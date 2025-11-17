Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Oroszország elleni szankció szankciók Donald Trump Orbán Viktor Marco Rubio amerikai szankciók

Szegény európai szankciók időkorlátján bezzeg nem aggódik senki

2025. november 17. 05:43

Pedig ők is megérdemelnék a magyar ellenzék törődését, hisz csupán hat hónapig érvényesek. Mondjuk már tizenegy éve...

2025. november 17. 05:43
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Gigantikus sajtópolémia kellős közepén vagyunk az Orbán Viktor által Washingtonban kiharcolt energiaügyi szankciómentesség időkorlátja kapcsán. Mintha nem az orosz gáz, olaj, fűtőanyag és nukleáris technológia meleg levegőre, morálra és népmesére való lecserélése mellett kardoskodnának három éve, úgy aggódik a Tisza és az ellßenzéki sajtó aß Donald Trump amerikai elnök és Orbán közötti megállapodás szerinti, időben korlátlan mentességért.

A magyar médiatérben láthatóan már szemlézésre került minden angol nyelvű irat, amelyen bármilyen kontextusban az „egy év” kifejezés szerepel – legyen az névtelen forrásra támaszkodó újságcikk, bevásárlócédula, vagy Marco Rubio külügyminiszter sajtótájékoztatójának leirata. 

Politikai döntések és az azok megvalósítását szolgáló jogtechnikai eszközök tengerében élő újságírók tucatjai tesznek úgy egy hete, mintha nem tudnák, mi a különbség a politikai döntések és az azok megvalósítását szolgáló jogtechnikai eszközök között. Miközben tudják, hogyne tudnák, hiszen a politikában minden így működik. Mikor a benzinárstop korlátozása idején a politikai döntés az volt, hogy lehetőleg csak a magyar lakosság tankolhasson literenként 480 forintért, annak jogtechnikai megvalósítása a magyar forgalmi engedély kikövetelése volt, valamint a teherautók nagynyomású töltőállomásokra terelése. A nyugdíjasok élelmiszerinfláció miatti kompenzálásának politikai célját számos technikai megoldás szolgálhatta volna, a döntés végül a harmincezer forintos élelmiszerutalványra esett. És miközben az Európai Unió jogtechnikai szempontból hathónapos hatályú szankciókat vet ki Oroszországra,

senki sem vonja kétségbe, hogy az EU-ban a szankciós politika melletti elkötelezettség – ha kell, ha nem – ennél jóval tovább, potenciálisan örökre szól.

Szegény európai szankciók iőkorlátján bezzeg nem aggódik senki. Pedig ők is megérdemelnék a magyar ellenzék törődését, hisz minden évben kétszer hat hónapig érvényesek, nem pedig „as long as it takes”. Ha az ember homályökör módjára egyszerűen csak elolvasná a szankciókra vonatkozó normaszöveget, folyamatosan rettegésben élnie amiatt, hogy győz-e Putyin hat hónap múlva, hiszen a szankciók formailag csak addig érvényesek, s ki tudja, utána mi lesz. Ha viszont az ember kiemeli becses fejét a homokból, és észreveszi a szankciók jogtechnikai megoldása körüli politikai kontextust – hogy huszonhét tagállam egyetértése áll fenn amellett, hogy a szankciós rezsimet nem kell hat hónap múlva megszüntetni –, mindjárt nem aggódik tovább.

Pusztán jogi szempontból nem tudni, mi lesz hat hónap (minden egyes hathónapos periódus) múlva. Politikailag meg tudni.

Ugyanez a helyzet a magyar energiabeszerzésre vonatkozó szankciómentesség kapcsán is, és ezt is csak az nem érti, aki minden más ügyben alkalmazott tudását valamiért ebben az ügyben nem alkalmazza. Van egy politikai megállapodás Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök – civilben barátok – között: Trump nem azért vet ki gyors, hirtelen és fájdalmasnak szánt szankciókat Oroszország energiaszektorára, hogy ezzel Magyarország gazdaságát bedöntse, így Orbán kérésére hazánk tarkón lövésétől, ameddig erre elnökként hatalma van, eltekint. Magyarországot nem fogja érinteni Oroszország elleni energiaszankció.

Ennek jogtechnikai megoldása – legalábbis a Rubio külügyminiszter által elmondottak szerint – egy évente meghosszabbítandó szankciómentesség (már amennyiben az amerikai szankciók egyáltalán megérik első születésnapjukat, és nem zárul le addigra a háború).

Aki nem hajlandó figyelembe venni a politikai kontextust, és a szándékos vakság útját választja, az nyugodtan gondolhatja azt, hogy Magyarország egy évre kapott mentességet az amerikai szankciók alól. De akkor szíveskedjék azt is gondolni, hogy decemberben megszűnik a komplett uniós szankciós rezsim. Meg egyúttal a krumpliorrot is vegye fel.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. november 17. 08:29
esvany-0gyozoporgorugasa 2025. november 17. 08:19 A személyi kultusz az, amikor ájult odaadással tapsikoltok egy pszichopata hülyegyereknek, aki még semmi jót nem tett le az asztalra." 🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️Ha ezt kim dzsongun olvasná ,most légvédelmi ágyuval lőnének téged agyon.🤣🤣🤣👍
Válasz erre
1
0
recipracio-2
2025. november 17. 08:29
A legnagyobb seggem a földhöz verő röhej :Orbán Trump szuverenitássapkában!!"Búcsúképpen azt tanácsolta az ATV-nek, továbbra se fogadjon el külföldről pénzt, és akkor újra jön majd hozzájuk. Egy olyan interjú után, amelyben másfél óráig magyarázta, hogy külföldön volt, pénzért." (Uj Péter, 444 hírlevél) 10 év múlva lehet tankönyvben fogják oktatni: az elfáradt vezető politikai kommunikációs hibái, avagy hogyan csináljunk hülyét magunkból...höhöö.."Aki fizet, az rendeli a zenét!" Ismerős? Miniszterelnökúr ezt a saját maga által felállított szabályt csak akkor tartja betartandónak, ha ő fizet. Amikor Brüsszel küldte a pénzt, akkor meg nem azt a zenét akarta játszani. Vagy említhetném azt a pökhendi 2017-es nyilatkozatát, miszerint Magyarországnak nincs szüksége az EU pénzekre, megáll a gazdaságunk saját lábon. Most pedig az a duma, hogy nekünk mindig kell egy sugar daddy Miniszterelnökúr önellentmondásba keveredéseinek száma gyakorlatilag végtelen
Válasz erre
0
0
hegyivadász
2025. november 17. 08:18
Az egész FOS azt várta a találkozó előtt, hogy majd nem kapunk mentességet. Mert Trump is mit mondott az air force one fedélzetén. Ezek után kaptunk mentességet. Most meg azon megy a problémázás, hogy de csak egy évre vagy sem. A lényeg pedig az, hogy kaptunk. Ha egy évre, akkor egy évre. Ha egy év múlva is Orbán lesz a miniszterelnök akkor megkapjuk a következő évre is. Ha meg nem, akkor nagy valószínűséggel nem kapjuk meg.
Válasz erre
2
0
Zsolt75
2025. november 17. 08:09
Azt nem értem, hogy -még ha igaz is- miért bizonygatja veszettül az agyhalott csürhe, hogy ha Orbán bukik jövőre, b. szhatjuk a mentességet?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!