Szegény európai szankciók időkorlátján bezzeg nem aggódik senki

Gigantikus sajtópolémia kellős közepén vagyunk az Orbán Viktor által Washingtonban kiharcolt energiaügyi szankciómentesség időkorlátja kapcsán. Mintha nem az orosz gáz, olaj, fűtőanyag és nukleáris technológia meleg levegőre, morálra és népmesére való lecserélése mellett kardoskodnának három éve, úgy aggódik a Tisza és az ellßenzéki sajtó aß Donald Trump amerikai elnök és Orbán közötti megállapodás szerinti, időben korlátlan mentességért.

A magyar médiatérben láthatóan már szemlézésre került minden angol nyelvű irat, amelyen bármilyen kontextusban az „egy év” kifejezés szerepel – legyen az névtelen forrásra támaszkodó újságcikk, bevásárlócédula, vagy Marco Rubio külügyminiszter sajtótájékoztatójának leirata.

Politikai döntések és az azok megvalósítását szolgáló jogtechnikai eszközök tengerében élő újságírók tucatjai tesznek úgy egy hete, mintha nem tudnák, mi a különbség a politikai döntések és az azok megvalósítását szolgáló jogtechnikai eszközök között. Miközben tudják, hogyne tudnák, hiszen a politikában minden így működik. Mikor a benzinárstop korlátozása idején a politikai döntés az volt, hogy lehetőleg csak a magyar lakosság tankolhasson literenként 480 forintért, annak jogtechnikai megvalósítása a magyar forgalmi engedély kikövetelése volt, valamint a teherautók nagynyomású töltőállomásokra terelése. A nyugdíjasok élelmiszerinfláció miatti kompenzálásának politikai célját számos technikai megoldás szolgálhatta volna, a döntés végül a harmincezer forintos élelmiszerutalványra esett. És miközben az Európai Unió jogtechnikai szempontból hathónapos hatályú szankciókat vet ki Oroszországra,

senki sem vonja kétségbe, hogy az EU-ban a szankciós politika melletti elkötelezettség – ha kell, ha nem – ennél jóval tovább, potenciálisan örökre szól.

Szegény európai szankciók iőkorlátján bezzeg nem aggódik senki. Pedig ők is megérdemelnék a magyar ellenzék törődését, hisz minden évben kétszer hat hónapig érvényesek, nem pedig „as long as it takes”. Ha az ember homályökör módjára egyszerűen csak elolvasná a szankciókra vonatkozó normaszöveget, folyamatosan rettegésben élnie amiatt, hogy győz-e Putyin hat hónap múlva, hiszen a szankciók formailag csak addig érvényesek, s ki tudja, utána mi lesz. Ha viszont az ember kiemeli becses fejét a homokból, és észreveszi a szankciók jogtechnikai megoldása körüli politikai kontextust – hogy huszonhét tagállam egyetértése áll fenn amellett, hogy a szankciós rezsimet nem kell hat hónap múlva megszüntetni –, mindjárt nem aggódik tovább.