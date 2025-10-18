Ft
Szigorít Portugália: az új törvény nem kedvez a muszlim közösségnek

2025. október 18. 18:29

A jogszabály megszegése 200 és 4000 euró közötti pénzbírsággal járhat.

2025. október 18. 18:29
null

Ha az államfő is aláírja, Svájc után Portugália lesz a következő európai ország, ahol betiltják a nyilvános helyeken viselt arceltakaró fátylakat – számolt be a Guardian.

Ezt is ajánljuk a témában

A törvényjavaslatot a szélsőjobboldali Chega párt terjesztette elő, amely szerint

 a burka és a nikáb viselése „ellentétes a szabadság és az emberi méltóság elveivel”.

A portugál parlament már elfogadta a javaslatot, amely megtiltja, hogy bárki „nemhez vagy valláshoz kapcsolódó okból” eltakarja az arcát közterületen. A szabály alól csak néhány kivétel marad: a fátylak továbbra is viselhetők lennének repülőgépeken, diplomáciai létesítményekben és vallási intézményekben.

 A jogszabály megszegése 200 és 4000 euró közötti pénzbírsággal járhat.

A döntés komoly vitát váltott ki. A Chega párt szerint a tiltás a nők védelmét szolgálja, mert az arc eltakarása „kirekesztettséghez és alárendeltséghez” vezethet. A baloldali pártok ezzel szemben diszkriminatívnek tartják az intézkedést. Pedro Delgado Alves, a Szocialista Párt képviselője úgy fogalmazott: „Ez a kezdeményezés kizárólag a külföldieket és a más vallásúakat célozza.”

Ha Marcelo Rebelo de Sousa államfő is jóváhagyja a jogszabályt, az ország olyan államok sorához csatlakozik, mint Franciaország, Belgium, Ausztria és Hollandia, ahol már évek óta tiltják az arcot eltakaró muszlim viseleteket.

Nyitókép: Sanaullah SEIAM / AFP

Chekke-Faint
2025. október 18. 18:55
Persze ott fel sem merül, ahol ilyeneket nem engedtek be...DDD
krokodilgenya
2025. október 18. 18:49
Egy libernyákizmustól legyengített Európa ilyen szánalmas próbálkozásokkal igyekszik kétségbeesetten visszaszorítani az iszlám térhódítását - mindhiába. Az igazi megoldást a tömeges deportáció illetve az erőszakos keresztény térítés jelentené.
astra04
2025. október 18. 18:48
Nagyon helyes! Mindenhol így kéne! Ha a szarab hulladékoknak nem tetszik, akkor haza is takarodhatnak, senkinek sem fognak hiányozni!
templar62
2025. október 18. 18:36
Azalatt , viszont , akár bikiniben is lehet . Kellemes sivatagi viselet .
