Magyarország húzhatja ki a bajból a svájciakat – már el is készült a nagy terv

Donald Trump amerikai elnök 39 százalékos vámtarifája súlyosan érinti a svájci Fraisa ipari vállalatot, amely precíziós szerszámokat gyárt, és jelentős részben exportból él – írja a Neue Zürcher Zeitung. Thomas Nägelin, a Fraisa vezérigazgatója hangsúlyozza, hogy a cég nem tervezi a termelés visszatelepítését az USA-ba, mivel ott nem talál elegendő szakembert, a bérköltségek is hasonlóak, és minőségi problémáktól tartanak.

A vállalat részben magyarországi gyártásával tudja enyhíteni a vámtarifák hatásait, mivel az EU-ból származó termékekre csak 15 százalékos vám vonatkozik.

Nägelin kiemeli: a Fraisa és más svájci exportőrök számára kulcsfontosságú az EU-val való szoros kapcsolat és új egyezmények megkötése, hogy csökkentsék az amerikai piac kockázatait.

