Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli

Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban
Szombat délben adták át őket.
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban. Olyat, amit egész Európa megirigyelhet, és aminek köszönhetően Magyarország energiabiztonsága és az olcsó rezsi is megmarad.
Mint ismeretes, Magyarország - határozott időre ugyan - mentességet kapott az Egyesült Államoktól az orosz energiahordozók behozatalára vonatkozó tilalom alól. Ellenzéki oldalon ezt kudarcnak minősítették, ugyanakkor azt is be kell látni, hogy enélkül többszörösére növekednének hazánkban a rezsiárak. A Mestertervben arról volt szó, hogy meddig marad érvényben ez a megállapodás, ugyanis a miniszterelnök kapott garanciát a folytatásra.
G. Fodor Gábor felidézte, hogy az ellenfél oldalán a kommentátorok gúnyolódtak azon, hogy egy év vagy két az időtartama az egyezségnek. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette: „történt egy kézfogás, az elnök és a magyar miniszterelnök között, és ez a történet addig van, amíg az elnököt Trumpnak, a magyar miniszterelnököt pedig Orbán Viktornak hívják.” Leszögezte: „Szerintem ez a legerősebb biztonsági garancia.” Meglátása szerint ez több, mint egyszerű gentleman’s agreement, mivel egymás iránt tisztelettel és a barátsággal tekintő vezetők egymás kezébe csaptak.
Mráz Ágoston Sámuel szerint az időtartam körüli vita értelmetlen volt. „Ez öt hónapra szól, ez a megállapodás április 12-ig szól” – mondta a Nézőpont Intézet vezetője, majd hozzátette: „amilyen eredmény lesz a választáson, az dönti el, hogy folytatható, fenntartható, akár még kedvezőbbé tehető a megállapodás.” Értékelése szerint Orbán Viktor estleges győzelme után ismét elmehet a Washingtonba és meghosszabbíthatja a mentességet, míg Magyar Péternek erre nem sok esélye van. Kifejtette, hogy Orbán Viktornak is három évébe telt Trump első ciklusában, hogy bejusson az elnökhöz, pedig ő már 2016-ban is őt támogatta. Ebből kiindulva Magyar Péternek elég kevés esélye van arra, hogy bejusson a Fehér Házba és megkössön egy új deal-t. „Ez a tétjévé vált a választásnak” – mondta Mráz.
A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni:
Nyitókép: AFP PHOTO/ Joe KLAMAR / AFP