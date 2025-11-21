Szijjártó Péter: „Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne ássa alá az amerikai béketervet!”

Majd kifejtette, hogy a napvilágot látott béketerv figyelembe veszi a realitásokat és a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza.

„Minden egyes terv esetében vízválasztó, hogy vágyakat fogalmaz meg, vagy a valóságra alapul. Mi úgy látjuk, hogy ezek a pontok, ezek a javaslatok a realitást, a valóságot tartják szem előtt” – fogalmazott.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a tervezet a kapcsolatok újraépítésének irányába vezet, hiszen szó van benne a szankciók eltöréséről és Oroszország világgazdasági reintegrációjáról, ami Magyarországnak is érdeke lenne.

„Ez nekünk nem az oroszok miatt, hanem magunk miatt fontos, hiszen látható, hogy amióta az európai-orosz kapcsolatrendszer ellehetetlenült, azóta az európai gazdaság korábban ismeretlen akadályokba és nehézségekbe ütközik” – mutatott rá

„A béke Magyarországnak biztonsági és gazdasági érdeke is. Magyarország már nagyon sokat veszített az elmúlt három és fél évben ezzel a háborúval. Egy olyan háborúval, amelyhez semmi közünk nincsen” – jegyezte meg.