hang tudomás bekommenteljük lesprickoljuk Rónai Egon Magyar Péter kád tévé Orbán Viktor

Egy kis lankadás, egy be nem írt komment, és kész, hiába minden erőfeszítés, mégis Orbán nyer

2025. november 20. 10:22

Egon, vegye tudomásul, ha ez van, mi nem nézzük akkor, mi levesszük a tévéről a hangot, mi levesszük a tévét is falról, Egon, mi a kádba így vágjuk bele a készüléket és lesprickoljuk Isana Sensitive krémtusfürdővel!

2025. november 20. 10:22
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Szerintem ha kellő számban bekommenteljük Rónai Egonnak, hogy ne hívja be a Nyilvánvalóan Fideszes Nagy Attila Tibort a műsorába, akkor jövőre végre sikerül a rendszerváltás. Ijesztő belegondolni, hogy máskülönben ezen csúszhat el az egész. Egy kis lankadás, egy be nem írt komment, és kész, ott lesz megint este ez az alak a hajszínéhez passzoló pörgős fotelben, és hiába minden erőfeszítés, mégis Orbán nyer. Nagyon fontos, hogy ha előttünk már tizenöten be is írták, hogy Egon, vegye tudomásul, ha ez van, mi nem nézzük akkor, mi levesszük a tévéről a hangot, mi levesszük a tévét is falról, Egon, mi a kádba így vágjuk bele a készüléket és lesprickoljuk Isana Sensitive krémtusfürdővel, és a fülünkbe aloe verát öntünk és még így is átmegyünk a szomszédba, Egon, oda, ahol csak Mezzo van eleve, de áram sincs, no de szóval akkor is nagyon fontos, hogy tizenhatodikként beírjuk, hogy NA, NA, AKKOR #NEMNÉZEM, hát biztos, biSZtos hogy nem lesz nézve meg, hát én a tévé mögéje megyek akkor, kedves Egon, aztán maga meg majd nézhet ki a kopasz fejiből, hogy hova lettem, pisloghatnak majd a háromnevű barátjával, annyira nem lesznek nézve!!! Kiss Attila Tibor lesz belőle, olyan kevesen nézik majd, hát átmegy negatívba! Egon! Adjon nekünk rendes propagandát, Egon!!! Hörrr!! höööööööööööörrr!!!!!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

