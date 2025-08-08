Ft
Putyin Zelenszkij Trump

Trump nem teketóriázik: kulcsfontosságú részletet árult el a Putyinnal való találkozásról

2025. augusztus 08. 08:57

Sok mindenről dönthet az amerikai elnök elhatározása.

2025. augusztus 08. 08:57
Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz–ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai–orosz csúcstalálkozó. Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai–orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános.

A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy 

Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is”.

Farhan Hak, az ENSZ helyettes-szóvivője, szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai–orosz csúcstalálkozóra, hogy „meg kell látnunk, mi történik”. „Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival” – mondta.

(MTI) 

Nyitókép: Allison Bailey/NurPhoto via AFP

