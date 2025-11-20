Úgy megáradt a szeretet a tiszásoktól, hogy már kalapáccsal akarják beverni Nagy Attila Tibor fejét – most viszont felszólították Magyar Pétert, hogy fékezze meg a híveit

Deák Dániel arról számolt be, hogy felhívta Nagy Attila Tibort, miután látta, hogy tiszás kommentelők már azzal fenyegették meg, hogy kalapáccsal fogják beverni a fejét, amiatt, mert volt egy Magyar Péter számára kedvezőtlen elemző meglátása, miközben korábban többször is elismerően szólt a Tisza vezetőjéről.