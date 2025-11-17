Magyar Péter alulmúlta magát Győrben – kint az új Replika (VIDEÓ!)

A tiszás jelölteket 1000 titkosszolga fölrakta Tóni gépére, de hamarosan érkeznek!
Addig is türelmet, különben repül a Dunába a telefon!
Háborúellenes gyűlés a jobboldalon, háborús összejövetel a Tiszánál. Ez történt szombaton Győrben.
Miután szombatra Győrbe szervezett háborúellenes gyűlést a jobboldal, azt elirigyelve a Tisza Párt is dzsemborit tartott. A DPK rendezvényén a miniszterelnök az országépítésre fókuszáló előadást tartott, míg a temus fénymásoló, Magyar Péter az uszításra koncentrált. Erről szól az új Replika.
Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!