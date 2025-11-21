Ft
Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli

2025. november 21. 13:12

Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban. Olyat, amit egész Európa megirigyelhet, és aminek köszönhetően Magyarország energiabiztonsága és az olcsó rezsi is megmarad.

2025. november 21. 13:12
null
Mandiner
Mandiner

Mint ismeretes, Magyarország - határozott időre ugyan - mentességet kapott az Egyesült Államoktól az orosz energiahordozók behozatalára vonatkozó tilalom alól. Ellenzéki oldalon ezt kudarcnak minősítették, ugyanakkor azt is be kell látni, hogy enélkül többszörösére növekednének hazánkban a rezsiárak. A Mestertervben arról volt szó, hogy meddig marad érvényben ez a megállapodás, ugyanis a miniszterelnök kapott garanciát a folytatásra.

Orbán Magyarország - Trump USA
Magyarország jól járt a két vezető megállapodásával, és Donald Trump nem zárkózik el a hosszabbítástól (Forrás: Oliver Contreras /AFP)

G. Fodor Gábor felidézte, hogy az ellenfél oldalán a kommentátorok gúnyolódtak azon, hogy egy év vagy két az időtartama az egyezségnek. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette: „történt egy kézfogás, az elnök és a magyar miniszterelnök között, és ez a történet addig van, amíg az elnököt Trumpnak, a magyar miniszterelnököt pedig Orbán Viktornak hívják.” Leszögezte: „Szerintem ez a legerősebb biztonsági garancia.” Meglátása szerint ez több, mint egyszerű gentleman’s agreement, mivel egymás iránt tisztelettel és a barátsággal tekintő vezetők egymás kezébe csaptak.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az időtartam körüli vita értelmetlen volt. „Ez öt hónapra szól, ez a megállapodás április 12-ig szól” – mondta a Nézőpont Intézet vezetője, majd hozzátette: „amilyen eredmény lesz a választáson, az dönti el, hogy folytatható, fenntartható, akár még kedvezőbbé tehető a megállapodás.” Értékelése szerint Orbán Viktor estleges győzelme után ismét elmehet a Washingtonba és meghosszabbíthatja a mentességet, míg Magyar Péternek erre nem sok esélye van. Kifejtette, hogy Orbán Viktornak is három évébe telt Trump első ciklusában, hogy bejusson az elnökhöz, pedig ő már 2016-ban is őt támogatta. Ebből kiindulva Magyar Péternek elég kevés esélye van arra, hogy bejusson a Fehér Házba és megkössön egy új deal-t. „Ez a tétjévé vált a választásnak” – mondta Mráz.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni:

Nyitókép: AFP PHOTO/ Joe KLAMAR / AFP

 

