Európa Magyarország migráció Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Ez már nem a demokrata amerikai külügy: megint a magyar politika mellett álltak ki Washingtonban

2025. november 22. 11:36

„A tömeges migráció egzisztenciális fenyegetést jelent a nyugati civilizációra nézve, és aláássa az Egyesült Államok legfontosabb szövetségeseinek stabilitását” – indokolta meg az amerikai külügyminisztérium legújabb döntését.

2025. november 22. 11:36
null

„Ma a Külügyminisztérium utasította az amerikai nagykövetségeket, hogy készítsenek jelentést a tömeges migráció emberi jogi következményeiről és a közbiztonságra gyakorolt hatásairól” – jelentette be az Egyesült Államok külügyminisztériuma X-oldalán.

Lépésüket azzal indokolták, hogy 

a tömeges migráció egzisztenciális fenyegetést jelent a nyugati civilizációra nézve, és aláássa az Egyesült Államok legfontosabb szövetségeseinek stabilitását.”

Trump: „Orbánnak igaza volt a migráció kapcsán”

Emlékezetes, Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktorral való washingtoni találkozója kapcsán kemény üzenetet küldött Brüsszelnek, amikor azt nyilatkozta a sajtónak: „Azt gondolom, hogy 

tisztelniük kéne Magyarországot és vezetőjét, nagyon nagyon. Erősen, mert igaza volt a migrációval kapcsolatban. 

Nézzék meg, mi történt Európával a migráció miatt!”. 

Trump rámutatott, emberek árasztják el a kontinenst, „a bűnözési ráta az egekben van. Nagyon sok rossz dolog történik. Magyarország bűnözési rátája nagyon alacsony. Olyan, mint korábban”.

Ezt követően hozzátette, hogy ugyan sokan nem értenek egyet Orbán Viktorral, de azt gondolja, hogy belül valószínűleg igenis egyetértenek vele, mivel a magyar miniszterelnöknek igaza volt a migráció kapcsán, a bírálói pedig tévedtek. „Elárasztják Európát emberekkel a világ minden pontjáról, és Európa teljesen más hellyé válik” – mondta.

Én mindig elmondom az európai vezetőknek: jobb lesz, ha befejezitek vagy nem lesz többé olyan, hogy Európa. Nagyon veszélyes, amit csinálnak. Azt gondolom, hogy tisztelniük kellene Magyarországot és vezetőjét

– tette hozzá Donald Trump.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

