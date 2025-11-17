Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Háborúellenes Gyűlés Magyar Péter Győr Orbán Viktor

Magyar Péter alulmúlta magát Győrben – kint az új Replika (VIDEÓ!)

2025. november 17. 18:22

Háborúellenes gyűlés a jobboldalon, háborús összejövetel a Tiszánál. Ez történt szombaton Győrben.

2025. november 17. 18:22
null

Miután szombatra Győrbe szervezett háborúellenes gyűlést a jobboldal, azt elirigyelve a Tisza Párt is dzsemborit tartott. A DPK rendezvényén a miniszterelnök az országépítésre fókuszáló előadást tartott, míg a temus fénymásoló, Magyar Péter az uszításra koncentrált. Erről szól az új Replika.

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 17. 19:49
Magyar Péter is kérhetné az EP bizottságától mentelmi jogának felfüggesztését rablás és bennfentes kereskedés ügyekben. Nem kérte, ezért nem szavazta meg az EP. Nem vállalja tetteiért a felelősséget és nem akarja tisztázni a nevét. Sőt, megpróbálta politikai meghurcolásnak beállítani a nyilvánvalóan köztörvényes bűncselekmények gyanúját. Ezek már ráégtek. Szégyen egy ilyen éretlen magatartású puhapöcs.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 17. 19:46
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. Magas inflációt. Magas munkanélküliséget A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. A háború támogatását. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. november 17. 19:01
Az ellenzékre eddig is jórészt csak a proli szavazott, és ez most is így lesz. 15 évig etették a prolit "a zorbán lop" szövegekkel, nem csoda, hogy ettől a fokú primitivitástól még inkább elhülyült az amúgy is hülye, irigy, frusztrált proli. Most már odáig jutottunk, hogy a prolik nyíltan fenyegetőzhetnek, gyűlölködhetnek, gyakorlatilag bárkit megtámadhatnak, aki nem az ő nótájukat fújja, és semmi bántódásuk sincs. A kormány túl erélytelen, a bíróságokról pedig inkább ne is beszéljünk. Csak az elmúlt fél évben emberek tucatjait lehetett volna börtönbe küldeni, ha valaki komolyan venné a gyűlöletbeszédről szóló törvényt. Miért nem lehet megfékezni a csürhét? A Fidesz meg akarja várni, amíg majd vér folyik?
Válasz erre
2
0
CirmoS
2025. november 17. 18:36
Szotyispötinek már csak a legbutább, szar élete okán frusztrált, gondolkodásra képtelen prolisöpredék tapsikol! A közönsége fogy, a támogatottsága pedig emelkedik....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Pulai, Závecz, Republikon, Medián, 21 központ.....szerint.... ÉS egészen a választás éjszakájáig!... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!