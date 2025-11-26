Ft
11. 26.
szerda
cenzúra Nagy-Britannia szólásszabadság

Ezt még a Szovjetunió is megirigyelné: Nagy-Britanniában maximális fordulatszámra kapcsolták a cenzúrát

2025. november 26. 18:12

Saját állampolgárait gyarmatosítja a liberális elit. Rendőrállammá vált Nagy-Britannia.

2025. november 26. 18:12
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

November 24-én panelbeszélgetést tartottak az MCC szervezésében a brit szólásszabadság helyzetéről. A rendezvényen Toby Young, a brit Free Speech Union alapítójával és a House of Lords (felsőház) tagja mutatta be az aktuális problémákat. A beszélgetés során Young élesen bírálta a brit kormányzati politikát, amely szerinte a szólásszabadságot veszélyezteti, miközben a migrációval kapcsolatos társadalmi feszültségeket figyelmen kívül hagyja. Feltárta, hogyan vált Nagy-Britannia egyfajta „gondolatbűn-üldöző” állammá, ahol a közösségi médiában megosztott véleményekért börtön járhat – miközben a valódi bűnözők gyakran megússzák tetteiket.

Nagy-Britannia
Nem túlzás kijelenteni: Nagy-Britannia gyakorlatilag egy balos rendőrállammá silányult. Forrás: Carlos Jasso / AFP

A szólásszabadság válsága

Young, aki életművéért – köztük a Free Speech Union megalapításáért – lordi címet kapott Kemi Badenochtól, a Konzervatív Párt vezetőjétől, döbbenetes adatokat osztott meg. A The Times riportja arról számolt be, hogy 2023-ban több mint 12 ezer embert tartóztattak le online posztok miatt, átlagosan 30-at naponta.

Ez a szám magasabb, mint Oroszországban, ahol hasonló esetek száma a brit adat negyedét sem éri el.

A letartóztatottak többsége két bűncselekmény gyanújával szembesül:

  • „rosszindulatú kommunikációval” (szándékos felzaklatás) vagy
  • „durván sértő kommunikációval”

Young példaként említett egy házaspárt, akiket hat rendőr tartóztatott le, mert egy szülői WhatsApp-csoportban kritizálták a lányuk iskolai igazgatóját. Tizenegy órán át tartották őket fogva, de végül, a Free Speech Union segítségével, 20 ezer font kártérítést kaptak jogtalan letartóztatásért.

Young hangsúlyozta, hogy a brit rendszer szubjektív: bizonyos csoportok (pl. LGBTQ-csoportok vagy muszlimok) panaszait komolyabban veszik, mint másokét, péládul az antiszemita eseteket, vagy éppen a keresztények meggyalázását. „Ha azt mondod, Mohamed pedofil volt, letartóztathatnak, de ha arról beszélsz, hogy Jézus volt, akkor nem” – pedig mindkettő ugyanúgy egy vallás ellen irányul.

Young részletesen kitért a gyűlölet-bűncselekményekre, amelyek két kategóriába sorolhatók: gyűlölet felkeltése (max. 7 év börtön) és a „súlyosbított bűnök“, ahol az áldozat „védett jellemzői” (faj, vallás, transznemű identitás stb.) súlyosbítják a tettet.

Példaként hozta Lucy Connolly esetét, aki 31 hónap börtönt kapott egy tweetért a 2024-es Southport-i támadás után (ahol egy menedékkérő fia három kislányt gyilkolt meg).

Ez súlyosabb büntetés, mint amit néhány pedofil bűnelkövető kap.

Még aggasztóbbak az úgynevezett „nem-bűncselekmény gyűlölet-incidensek” esetei: 2014 óta több mint 250 ezret jegyeztek fel. Ezek nem bűncselekmények, de megjelennek a nyilvántartásokban, akadályozva egyesek munkavállalását (pl. tanári pályán).

Young elmondta, a háttérben a College of Policing radikális progresszív ideológiája áll, amely a „sérülékeny csoportok” védelmét helyezi előtérbe a „fehér heteroszexuális férfi többséggel” szemben, a rendőrséget, és annak irányítását gyakorlatilag megfertőzte a woke-idológia vírusa.

Young beszélt a túlzsúfolt börtönök helyzetéről is:

inkább valódi bűnözőket engednek ki, hogy aztán „gondolat-bűncselekményen elkövetőit zárják a helyükre.

