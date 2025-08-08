Magyarország húzhatja ki a bajból a svájciakat – már el is készült a nagy terv

Kispadra tették a súlytalan Zelenszkijt, nélküle döntenek a békéről
Az ukrán elnöknek saját országa sorsának döntésénél sem osztottak lapot.
Donald Trump vámjai miatt nehéz helyzetbe került a Fraisa, amely a magyarországi gyártásával tudja enyhíteni az intézkedések hatásait.
Donald Trump amerikai elnök 39 százalékos vámtarifája súlyosan érinti a svájci Fraisa ipari vállalatot, amely precíziós szerszámokat gyárt, és jelentős részben exportból él – írja a Neue Zürcher Zeitung. Thomas Nägelin, a Fraisa vezérigazgatója hangsúlyozza, hogy a cég nem tervezi a termelés visszatelepítését az USA-ba, mivel ott nem talál elegendő szakembert, a bérköltségek is hasonlóak, és minőségi problémáktól tartanak.
A vállalat részben magyarországi gyártásával tudja enyhíteni a vámtarifák hatásait, mivel az EU-ból származó termékekre csak 15 százalékos vám vonatkozik.
Nägelin kiemeli: a Fraisa és más svájci exportőrök számára kulcsfontosságú az EU-val való szoros kapcsolat és új egyezmények megkötése, hogy csökkentsék az amerikai piac kockázatait.
