Az Egyesült Királyságban „veszélyesnek nyilváníthatnak”, ha jobboldali vagy

A kétgyermekes apát alig két héttel a felmentése után értesítették, hogy ellene benyújtott „gyermekvédelmi aggály” „megalapozottnak” bizonyult. Ennek eredményeként a Walesi Labdarúgó-szövetség megtiltotta neki, hogy lánya csapatát edzze, miután zártkörű megbeszélést tartott a helyi hatóságok védelmi tisztviselőjével és a dél-walesi rendőrséggel.

Michael most 25 ezer font kártérítést követel a hatóságoktól emberi jogai megsértése miatt, így nyilatkozott: „Ez értelmetlen. Nekem úgy tűnik, hogy csak azért akarnak büntetni, mert más a véleményem, és mert a nézeteim nem egyeznek az övékével.”

A Free Speech Union (FSU), úgy véli, hogy a bizottságokat egyre inkább a jobboldali nézetek visszaszorítására használják.

Több mint egy tucat olyan esetet tártak fel, amelyekben embereket állítólag szélsőséges nézeteik miatt védelmi bizottságok elé állítottak. Az esetek száma drámaian megnőtt a southporti támadások után.

A szervezetnek tudomása van olyan tanárokól, akiket osztálytermi és tanári szobai megjegyzéseik miatt jelentettek fel, és akik most iskolai eltiltással szembesülnek, valamint egy segélyszervezeti munkatársról is, akit a pakisztáni erőszak bandákról szóló vita miatt jelentettek fel.