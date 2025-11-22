Ez már nem a demokrata amerikai külügy: megint a magyar politika mellett álltak ki Washingtonban

Trump: „Orbánnak igaza volt a migráció kapcsán”

Emlékezetes, Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktorral való washingtoni találkozója kapcsán kemény üzenetet küldött Brüsszelnek, amikor azt nyilatkozta a sajtónak: „Azt gondolom, hogy

tisztelniük kéne Magyarországot és vezetőjét, nagyon nagyon. Erősen, mert igaza volt a migrációval kapcsolatban.

Nézzék meg, mi történt Európával a migráció miatt!”.

Trump rámutatott, emberek árasztják el a kontinenst, „a bűnözési ráta az egekben van. Nagyon sok rossz dolog történik. Magyarország bűnözési rátája nagyon alacsony. Olyan, mint korábban”.