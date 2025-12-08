Ft
12. 08.
hétfő
migráns Egyesült Királyág Free Speech Union

Az Egyesült Királyságban „veszélyesnek nyilváníthatnak”, ha jobboldali vagy

2025. december 08. 21:22

Elképesztő eszközöket használnak egyszerű állampolgárok elhallgattatására.

2025. december 08. 21:22
null

A Telegraph beszámolója szerint az Egyesült Királyságban a szólásszabadságért küzdő aktivisták szerint egyre gyakrabban hivatkoznak a hatóságok hamis biztonsági aggályokra, hogy „elhallgattassák” a „hazafias nézeteket” vallókat.

Egy aktivista csoport több mint egy tucat olyan esetet azonosított, amelyekben a gyermekvédelmi törvényeket használják fel a jobboldali nézetek visszaszorítására.

Fokozódtak az aggodalmak Jamie Michael, iraki háborús veterán esete miatt, akit eltiltottak attól, hogy lánya futballcsapatát edzze. Helyzete tovább fokozhatja a feszültséget London és Washington között, miután Donald Trump kormánya többször is figyelmeztetett arra, hogy Keir Starmer miniszterelnöksége alatt a szólásszabadság egyre inkább csorbát szenved.

Michaelt gyűlöletkeltéssel vádolták meg, miután három gyermek meggyilkolását követően egy 12 perces videóban, amelyet a Facebookra tett közzé, néhány migránst „szemétládáknak” és „pszichopatáknak” nevezett. 

Michaelt ugyan a bíróság mindössze 17 perc alatt felmentette, de a helyi védelmi tanács, amely törvény szerint felelős a kiszolgáltatott gyermekek védelméért, úgy döntött, hogy ő nem „alkalmas” fiatalokkal való munkára.

A kétgyermekes apát alig két héttel a felmentése után értesítették, hogy ellene benyújtott „gyermekvédelmi aggály” „megalapozottnak” bizonyult. Ennek eredményeként a Walesi Labdarúgó-szövetség megtiltotta neki, hogy lánya csapatát edzze, miután zártkörű megbeszélést tartott a helyi hatóságok védelmi tisztviselőjével és a dél-walesi rendőrséggel. 

Michael most 25 ezer font kártérítést követel a hatóságoktól emberi jogai megsértése miatt, így nyilatkozott: „Ez értelmetlen. Nekem úgy tűnik, hogy csak azért akarnak büntetni, mert más a véleményem, és mert a nézeteim nem egyeznek az övékével.”

A Free Speech Union (FSU), úgy véli, hogy a bizottságokat egyre inkább a jobboldali nézetek visszaszorítására használják.

Több mint egy tucat olyan esetet tártak fel, amelyekben embereket állítólag szélsőséges nézeteik miatt védelmi bizottságok elé állítottak. Az esetek száma drámaian megnőtt a southporti támadások után.

A szervezetnek tudomása van olyan tanárokól, akiket osztálytermi és tanári szobai megjegyzéseik miatt jelentettek fel, és akik most iskolai eltiltással szembesülnek, valamint egy segélyszervezeti munkatársról is, akit a pakisztáni erőszak bandákról szóló vita miatt jelentettek fel.

Nyitókép: Carl Court / POOL / AFP

