Itt a dilemma feloldása! Formailag egyéves a szankciómentesség, de valójában nincs időkorlát – íme, a tények

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője fontos információkat osztott meg Facebook-oldalán az Orbán-Trump csúcson nyélbe ütött magyar szankciómentességgel kapcsolatban, és tisztázta a félreértéseket.

„Hamarosan Magyarország hivatalos, írott formában is megkapja az amerikai szankciómentességet, amellyel kapcsolatban az elmúlt héten számos ellentmondás jelent meg. Ezt szeretném tisztázni. Az ilyen engedélyeket az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC nevű szerv adja ki.

Az amerikai gyakorlat szerint ezeket a licenceket évente felülvizsgálják, ezért formálisan mindig csak egyéves időtartamra adják ki

– még akkor is, ha politikai szinten ennél hosszabb távú szándék húzódik mögöttük” – írja az elemző.

Hozzáteszi: „Ezért fordulhat elő, hogy ellentmondásosnak tűnő nyilatkozatok jelennek meg: papíron lehet, hogy egyéves időkorlát szerepel majd, de