Nagy-Britannia
Saját állampolgáraitól retteg a liberális elit. Forrás: Carlos Jasso / AFP

Nagy-Britannia és a multikulturalizmus kudarca 

A beszélgetés a migrációra is kitért. Young bírálta Boris Johnson miniszterelnöksége alatti „Boris-hullámot”, amikor százezrek telepedtek le legálisan, gazdasági okokból. Az illegális migránsokat nehezen deportálják az Európai Emberi Jogi Egyezmény miatt, és emberi jogi ügyvédek ingyen védik őket. „Néhány ügyvéd névjegykártyákat oszt ki a már parton landoló migránsoknak is” – mondta Young. Szerinte az uralkodó liberális elit elvesztette hitét a multikulturalizmusban, amit régen sikernek tartottak. Most a városokat „puskaporos hordóknak” látják, félve a zavargásoktól, mint a 2024-es Southport utániak. Az elit leginkább a fehér heteroszexuális munkásosztálybeli férfiaktól fél, mivel ők vezethetnének társadalmi mozgalma, amelyek le akarnának számolni a jelenlegi elittel. Young így fogalmazott:

„Mintha a jelenlegi uralkodó osztály gyarmati tisztek lennének, akiknek feladata Nagy-Britannia lázadó őslakos populációjának elnyomása lenne.”

Van remény a változásra?

Young szervezete, a Free Speech Union, már 40 ezer tagot számlál (a tavalyi választáskor még 14 ezer volt). Jogi segítséget nyújtanak, közösségi forrásokból finanszírozva. Felhozta Jamie Michael, egykori tengerészgyalogos példáját, akit a vádak alól (egy 12 másodperces Facebook-videó megosztása miatt, akarták elítélni 7 év börtönre) 17 perc alatt mentette fel az esküdtszék. Hozzátéve,

mivel az ilyen ügyekben az esküdtszékek jóval nagyobb arányban mentik fel a vádlottakat, mint a bírók, a munkáspárti kormány most azt tervezi, hogy korlátozza az esküdtbíráskodást.

Young a beszélgetésében figyelmeztetett is: Nagy-Britannia példája mutatja, hogyan csúszhat egy demokrácia a cenzúra felé, ha az elit fél saját polgáraitól.

Az előadás után Young exkluzív interjút adott a Mandinernek, amelyben kiemelte, hogy a cenzúra nemzetközi dimenziót is ölthet, kérdésünkre válaszolva elmondta: a helyzet olyan súlyos, hogy akár külföldieket is letartóztathatnak, példaként hozta egy ír komikus esetét, aki transzneműeket kritizáló három bejegyzés miatt került bajba, és hat rendőrt küldtek érte a reptérre, amikor Nagy-Britanniába érkezett. S emlékeztetett arra is, hogy gyakorlatilag mozgalom indult Elon Musk letartóztatására is, aki a kritikusai szerint nem cenzúrázza eléggé az X-et.

Végül a cenzúra legmagasabb szintjét emelte ki:

amikor „malinformation” néven a valódi, azonban „veszélyes tényeket” (mint például a bűnözési statisztikák) cenzúrázzák, ha azok a hatalomnak nem tetszenek.

Young egyetértett azzal, hogy ez már a egykor a Szovjetunióban tapasztalható politikai cenzúrát idézi. 

Nagy-Britannia politikai jövőjével kapcsolatban elmondta, hogy a kétpárti rendszer gyakorlatilag megszűnt, a Munkáspárt és a Konzervatívok népszerűsége összeomlott, miközben a Nigel Farage vezette Reform szárnyal. Azonban arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen többpárti rendszerben veszélyes baloldali koalíciók is alakulhatnak, amelyek akár tovább súlyosbíthatják az ország jelenlegi helyzetét. Akárcsak Németországban a Zöldek, így jelenleg Nagy-Britannia is bizonytalan jövő előtt áll.

Nyitókép forrása: Carlos Jasso / AFP

zsugabubus-2
2025. november 26. 19:19
"Tizenegy órán át tartották őket fogva, de végül, a Free Speech Union segítségével, 20 ezer font kártérítést kaptak jogtalan letartóztatásért." :) Minden jó, ha a vége jó! Megkapták bő három havi havi bérüket meg 2-2 szójalattét az őrs automatájából...
Csigorin
2025. november 26. 18:53
mellesleg az hogy Mohamed pedofil volt - igaz. A negyedik felesege 6 eves volt, 9 evesen halta el a hazassagot.
templar62
2025. november 26. 18:50
Észak Paki Sztán .
akitiosz
2025. november 26. 18:48
"Saját állampolgárait gyarmatosítja a liberális elit. Rendőrállammá vált Nagy-Britannia." Ahhoz nem kell drága hadiflotta.
