Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Oroszország szankciók Donald Trump vám India

Megszületett Trump mesterterve: nyerő húzás Orbántól, Oroszország sokáig nyögheti a súlyos következményeket

2025. november 18. 08:14

Az elnök megunta, hogy Moszkva húzza az időt a békekötéssel kapcsolatban.

2025. november 18. 08:14
null

Donald Trump elnök hajlandó aláírni az Oroszországra szankciókat kiszabó törvényt, feltéve, hogy ő tartja kezében a végső döntéshozatali jogot az ilyen intézkedésekkel kapcsolatban – jelentette be hétfőn egy magas rangú fehér házi tisztviselő a Reuters beszámolója szerint. 

Trump vasárnap késő este újságíróknak jelezte, hogy nem ellenzi, hogy a republikánusok olyan törvényen dolgoznak, amely szankciókat szab ki az Oroszországgal üzletelő országokra. Trump azt is mondta, hogy szerinte a törvényhozók elfogadhatják javaslatát, hogy Irán is bekerüljön a szankciók közé.

Lindsey Graham szenátor és Brian Fitzpatrick képviselő szponzorálják a törvényjavaslatot, amely szankciókat vezetne be az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országok, köztük az orosz energiaexport vásárlói ellen.

Ez az, ami alól Magyarország felmentést kapna Orbán Viktor és delegációja sikeres washingtoni tárgyalásai után. Trump vasárnapi nyilatkozata megnyithatja az utat a törvényjavaslat előrehaladásához a Kongresszusban.

A szenátus és a képviselőház vezetői korábban elhalasztották a törvényjavaslatról szóló szavazást, mivel Trump inkább vámokat vetett ki az Indiából importált árukra, amely Kína után a világ második legnagyobb orosz olajvásárlója.

Arra a kérdésre, hogy Trump most már készen áll-e a törvényjavaslat támogatására, a tisztviselő azt válaszolta: „Aláírná. Ezt tegnap este jelezte.”

A Fehér Ház azonban ragaszkodni fog ahhoz, hogy a törvény szövege biztosítsa Trumpnak a szankciók feletti ellenőrzést

– mondta a tisztviselő.

„A Fehér Ház és az elnök számára mindig is fontos volt, hogy a szankciócsomagban legyen egy kivétel, amely biztosítja, hogy az elnöknek legyen végső döntési joga a szankciók tekintetében” – mondta a tisztviselő. „Tehát, ha ez benne van, akkor szerintem az elnök fontolóra veszi a törvény aláírását.”

A tisztviselő szerint a Fehér Ház továbbra is tárgyalásokat folytat Oroszországgal a háború befejezéséről. „Továbbra is dolgozunk rajta. Csak nem ez áll a hírek középpontjában, mert annyi minden más történik.”

Nyitókép: SAUL LOEB/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. november 18. 09:06
Tromp kimossa Putyesz seggét 0rbánnal.
Válasz erre
1
0
istvanpeter
2025. november 18. 09:06
Nos, a nagyhatalmi politika D. Trump elnök úr tetszését is elnyerte és bőszen gyakorolja is. Mint látjuk, a háborús erőszak mellett, a nagyhatalmi politikának a vámok és a szankciók is hatékony fegyverei, amelyekkel iszonyatos rombolást lehet végezni. Mindehhez képest, az emberiség jövője csak abban az esetben biztosított, ha a nagyhatalmi politikát azonnal abbahagyják és illetékes vezetők hatalmi téboly ellen kezeltetik magukat.
Válasz erre
0
1
Galerida
2025. november 18. 09:06
Nem lesz Ukrajna, nem lesz EU, de hogy hatalmas üzlet lesz a ruszkik és az amcsik között, az biztos!
Válasz erre
1
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 18. 09:03
Trump keresztbe akar tenni az oroszoknak. Na akkor most kinek a faszát szopogassák a magyarok: Trumpét vagy a ruszkikét?
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!