Az Egyesült Királyságban „veszélyesnek nyilváníthatnak”, ha jobboldali vagy

Ezt még a Szovjetunió is megirigyelné: Nagy-Britanniában maximális fordulatszámra kapcsolták a cenzúrát
Saját állampolgárait gyarmatosítja a liberális elit. Rendőrállammá vált Nagy-Britannia.
Elképesztő eszközöket használnak egyszerű állampolgárok elhallgattatására.
A Telegraph beszámolója szerint az Egyesült Királyságban a szólásszabadságért küzdő aktivisták szerint egyre gyakrabban hivatkoznak a hatóságok hamis biztonsági aggályokra, hogy „elhallgattassák” a „hazafias nézeteket” vallókat.
Egy aktivista csoport több mint egy tucat olyan esetet azonosított, amelyekben a gyermekvédelmi törvényeket használják fel a jobboldali nézetek visszaszorítására.
Fokozódtak az aggodalmak Jamie Michael, iraki háborús veterán esete miatt, akit eltiltottak attól, hogy lánya futballcsapatát edzze. Helyzete tovább fokozhatja a feszültséget London és Washington között, miután Donald Trump kormánya többször is figyelmeztetett arra, hogy Keir Starmer miniszterelnöksége alatt a szólásszabadság egyre inkább csorbát szenved.
Michaelt gyűlöletkeltéssel vádolták meg, miután három gyermek meggyilkolását követően egy 12 perces videóban, amelyet a Facebookra tett közzé, néhány migránst „szemétládáknak” és „pszichopatáknak” nevezett.
Michaelt ugyan a bíróság mindössze 17 perc alatt felmentette, de a helyi védelmi tanács, amely törvény szerint felelős a kiszolgáltatott gyermekek védelméért, úgy döntött, hogy ő nem „alkalmas” fiatalokkal való munkára.
A kétgyermekes apát alig két héttel a felmentése után értesítették, hogy ellene benyújtott „gyermekvédelmi aggály” „megalapozottnak” bizonyult. Ennek eredményeként a Walesi Labdarúgó-szövetség megtiltotta neki, hogy lánya csapatát edzze, miután zártkörű megbeszélést tartott a helyi hatóságok védelmi tisztviselőjével és a dél-walesi rendőrséggel.
Michael most 25 ezer font kártérítést követel a hatóságoktól emberi jogai megsértése miatt, így nyilatkozott: „Ez értelmetlen. Nekem úgy tűnik, hogy csak azért akarnak büntetni, mert más a véleményem, és mert a nézeteim nem egyeznek az övékével.”
A Free Speech Union (FSU), úgy véli, hogy a bizottságokat egyre inkább a jobboldali nézetek visszaszorítására használják.
Több mint egy tucat olyan esetet tártak fel, amelyekben embereket állítólag szélsőséges nézeteik miatt védelmi bizottságok elé állítottak. Az esetek száma drámaian megnőtt a southporti támadások után.
A szervezetnek tudomása van olyan tanárokól, akiket osztálytermi és tanári szobai megjegyzéseik miatt jelentettek fel, és akik most iskolai eltiltással szembesülnek, valamint egy segélyszervezeti munkatársról is, akit a pakisztáni erőszak bandákról szóló vita miatt jelentettek fel.
Nyitókép: Carl Court / POOL / AFP
