetett, ugyancsak a stratégiai útszakasz mentén.

Közben ellentmondásos jelentések érkeztek a Veszile nevű falu sorsáról. A DeepState nevű ukrán nyílt forrású csapat november 20-án azt közölte, hogy az oroszok elfoglalták a települést, ám ezt Vladiszlav Volosin, a Déli Védelmi Erők szóvivője cáfolta, hangsúlyozva, hogy a harcok továbbra is tartanak.

Új fenyegetés rajzolódik ki Huljajpolénál

Kastehelmi szerint az orosz hadvezetés akár attól is eltérhet, hogy hagyományos módon, bekerítéssel próbáljon bevenni egy települést. Úgy látja, nagy lehetőség van arra, hogy az oroszok észak felől kíséreljék meg megkerülni Huljajpolét, miközben keletről és délről lekötik az ukrán védőket. 

Ha képesek egy kicsit is előrébb nyomulni az északi oldalon, akkor a város legalábbis bekerítési fenyegetés alá kerülhet

– fogalmazott. Az elemző szerint ugyanakkor a Zaporizzsja érintett szakasza nem változtatna azonnal a Donyecki terület általános helyzetén, még akkor sem, ha komolyabb orosz áttörés történne. Hozzátette: mivel nem hatalmas területről van szó, az ukrán erők akár vissza is vonulhatnak, 

hogy megőrizzék az élőerőt, vagy legalábbis remélem, hogy ezt a döntést meghozzák

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

billysparks
2025. november 23. 06:55
Általában ezek a cikkek a katonai hírekről szólnak, de van ott civil lakosság is. Márpedig a civil lakosoknak jobb oroszországhoz tartozni, így valószínüleg az oroszokat felszabadítónak tekintik, mint inkább mgszállónak. ( Persze, ez nem mindenkire igaz, inkább csak általánosan). Egész egyszerűen négyszeresére ugrik a nyugdíj, magasabbak a munkabérek, magasabb az életszínvonal. A Krímben is az ukránok többsége Oroszországra szavazott. Oroszország egy prosperáló nagyhatalom, Ukrajna pedig egy csődtömeg maffiaállam. Az uniós tagság ígéretével nem lehet jól lakni.
Válasz erre
5
1
kőbaltás
2025. november 23. 04:31
Az uniós államok minél tovább pénzelik Ukrajnát,annál többet fognak bukni rajta. Ez a befektetés sosem fog megtérülni,igazán leállhatnának. Az amerikaiak már megértették,nincs értelme a háború finanszírozásának. Macronék meghibbantak.
Válasz erre
11
0
jump-ing
2025. november 23. 04:20
logisztikai központ közelébe érték --?- érték hogy odaértek?
Válasz erre
3
0
scorpicores
2025. november 22. 22:16
Igazából nem értem, h miért hezitálnak az ukránok...Sziverszek kb 1-2 hét max, h elesik, Mirnogradban bent rekedt kb 3e ukrán, onnan ki nem törnek, Liman és Guljapole bekerítés előtt...a hegyes-dombos területnek lassan vége, az oroszok valszeg még gyorsabban haladnak majd és nem fegyver kérdése ez már, egész egyszerűen nem lesz ember a lövészárkokba...Trumpék igazságos békét ajánlottak, ha most aláírnák, így is kb 1-2 hónapig nyomulni fog ezerrel az orosz hadsereg...Mégis, mire számítanak még ??!! Reménytelen a helyzetük...
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!