Szijjártó Péter: Kevesebb ideológia, kevesebb politika, több józan ész, több tisztelet (VIDEÓ)

„Emellett a délkelet-ázsiai országokkal és Afrikával is megtörtént az elszigetelődés, mivel folyamatosan az európai, brüsszeli liberális politikát akarják ráerőltetni azon országokra, akik teljesen más közegből érkeznek” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben a rendkívül exportorientált Magyarországnak ki kell védenie az elfuserált európai gazdaságpolitikát, valamint a lehúzó európai környezet ellenére is versenyképesnek kell megtartania a hazai gazdaságot és beruházási környezetet.

„Ezt azért tudtuk sikeresen megtenni az elmúlt időszakban, mert Magyarország a józan észre és a kölcsönös tiszteletre alapította a politikáját, azon belül a külpolitikáját és a gazdaságpolitikáját is. Mi, magyarok nem akarjuk, hogy a világot újra blokkokra osszák, annak az időszaknak mi a vesztesei voltunk” – jelentette ki.

Mi azt akarjuk, hogy a kapcsolatépítés és a kapcsolatok fenntartásának időszaka következzen, azaz egyszerűbben kifejezve konnektivitás, amelyből Magyarország az elmúlt időszakban is sokat profitált”

– folytatta. Kiemelte, hogy hazánk a lehető legszorosabb együttműködés fenntartásában érdekelt az indiai-és csendes-óceáni világgal.

„Mi, magyarok, sikeresek vagyunk ebben a térségben. Ide tartoznak a világ leggyorsabban fejlődő országai, a világgazdaság szempontjából legfontosabb kereskedelmi útvonalak. Nekünk sikerült 15 milliárd dollárra növelni a kereskedelmünket ezzel a térséggel, ebből Magyarország nagyon sokat profitált” – húzta alá.