Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)

Leszögezte, hogy a helyszínen igaz egy jobboldali közönség előtt beszélt, de mondanivalójában a középen állókhoz szólt elsősorban. Magyar Péter beszéde kapcsán továbbra is azt látja, hogy az Orbán ellenességet tűzi ki zászlajára, és a fő cél csupán a teátrális megjelenés volt, hogy aznapi figyelemért folyó versenyt megnyerje.

A Mesterterv elemzői szerint Magyar Péter továbbra is színpadiasságot tartja szem előtt, mintsem az üzeneteket (Forrás: Youtube/képernyőfotó)

„Én azt látom, hogy ezzel a háborúellenes gyűlésekkel a Fidesz megy előre, teszi a dolgát, mert van egy Mesterterv, ami alapján haladnak előre” - mondta G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója folytatta:

A kihívónak az a stratégiája, hogy megpróbálja felmenedzserelni egyes napokat úgy, hogy itt egy csata van. Mintha egy ki-ki meccs lenne, ők is odamennek, oda megy kötözködik, hangoskodik, mintha hogyha az lenne a tét, hogy rendre megütköznek a seregek.

G. Fodor röviden úgy jellemezte Magyar Péter taktikáját, mintha az egy kocsmai kötözködés lenne, ahol ő az őt segítő médiával közösen igyekszik rendszerint párhuzamot állítani a kormánypártok rendezvényeivel.