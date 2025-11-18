Megszületett Trump mesterterve: nyerő húzás Orbántól, Oroszország sokáig nyögheti a súlyos következményeket

Donald Trump elnök hajlandó aláírni az Oroszországra szankciókat kiszabó törvényt, feltéve, hogy ő tartja kezében a végső döntéshozatali jogot az ilyen intézkedésekkel kapcsolatban – jelentette be hétfőn egy magas rangú fehér házi tisztviselő a Reuters beszámolója szerint.

Trump vasárnap késő este újságíróknak jelezte, hogy nem ellenzi, hogy a republikánusok olyan törvényen dolgoznak, amely szankciókat szab ki az Oroszországgal üzletelő országokra. Trump azt is mondta, hogy szerinte a törvényhozók elfogadhatják javaslatát, hogy Irán is bekerüljön a szankciók közé.

Lindsey Graham szenátor és Brian Fitzpatrick képviselő szponzorálják a törvényjavaslatot, amely szankciókat vezetne be az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országok, köztük az orosz energiaexport vásárlói ellen.

Ez az, ami alól Magyarország felmentést kapna Orbán Viktor és delegációja sikeres washingtoni tárgyalásai után. Trump vasárnapi nyilatkozata megnyithatja az utat a törvényjavaslat előrehaladásához a Kongresszusban.

A szenátus és a képviselőház vezetői korábban elhalasztották a törvényjavaslatról szóló szavazást, mivel Trump inkább vámokat vetett ki az Indiából importált árukra, amely Kína után a világ második legnagyobb orosz olajvásárlója.