Magyarország Oroszország szankciók Szijjártó Péter Európai Unió

Szijjártó Péter: Kevesebb ideológia, kevesebb politika, több józan ész, több tisztelet (VIDEÓ)

2025. november 21. 14:59

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, egyre inkább bebizonyosodik az a tény, hogy az Európai Unió csúnyán elszigetelte magát a világpolitikában és a világgazdaságban egyaránt.

2025. november 21. 14:59
null

Miközben az Európai Unió mára teljesen elszigetelte magát a világpolitikában és a világgazdaságban, Magyarország a józan észre és a kölcsönös tiszteletre alapozott politikájával képes volt megőrizni a nemzetközi versenyképességét – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

A tárcavezető az EU és az indiai-és csendes-óceáni államok közötti miniszteri fórumot követően tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: egyre inkább bebizonyosodik, hogy az Európai Unió csúnyán elszigetelte magát a világpolitikában és a világgazdaságban azzal, hogy Brüsszel „őrült, agresszív liberális ideológiát próbál terjeszteni és másokra erőltetni”, azzal, hogy

nagyképűen viselkedik a brüsszeli bürokrácia, és azzal, hogy a józan ész teljes hiánya lépett fel”.

„Azzal, hogy az európai országok folyamatosan aláássák Donald Trump békeerőfeszítéseit, politikailag is elszigetelik az Európai Uniót az Egyesült Államoktól. Azzal, hogy rendszerszintű riválisnak tekintik Kínát, elszigetelik az európai közösséget az egyik legnagyobb globális gazdaságtól, illetve azzal, hogy szankciókat vezettünk be Oroszországgal szemben, szétverték az európai gazdasági növekedés alapját” – sorolta. 

„Emellett a délkelet-ázsiai országokkal és Afrikával is megtörtént az elszigetelődés, mivel folyamatosan az európai, brüsszeli liberális politikát akarják ráerőltetni azon országokra, akik teljesen más közegből érkeznek” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben a rendkívül exportorientált Magyarországnak ki kell védenie az elfuserált európai gazdaságpolitikát, valamint a lehúzó európai környezet ellenére is versenyképesnek kell megtartania a hazai gazdaságot és beruházási környezetet. 

„Ezt azért tudtuk sikeresen megtenni az elmúlt időszakban, mert Magyarország a józan észre és a kölcsönös tiszteletre alapította a politikáját, azon belül a külpolitikáját és a gazdaságpolitikáját is. Mi, magyarok nem akarjuk, hogy a világot újra blokkokra osszák, annak az időszaknak mi a vesztesei voltunk” – jelentette ki. 

Mi azt akarjuk, hogy a kapcsolatépítés és a kapcsolatok fenntartásának időszaka következzen, azaz egyszerűbben kifejezve konnektivitás, amelyből Magyarország az elmúlt időszakban is sokat profitált”

– folytatta. Kiemelte, hogy hazánk a lehető legszorosabb együttműködés fenntartásában érdekelt az indiai-és csendes-óceáni világgal. 

„Mi, magyarok, sikeresek vagyunk ebben a térségben. Ide tartoznak a világ leggyorsabban fejlődő országai, a világgazdaság szempontjából legfontosabb kereskedelmi útvonalak. Nekünk sikerült 15 milliárd dollárra növelni a kereskedelmünket ezzel a térséggel, ebből Magyarország nagyon sokat profitált” – húzta alá. 

„Továbbra is amellett vagyunk, hogy az Európai Unió kössön szabadkereskedelmi megállapodásokat. Minél szabadabb a világkereskedelem, minél kevesebb kereskedelmi akadály van, minél kevesebb akadály van a gazdasági kapcsolatépítés előtt, nekünk, magyaroknak az annál jobb” – szögezte le. 

„Ezért is nagy probléma az, hogy az Európai Unió, Brüsszel folyamatosan ideológiai és politikai ügyeket próbál összekeverni a kereskedelemmel, a józan észre alapuló együttműködéssel, ezért nem sikerül az Európai Uniónak jó gazdasági együttműködést felépítenie a távoli tájaival a világnak” – fűzte hozzá. 

Mi azt szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió ne támasszon politikai és ideológiai feltételeket a kereskedelmi és gazdasági együttműködéshez, mert azon csak veszíthet Európa. Kevesebb ideológia, kevesebb politika, több józan ész, több tisztelet” 

– összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

csulak
2025. november 21. 16:13
ezt az EU-t korruptak, idiotak es degeneraltak vezetik, honnan lenne tisztelet, jozan esz, es kevesebb ideologia?
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2025. november 21. 15:20
Ez a Szijjártó-féle ‘az EU elszigetelődött’ szöveg kb. annyira állja meg a helyét, mint egy IKEA-szekrény víz alatt. Az EU a világ kereskedelmének 16%-át adja, az exportja 2025 első felében 6%-kal nőtt, és még mindig Dél-Afrikától Japánig az egyik legnagyobb kereskedelmi partner. Ez nem elszigeteltség, hanem működő gazdaság. A valódi összekeverés nem Brüsszelben van. A propaganda rendszeresen mos össze külkereskedelmet, ideológiát és sértettséget. Ezzel szemben Magyaro. pont az ellenkező irányba halad: a keleti nyitás egy látványos csőd, korrupcióval és semmi kézzelfogható eredménnyel. A gazd.-i kapcsolataink ma szorosabbak az EU-val, mint valaha, a keleti "barátok" meg annyit hoztak mint egy lemerült powerbank. A magyar makromutatók olyan gyengék, hogy a béka már felvett szemüveget, h lássa, hol kullogunk. Szóval lehet Brüsszelt szidni, csak épp a számok azt mutatják: nem az EU szigetelődött el, hnem mi maradtunk egyre magányosabbak egy rosszul sikerült geopolitikai hobbiprojektben
Válasz erre
0
6
