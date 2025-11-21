Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli

Mint ismeretes, Magyarország - határozott időre ugyan - mentességet kapott az Egyesült Államoktól az orosz energiahordozók behozatalára vonatkozó tilalom alól. Ellenzéki oldalon ezt kudarcnak minősítették, ugyanakkor azt is be kell látni, hogy enélkül többszörösére növekednének hazánkban a rezsiárak. A Mestertervben arról volt szó, hogy meddig marad érvényben ez a megállapodás, ugyanis a miniszterelnök kapott garanciát a folytatásra.

Magyarország jól járt a két vezető megállapodásával, és Donald Trump nem zárkózik el a hosszabbítástól (Forrás: Oliver Contreras /AFP)

G. Fodor Gábor felidézte, hogy az ellenfél oldalán a kommentátorok gúnyolódtak azon, hogy egy év vagy két az időtartama az egyezségnek. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette: „történt egy kézfogás, az elnök és a magyar miniszterelnök között, és ez a történet addig van, amíg az elnököt Trumpnak, a magyar miniszterelnököt pedig Orbán Viktornak hívják.” Leszögezte: „Szerintem ez a legerősebb biztonsági garancia.” Meglátása szerint ez több, mint egyszerű gentleman’s agreement, mivel egymás iránt tisztelettel és a barátsággal tekintő vezetők egymás kezébe csaptak.