Itt a dilemma feloldása! Formailag egyéves a szankciómentesség, de valójában nincs időkorlát – íme, a tények

2025. november 17. 07:03

A szankciómentesség időkorlát nélküli, a többi csupán technikai kérdés, vagyis játék a szavakkal.

2025. november 17. 07:03
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője fontos információkat osztott meg Facebook-oldalán az Orbán-Trump csúcson nyélbe ütött magyar szankciómentességgel kapcsolatban, és tisztázta a félreértéseket.

„Hamarosan Magyarország hivatalos, írott formában is megkapja az amerikai szankciómentességet, amellyel kapcsolatban az elmúlt héten számos ellentmondás jelent meg. Ezt szeretném tisztázni. Az ilyen engedélyeket az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC nevű szerv adja ki. 

Az amerikai gyakorlat szerint ezeket a licenceket évente felülvizsgálják, ezért formálisan mindig csak egyéves időtartamra adják ki

– még akkor is, ha politikai szinten ennél hosszabb távú szándék húzódik mögöttük” – írja az elemző.

Hozzáteszi: „Ezért fordulhat elő, hogy ellentmondásosnak tűnő nyilatkozatok jelennek meg: papíron lehet, hogy egyéves időkorlát szerepel majd, de 

Orbán Viktor és Donald Trump politikai megállapodást kötöttek arról, hogy amíg ők a két ország vezetői, ezt automatikusan meghosszabbítják

— magyarul valójában nincs időkorlát. Ez 

a gyakorlat egyébként nem ismeretlen: Brüsszelben féléves időkorlátjai vannak az orosz szankcióknak,

 de mivel a politikai elköteleződés megvan a meghosszabbításukra, valójában időkorlát nélküliek.”

