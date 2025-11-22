Fából vaskarika: saját ideológiai csapdájába esett a liberális Nyugat

Leegyszerűsítve a hidzsáb és a csador, amelyek nem takarják el az arcot, csak a fejet, nem esnek a tiltás alá, a nikáb, amiből csak az ember szeme látszik ki, és a burka, ami az egész arcot elfedi, viszont igen – magyarázzák az embereknek.

A törvénytervezetet tárgyaló parlamenti vitában a Chega elnöke, André Ventura hangsúlyozta, a párt célja, hogy ne járkáljanak többé burkás nők Portugália utcáin. Nem titkolta, hogy ez a törvényjavaslat elsősorban a muszlim bevándorlók ellen szól, akik közül sokan veszélyesek lehetnek.

„Aki Portugáliába jön – érkezzen a világ bármely tájáról, bármilyen szokásokkal, és legyen bármilyen vallású – mindenekelőtt tartsa tiszteletben, és fogadja el a mi országunk szokásait és értékrendjét” – érvelt parlamenti felszólalásában. Hozzátette, az a nő, akit burka viselésére kényszerítenek, „már koránt sem szabad és független, hanem valaki tulajdona”. Kritizálta

a baloldal álszentségét, amiért a nők jogaira hivatkozva nem támogatják a nikáb és a burka betiltását, de ezzel szerinte csak egy, a nőket „elnyomó kultúrát támogatnak”.

Ventura hivatkozott arra is, hogy több európai országban is hoztak már szabályozást a burka közterületen való viselésére vonatkozóan, és emlékeztetett, hogy az Európai Emberi Jogok Bizottsága már jóváhagyott egy hasonló tartalmú törvényt Franciaország esetében.