Trump szokatlanul viselkedett Orbán Viktor társaságában: elképesztő sztori látott napvilágot a csúcstalálkozóról (VIDEÓ)

Washingtonban különleges pillanatnak lehettek tanúi a magyar delegáció tagjai: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában számolt be arról, milyen szokatlan gesztust gyakorolt Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor felé.

A miniszter szerint a találkozó során a szokásos diplomáciai kereteknél jóval emberibb, barátibb gesztusok történtek, amelyek jelzik, hogy az Egyesült Államok vezetője személyes barátként tekint a magyar miniszterelnökre.

Szijjártó Péter elmesélte, hogy az amerikai elnök maga mellé ültette Orbán Viktort, ami a hivatalos protokoll szerint szokatlan, hiszen az ilyen tárgyalásokon a vezetők általában egymással szemben foglalnak helyet. A külügyminiszter viccesen hozzátette, hogy meglepetésükben Lázár Jánossal, a közlekedési miniszterrel majdnem a protokolloshoz rohantak, mert nem találták a miniszterelnök helyét – végül kiderült, hogy Orbán Trump mellett foglal helyet.