Szigorít Portugália: az új törvény nem kedvez a muszlim közösségnek

Ez a nyugat-európai ország már lépett: súlyos döntés a muszlim bevándorlókra nézve
Betiltották az arcot eltakaró ruhadarabok viselését Svájcban.
A jogszabály megszegése 200 és 4000 euró közötti pénzbírsággal járhat.
Ezt is ajánljuk a témában
Betiltották az arcot eltakaró ruhadarabok viselését Svájcban.
A törvényjavaslatot a szélsőjobboldali Chega párt terjesztette elő, amely szerint
a burka és a nikáb viselése „ellentétes a szabadság és az emberi méltóság elveivel”.
A portugál parlament már elfogadta a javaslatot, amely megtiltja, hogy bárki „nemhez vagy valláshoz kapcsolódó okból” eltakarja az arcát közterületen. A szabály alól csak néhány kivétel marad: a fátylak továbbra is viselhetők lennének repülőgépeken, diplomáciai létesítményekben és vallási intézményekben.
A jogszabály megszegése 200 és 4000 euró közötti pénzbírsággal járhat.
A döntés komoly vitát váltott ki. A Chega párt szerint a tiltás a nők védelmét szolgálja, mert az arc eltakarása „kirekesztettséghez és alárendeltséghez” vezethet. A baloldali pártok ezzel szemben diszkriminatívnek tartják az intézkedést. Pedro Delgado Alves, a Szocialista Párt képviselője úgy fogalmazott: „Ez a kezdeményezés kizárólag a külföldieket és a más vallásúakat célozza.”
Ha Marcelo Rebelo de Sousa államfő is jóváhagyja a jogszabályt, az ország olyan államok sorához csatlakozik, mint Franciaország, Belgium, Ausztria és Hollandia, ahol már évek óta tiltják az arcot eltakaró muszlim viseleteket.
Nyitókép: Sanaullah SEIAM / AFP