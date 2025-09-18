Polgárháború réme fenyegeti a Nyugatot: csak szikrákra van szükség – David Betz a Mandinernek

David Betz, a londoni King’s College professzora, akinek kutatási területe a polgárháborúk, felkelések története és háttere, valamint az azokhoz vezető politikai és szociológiai változások vizsgálata. A szakértő az MCC meghívására érkezett Budapestre, ahol az előadása előtt beszélgettünk vele.

David Betz: Polgárháború fenyegeti a Nyugatot. Fotó: Ficsor Márton

A professzor az elmúlt hónapokban több népszerű podcast vendége volt, amelyekben arról beszélt, hogy ma az a stratégiai realitás a Nyugaton, hogy az elsődleges biztonsági fenyegetés nem kívülről, hanem belülről érkezik. David Betz szerint a téma azért vált ilyen népszerűvé, mert a nyugati világban egyre többen érzik azt, hogy valami komoly baj van, és olyan társadalmi jelenségeket tapasztalnak az emberek, amelyek fenyegetően hatnak rájuk. Azonban sokan nem merik ezt megfogalmazni, mert „nem udvarias” ilyet tenni.

Betz elmondta: hatalmas irodalma van, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy polgárháború robbanjon ki egy adott államban, és ezek közül a feltételek között sok már most teljesül egyes nyugati országokban. A polgárháborúkkal kapcsolatos irodalom legmeghatározóbb szerzője Barbara F. Walter, aki három konkrét feltételről ír Polgárháborúk és hogyan előzzük meg őket? című művében.

Ez a három feltétel: