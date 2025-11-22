Trump szokatlanul viselkedett Orbán Viktor társaságában: elképesztő sztori látott napvilágot a csúcstalálkozóról (VIDEÓ)

Szijjártó Péter: „Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne ássa alá az amerikai béketervet!”
A külgazdasági és külügyminiszter megemlékezett arról, hogy Magyarország már nagyon sokat veszített az elmúlt három és fél évben ezzel a háborúval.
Az is kiderült, mit jelent az amerikai elnök gesztusa.
Washingtonban különleges pillanatnak lehettek tanúi a magyar delegáció tagjai: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában számolt be arról, milyen szokatlan gesztust gyakorolt Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor felé.
A miniszter szerint a találkozó során a szokásos diplomáciai kereteknél jóval emberibb, barátibb gesztusok történtek, amelyek jelzik, hogy az Egyesült Államok vezetője személyes barátként tekint a magyar miniszterelnökre.
Szijjártó Péter elmesélte, hogy az amerikai elnök maga mellé ültette Orbán Viktort, ami a hivatalos protokoll szerint szokatlan, hiszen az ilyen tárgyalásokon a vezetők általában egymással szemben foglalnak helyet. A külügyminiszter viccesen hozzátette, hogy meglepetésükben Lázár Jánossal, a közlekedési miniszterrel majdnem a protokolloshoz rohantak, mert nem találták a miniszterelnök helyét – végül kiderült, hogy Orbán Trump mellett foglal helyet.
Így született meg a „Hol a Főnök helye?” kérdés, amely a washingtoni látogatás egyik emlékezetes pillanataként maradt meg számára.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
Nem az a kérdés, hogy el akarják-e fogadni. Akarja a fene. A kérdés az, hogy félkegyelműek-e, vagy van még szemük a nyilvánvaló vereségük meglátására. Kohán Mátyás írása.