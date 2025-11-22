„Az ukránok egyszerűen nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást” – Kijevből jelentik, Zelenszkij rég volt ekkora bajban

Nyílt forrású elemzések szerint Ukrajna számára jelentősen megnehezült a védekezés Zaporizzsja keleti részén, ahol szeptember óta több mint 15 falu kerülhetett orosz kézre. A finn Black Bird Group elemzője, Emil Kastehelmi úgy fogalmazott, hogy az orosz erők „opportunista módon” használták ki az őszi időjárást, amely gyengíti az ukrán drónok hatékonyságát, valamint az ukrán oldalon jelentkező emberhiányt. A The Kyiv Independentnek azt írta: „A legtöbb nyereséget, amit az oroszok idén ősszel elértek, Zaporizzsja keleti részén és Dnyipropetrovszkban érték el.” Mint írták, az ukránok egyszerűen nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást.

Zaporizzsja megyében egyre több település kerül orosz ellenőrzés közelébe, Ukrajna pedig nehezen tartja a vonalakat.

Forrás: Handout / AFP

Ukrajna vonalai több térségben is hátrálnak

Zaporizzsjában a kedvezőtlen körülmények mellett az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz–ukrán háború más szakaszain – így Pokrovszk térségében – Moszkva párhuzamosan erősíti támadásait. A Donyecki területen fekvő logisztikai központ közelébe érték az orosz erők, és már a város teljes elfoglalásának küszöbére kerültek. Eközben az orosz vezérkar november 20-án azt állította, hogy csapataik megszerezték Kupjanszkot is, ám ezt az ukrán fél „olcsó információs provokációnak” minősítette.