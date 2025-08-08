Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Svájc Donald Trump vám EU

Magyarország húzhatja ki a bajból a svájciakat – már el is készült a nagy terv

2025. augusztus 08. 09:35

Donald Trump vámjai miatt nehéz helyzetbe került a Fraisa, amely a magyarországi gyártásával tudja enyhíteni az intézkedések hatásait.

2025. augusztus 08. 09:35
null

Donald Trump amerikai elnök 39 százalékos vámtarifája súlyosan érinti a svájci Fraisa ipari vállalatot, amely precíziós szerszámokat gyárt, és jelentős részben exportból él – írja a Neue Zürcher Zeitung. Thomas Nägelin, a Fraisa vezérigazgatója hangsúlyozza, hogy a cég nem tervezi a termelés visszatelepítését az USA-ba, mivel ott nem talál elegendő szakembert, a bérköltségek is hasonlóak, és minőségi problémáktól tartanak.

A vállalat részben magyarországi gyártásával tudja enyhíteni a vámtarifák hatásait, mivel az EU-ból származó termékekre csak 15 százalékos vám vonatkozik.

Nägelin kiemeli: a Fraisa és más svájci exportőrök számára kulcsfontosságú az EU-val való szoros kapcsolat és új egyezmények megkötése, hogy csökkentsék az amerikai piac kockázatait.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. augusztus 08. 10:12
Átmeneti nehézségeket is el kell viselni egy jobb jövő reményében.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. augusztus 08. 09:56
... végülis ez lehetne Svájc keleti nyitása... :-D
Válasz erre
3
0
B_kanya
2025. augusztus 08. 09:53
Pláne ha vállaljuk pld, hogy veszünk atomot (SMR-t a Tisza mellé, nem Bukarestre-Kijevre kilőhetőt) és akkor Donald ad valami vámkedvezményt.
Válasz erre
2
0
Cirbi
2025. augusztus 08. 09:43
A termékeikkel dolgoztam és tényleg nagyon jók. -az áruk is.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!