Megszületett Trump mesterterve: nyerő húzás Orbántól, Oroszország sokáig nyögheti a súlyos következményeket

Itt a dilemma feloldása! Formailag egyéves a szankciómentesség, de valójában nincs időkorlát – íme, a tények
A szankciómentesség időkorlát nélküli, a többi csupán technikai kérdés, vagyis játék a szavakkal.
Az elnök megunta, hogy Moszkva húzza az időt a békekötéssel kapcsolatban.
Donald Trump elnök hajlandó aláírni az Oroszországra szankciókat kiszabó törvényt, feltéve, hogy ő tartja kezében a végső döntéshozatali jogot az ilyen intézkedésekkel kapcsolatban – jelentette be hétfőn egy magas rangú fehér házi tisztviselő a Reuters beszámolója szerint.
Trump vasárnap késő este újságíróknak jelezte, hogy nem ellenzi, hogy a republikánusok olyan törvényen dolgoznak, amely szankciókat szab ki az Oroszországgal üzletelő országokra. Trump azt is mondta, hogy szerinte a törvényhozók elfogadhatják javaslatát, hogy Irán is bekerüljön a szankciók közé.
Lindsey Graham szenátor és Brian Fitzpatrick képviselő szponzorálják a törvényjavaslatot, amely szankciókat vezetne be az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országok, köztük az orosz energiaexport vásárlói ellen.
Ez az, ami alól Magyarország felmentést kapna Orbán Viktor és delegációja sikeres washingtoni tárgyalásai után. Trump vasárnapi nyilatkozata megnyithatja az utat a törvényjavaslat előrehaladásához a Kongresszusban.
A szenátus és a képviselőház vezetői korábban elhalasztották a törvényjavaslatról szóló szavazást, mivel Trump inkább vámokat vetett ki az Indiából importált árukra, amely Kína után a világ második legnagyobb orosz olajvásárlója.
Arra a kérdésre, hogy Trump most már készen áll-e a törvényjavaslat támogatására, a tisztviselő azt válaszolta: „Aláírná. Ezt tegnap este jelezte.”
A Fehér Ház azonban ragaszkodni fog ahhoz, hogy a törvény szövege biztosítsa Trumpnak a szankciók feletti ellenőrzést
– mondta a tisztviselő.
„A Fehér Ház és az elnök számára mindig is fontos volt, hogy a szankciócsomagban legyen egy kivétel, amely biztosítja, hogy az elnöknek legyen végső döntési joga a szankciók tekintetében” – mondta a tisztviselő. „Tehát, ha ez benne van, akkor szerintem az elnök fontolóra veszi a törvény aláírását.”
A tisztviselő szerint a Fehér Ház továbbra is tárgyalásokat folytat Oroszországgal a háború befejezéséről. „Továbbra is dolgozunk rajta. Csak nem ez áll a hírek középpontjában, mert annyi minden más történik.”
