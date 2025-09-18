Polgárháború réme fenyegeti a Nyugatot: csak szikrákra van szükség – David Betz a Mandinernek

Betz elmondta: minden konfliktus teljesen egyedi, meg lehet állapítani bizonyos hasonlóságokat, de nagyon nehéz megjósolni, hogy mi az, ami végül valóban kirobbantja a polgárháborút, a szikra, ami lángba borít egy nemzetet.
A szakértő Anglia példájával illusztrálta, hogyan is nézne ki egy modern polgárháború. A feltételek adottak, a kérdés mindig az, hogy mikor dönt úgy egy nép, hogy tüntetés helyet drasztikusabb megoldást keres.
„A felmérések szerint a legtöbb nyugati országban a leggyakoribb politikai attitűd már nem a bal- vagy jobboldaliság, hanem az a meggyőződés, hogy a szavazásnak nincs jelentősége”
– mondta a professzor, aki szerint az emberek többsége már úgy gondolja, hogy a politikusok nem foglalkoznak azzal, hogy ők mit szeretnének.
„Nyilvánvaló, hogy a törvény túllépéséhez valamilyen sérelemre van szükség. Elég dühösnek kell lenni. És sok minden miatt lehet dühös az ember. Gondolhatja például, hogy a diákhiteleknek rosszak a feltélei, az átlagbérek túl alacsonyak, vagy az egészségügyi rendszer minősége nem felel meg az elvárásainak. Ezek normális bosszúságok vagy problémák egy társadalmon belül.”
„De ahhoz, hogy az embereket valóban a törvény határain túlra kényszerítsék, valami súlyosan megsebző dologra van szükség” – mondta Betz. Ez Angliában teljesül és ez nem más, mint a nemi erőszak bandák ügye.
„250 ezer és egymillió közötti fiatal, többnyire fehér, munkásosztálybeli lányt nem csak egyszer, hanem többször is megerőszakoltak, gyakran erősen faji indíttatásból. És ez a kormányok, a rendőrség és a szociális szolgálatok felügyelete alatt történt, akik elfordították a fejüket. Valójában nemcsak elfordították a fejüket, hanem démonizálták a megtámadott lányokat. Szerintem ez jelzi a multikulturalizmus alapvető tézisének olyan mértékű megsérülését, amelyből már nem lehet felépülni. Ez lényegében megölte az egész progresszív elképzelést egy működő, szivárványos, boldog multikulturális társadalomról.”
A szakértő szerint ez bőven elég egy polgárháborús helyzethez. Jöhetnek újabb gyilkosságok, újabb leleplezések, amelyek szerinte elkerülhetetlenek. Ekkor egy több lépcsős folyamat indul:
- zavargások törnek ki
- kölcsönös erőszak történik
- fokozódik a csoportok közötti gyűlölet és támadások
- ez aztán törzsiesedést okoz, etnikai enklávék jönnek létre, amit elhagynak a többségi társadalom lakói, mert nem érzik magukat biztonságban
A szakértő szerint egy ilyen konfliktus minél tovább tart, annál rosszabb lesz.
„De szerintem ésszerűen számíthatunk olyan nagyságrendű áldozatokra, ami mondjuk kétszer annyi, mint az észak-írországi konfliktus csúcspontján” – tette hozzá.
Amerikában polgárháborús a hangulat?
Amerikában az elmúlt években sokan beszéltek polgárháborús hangulatról. Betz azonban óvatosan fogalmazott. A szakértő Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban elmondta: előfordulhat, hogy gyújtópontot jelent a merénylet, de eddig leginkább ahhoz vezetett, hogy tisztázta a felek álláspontját.
„Ha korábban nem voltál biztos abban, hogy valaki melyik oldalon áll, a Charlie Kirkre adott reakciójuk nagyon egyértelművé tette ezt számodra”
– jelentette ki a szakértő.