Úgy megáradt a szeretet a tiszásoktól, hogy már kalapáccsal akarják beverni Nagy Attila Tibor fejét – most viszont felszólították Magyar Pétert, hogy fékezze meg a híveit

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Áll a bál a közéletben.
Deák Dániel arról számolt be, hogy felhívta Nagy Attila Tibort, miután látta, hogy tiszás kommentelők már azzal fenyegették meg, hogy kalapáccsal fogják beverni a fejét, amiatt, mert volt egy Magyar Péter számára kedvezőtlen elemző meglátása, miközben korábban többször is elismerően szólt a Tisza vezetőjéről.
Kapcsolódó vélemény
Egon, vegye tudomásul, ha ez van, mi nem nézzük akkor, mi levesszük a tévéről a hangot, mi levesszük a tévét is falról, Egon, mi a kádba így vágjuk bele a készüléket és lesprickoljuk Isana Sensitive krémtusfürdővel!
Kiderült Deák posztjából, hogy „sok mindenben nem értek egyet Attilával, hiszen ő egy baloldali elemző, azonban most úgy éreztem, ki kell fejeznem a szolidaritásomat, hiszen ilyen fenyegetőzés senkivel szemben sem engedhető meg.”
„Még akkor sem, ha sokszor nem értünk vele egyet” – emelte ki Deák.
Beszámolt arról a jobboldali elemző, hogy baloldali kollégája szerencsére könnyen viseli a támadásokat,
ennek ellenére felszólítom Magyar Pétert, hogy fékezze meg a felhergelt híveit”.
„Azért, mert valakinek más a véleménye, attól még nem kell vállalhatatlan stílusban támadni, életveszélyesen megfenyegetni. Elég volt ebből az uszításból, amit a színpadon állva nap mint nap művel!” – zárta posztját.
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP