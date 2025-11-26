Ezt még a Szovjetunió is megirigyelné: Nagy-Britanniában maximális fordulatszámra kapcsolták a cenzúrát

November 24-én panelbeszélgetést tartottak az MCC szervezésében a brit szólásszabadság helyzetéről. A rendezvényen Toby Young, a brit Free Speech Union alapítójával és a House of Lords (felsőház) tagja mutatta be az aktuális problémákat. A beszélgetés során Young élesen bírálta a brit kormányzati politikát, amely szerinte a szólásszabadságot veszélyezteti, miközben a migrációval kapcsolatos társadalmi feszültségeket figyelmen kívül hagyja. Feltárta, hogyan vált Nagy-Britannia egyfajta „gondolatbűn-üldöző” állammá, ahol a közösségi médiában megosztott véleményekért börtön járhat – miközben a valódi bűnözők gyakran megússzák tetteiket.

Nem túlzás kijelenteni: Nagy-Britannia gyakorlatilag egy balos rendőrállammá silányult. Forrás: Carlos Jasso / AFP

A szólásszabadság válsága

Young, aki életművéért – köztük a Free Speech Union megalapításáért – lordi címet kapott Kemi Badenochtól, a Konzervatív Párt vezetőjétől, döbbenetes adatokat osztott meg. A The Times riportja arról számolt be, hogy 2023-ban több mint 12 ezer embert tartóztattak le online posztok miatt, átlagosan 30-at naponta.