szombat
háború Magyarország Donald Trump Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: „Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne ássa alá az amerikai béketervet!”

2025. november 21. 16:21

A külgazdasági és külügyminiszter megemlékezett arról, hogy Magyarország már nagyon sokat veszített az elmúlt három és fél évben ezzel a háborúval.

2025. november 21. 16:21
null

Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan, a napvilágot látott béketerv ugyanis a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU és az indiai- és csendes-óceáni országok közötti miniszteri fórum után kijelentette, hogy az amerikai rendezési terv a béke reményét hozza el, és világosan bizonyítja, hogy Donald Trump továbbra is mindent megtesz a béke érdekében, nem adja fel az erőfeszítéseit.

„Mi határozottan felszólítjuk az európai politikusokat, hogy ne ássák alá Donald Trump béketervét, ne ássák alá az amerikaiak békeerőfeszítéseit” – mondta.

„Ha az elmúlt hónapokban az európai vezetők nem hackelték volna meg, nem akadályozták volna Donald Trump békeerőfeszítéseit, már jó eséllyel béke lehetne Ukrajnában. Ezért most határozottan arra szólítjuk fel az európai vezetőket, hogy ne akadályozzák az amerikai béketörekvéseket” – folytatta.

Majd kifejtette, hogy a napvilágot látott béketerv figyelembe veszi a realitásokat és a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza.

„Minden egyes terv esetében vízválasztó, hogy vágyakat fogalmaz meg, vagy a valóságra alapul. Mi úgy látjuk, hogy ezek a pontok, ezek a javaslatok a realitást, a valóságot tartják szem előtt” – fogalmazott.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a tervezet a kapcsolatok újraépítésének irányába vezet, hiszen szó van benne a szankciók eltöréséről és Oroszország világgazdasági reintegrációjáról, ami Magyarországnak is érdeke lenne.

„Ez nekünk nem az oroszok miatt, hanem magunk miatt fontos, hiszen látható, hogy amióta az európai-orosz kapcsolatrendszer ellehetetlenült, azóta az európai gazdaság korábban ismeretlen akadályokba és nehézségekbe ütközik” – mutatott rá

„A béke Magyarországnak biztonsági és gazdasági érdeke is. Magyarország már nagyon sokat veszített az elmúlt három és fél évben ezzel a háborúval. Egy olyan háborúval, amelyhez semmi közünk nincsen” – jegyezte meg.

Sajnos szembetűnő a különbség, hogy amíg az amerikaiak béketervet fogalmaznak meg, mi, magyarok, azt támogatjuk, addig Brüsszelben az európai vezetők újabb százmilliárd eurót akarnak adni Ukrajnának a háború folytatására”

 – emelte ki.

„Ezért reméljük, hogy ezt a béketervet minél előbb sikerül elfogadni, hogy minél előbb béke lesz, és az európai emberek pénzét nem öntik bele mindenfajta kontroll nélkül egy háborús maffia, egy korrupt rendszer zsebébe” – fűzte hozzá.

A miniszter arra is kitért, hogy amerikai és orosz partnereivel folytatott tárgyalásai során egy kérdésben semmifajta vita nem volt, mégpedig abban, hogy a béketárgyalások helyszíne Budapest lesz.

„Ezt nemhogy senki nem vitatta, hanem mindenki megerősítette. Úgy látom, fontos, hogy egyetértési pontok legyenek az amerikaiak és az oroszok között. Na, ez például ilyen egyetértési pont” – tudatta.

„Ez is mutatja, hogy míg az európaiak, az Európai Unió, Brüsszel elszigeteli magát, addig Magyarország, kis közép-európai országként, képes arra, hogy a béke érdekében keleti és nyugati irányba is ugyanúgy fenntartsa az együttműködést a nagy világpolitikai szereplőkkel” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/KKM

 

BBrutus
2025. november 21. 22:21
Ha az EU keresztbe tesz Trumpnak, akkor Ukrajna elbúcsúzhat az USA hírszerzési adataitól. Ez után az Oroszok 2 perc alatt átmennek Ukrajnán.
Válasz erre
1
0
merpes
•••
2025. november 21. 17:48 Szerkesztve
" Felszólítjuk Brüsszelt . . . . " 26 falon keresztül nem lehet hallani
Válasz erre
0
1
merpes
•••
2025. november 21. 17:42 Szerkesztve
amerika ott van , európa meg ITT
Válasz erre
0
3
Agricola
2025. november 21. 17:38
„Mi határozottan felszólítjuk az európai politikusokat, hogy ne ássák alá Donald Trump béketervét, ne ássák alá az amerikaiak békeerőfeszítéseit”. Pénzcentrum írta a Reuters cikke alapján: "Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat, ha nem fogadja el az amerikai közvetítéssel készült béketervezet kereteit. " Az volna súlyos ha a műholdas hírszerzési támogatást vonnák meg Ukrajnától! Ha mindent leállítanak véglegesen, tehát nemcsak a szállításokat, hanem a hírszerzési támogatást is, ami legalább annyira fontos, mint a katonai eszközök , akkor gyakorlatilag tálcán kínálják Ukrajnát. A technológia jelentős előnyhöz juttatta Ukrajna hadseregét: lehetővé tette a tüzérségi csapatoknak, parancsnokoknak és pilótáknak, hogy online csevegés közben egyszerre nézzék a drónfelvételeket. A katonák elmondása szerint a cél megtalálásától az eltalálásig tartó válaszidő közel 20 percről kb. 1 percre csökkent.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!