Ez lehet Orbán Viktor győzelmi terve: kiszivároghattak a legfontosabb részletek (Videó)

Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott
Közel az igazság pillanata.
A miniszterelnök egy ideje már új stratégiát követ, a Mestertervben ennek járunk utána.
November 15-én a Rába menti városra irányult az ország figyelme, ahol egyszerre szervezett gyűlést a Digitális Polgári Kör és a Tisza Párt. Magyar Péter győri beszédében továbbra is inkább a kormányellenességre épített, míg Orbán Viktor már új kommunikációs vonalat vett fel. Az új irány összefüggésben állhat az ATV-nek adott interjúval, a Mestertervben pedig ennek járunk utána.
„A miniszterelnök szerintem azt folytatta, amit Rónai Egonnál elkezdett, középre beszél” - kezdte elemzését Mráz Ágoston Sámuel. Meglátása szerint ez az elhíresült "győzelmi tervnek" lehet a része. A Nézőpont Intézet vezetője hozzátette:
mind a körülmény, hogy kivel beszélget, mind a kérdések típusa, tematikája, mind a fellépésének a műfaj részletei a középre nyitásról szóltak”
– állapította meg Mráz.
Leszögezte, hogy a helyszínen igaz egy jobboldali közönség előtt beszélt, de mondanivalójában a középen állókhoz szólt elsősorban. Magyar Péter beszéde kapcsán továbbra is azt látja, hogy az Orbán ellenességet tűzi ki zászlajára, és a fő cél csupán a teátrális megjelenés volt, hogy aznapi figyelemért folyó versenyt megnyerje.
„Én azt látom, hogy ezzel a háborúellenes gyűlésekkel a Fidesz megy előre, teszi a dolgát, mert van egy Mesterterv, ami alapján haladnak előre” - mondta G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója folytatta:
A kihívónak az a stratégiája, hogy megpróbálja felmenedzserelni egyes napokat úgy, hogy itt egy csata van. Mintha egy ki-ki meccs lenne, ők is odamennek, oda megy kötözködik, hangoskodik, mintha hogyha az lenne a tét, hogy rendre megütköznek a seregek.
G. Fodor röviden úgy jellemezte Magyar Péter taktikáját, mintha az egy kocsmai kötözködés lenne, ahol ő az őt segítő médiával közösen igyekszik rendszerint párhuzamot állítani a kormánypártok rendezvényeivel.
A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni:
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP