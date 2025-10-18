Szigorít Portugália: az új törvény nem kedvez a muszlim közösségnek

A jogszabály megszegése 200 és 4000 euró közötti pénzbírsággal járhat.

A döntés komoly vitát váltott ki. A Chega párt szerint a tiltás a nők védelmét szolgálja, mert az arc eltakarása „kirekesztettséghez és alárendeltséghez” vezethet. A baloldali pártok ezzel szemben diszkriminatívnek tartják az intézkedést. Pedro Delgado Alves, a Szocialista Párt képviselője úgy fogalmazott: „Ez a kezdeményezés kizárólag a külföldieket és a más vallásúakat célozza.”

Ha Marcelo Rebelo de Sousa államfő is jóváhagyja a jogszabályt, az ország olyan államok sorához csatlakozik, mint Franciaország, Belgium, Ausztria és Hollandia, ahol már évek óta tiltják az arcot eltakaró muszlim viseleteket.

Nyitókép: Sanaullah SEIAM / AFP