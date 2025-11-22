Ft
11. 23.
vasárnap
Washington Orbán Donald Trump Lázár János Szijjártó Péter

Trump szokatlanul viselkedett Orbán Viktor társaságában: elképesztő sztori látott napvilágot a csúcstalálkozóról (VIDEÓ)

2025. november 22. 17:52

Az is kiderült, mit jelent az amerikai elnök gesztusa.

2025. november 22. 17:52
null

Washingtonban különleges pillanatnak lehettek tanúi a magyar delegáció tagjai: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában számolt be arról, milyen szokatlan gesztust gyakorolt Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor felé.

A miniszter szerint a találkozó során a szokásos diplomáciai kereteknél jóval emberibb, barátibb gesztusok történtek, amelyek jelzik, hogy az Egyesült Államok vezetője személyes barátként tekint a magyar miniszterelnökre.

Szijjártó Péter elmesélte, hogy az amerikai elnök maga mellé ültette Orbán Viktort, ami a hivatalos protokoll szerint szokatlan, hiszen az ilyen tárgyalásokon a vezetők általában egymással szemben foglalnak helyet. A külügyminiszter viccesen hozzátette, hogy meglepetésükben Lázár Jánossal, a közlekedési miniszterrel majdnem a protokolloshoz rohantak, mert nem találták a miniszterelnök helyét – végül kiderült, hogy Orbán Trump mellett foglal helyet.

Így született meg a „Hol a Főnök helye?” kérdés, amely a washingtoni látogatás egyik emlékezetes pillanataként maradt meg számára.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

