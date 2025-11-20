Ft
11. 21.
péntek
szerencse Nagy Attila Tibor Tisza Magyar Péter szeretet Deák Dániel

Úgy megáradt a szeretet a tiszásoktól, hogy már kalapáccsal akarják beverni Nagy Attila Tibor fejét – most viszont felszólították Magyar Pétert, hogy fékezze meg a híveit

2025. november 20. 11:59

Áll a bál a közéletben.

2025. november 20. 11:59
null

Deák Dániel arról számolt be, hogy felhívta Nagy Attila Tibort, miután látta, hogy tiszás kommentelők már azzal fenyegették meg, hogy kalapáccsal fogják beverni a fejét, amiatt, mert volt egy Magyar Péter számára kedvezőtlen elemző meglátása, miközben korábban többször is elismerően szólt a Tisza vezetőjéről.

Kiderült Deák posztjából, hogy „sok mindenben nem értek egyet Attilával, hiszen ő egy baloldali elemző, azonban most úgy éreztem, ki kell fejeznem a szolidaritásomat, hiszen ilyen fenyegetőzés senkivel szemben sem engedhető meg.”

„Még akkor sem, ha sokszor nem értünk vele egyet” – emelte ki Deák.

Beszámolt arról a jobboldali elemző, hogy baloldali kollégája szerencsére könnyen viseli a támadásokat, 

ennek ellenére felszólítom Magyar Pétert, hogy fékezze meg a felhergelt híveit”.

„Azért, mert valakinek más a véleménye, attól még nem kell vállalhatatlan stílusban támadni, életveszélyesen megfenyegetni. Elég volt ebből az uszításból, amit a színpadon állva nap mint nap művel!” – zárta posztját.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

