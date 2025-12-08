„Szégyen és gyalázat” – a felhők fölött mondott ítéletet Orbán Viktor a DK-ról és a Tiszáról (VIDEÓ)

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
Isztambulból hazafele nyilatkozott a miniszterelnök.
Ezek voltak a könnyű esetek, most jön a nehéz, ahol a barátaink vannak – ezzel mondattal kezdte a Brüsszellel kapcsolatos beszélgetését a miniszterelnök a gépen Bohár Dánielnek Orbán Viktor miniszterelnök. A rövid interjú a repülőn készült Isztambulból visszafele.
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy megegyeztek Brüsszelben az uniós tagállamok az úgynevezett szolidaritási alapról, amely az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme és döntöttek arról is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra.
A miniszterelnök kiemelte, hogy az Európai Unióban kétségbeejtő dolgok történnek.
A versenyképesség az zuhan, a migrációs ügyet képtelenek kezelni és a Magyarországgal szembeni ellenszenv pedig nem lankad, mert mi versenyképesek vagyunk, meg mi tudjuk kezelni a migrációs válságot is úgy, hogy másképp csináljuk mint ők”
– fejtegette a miniszterelnök aki kiemelte, hogy „Magyarország az élő példa arra, hogy ha nem úgy vezetnék az uniót, ahogy vezetik, még akár sikeresek is lehetnének, hiszen ami nekünk sikerült, az nekik is sikerülhetne.”
Egy vérlázító döntés született”
– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd kifejette, hogy a migrációs paktum hatályba lépése után bejelentették, hogy vagy befogadunk menekülteket vagy, vagy fizetünk a migránsokért azoknak, ahol nem tudják megvédeni a határaikat.
„Lázadás indul” – fogalmazott a miniszterelnök.
Tehát nem elég, hogy mi megvédjük magunkat, ez pénzbe kerül. Megvédjük Európát, ez is pénzbe kerül. Megbüntetnek bennünket mert nem engedjük be a migránsokat, mindennap egymillió eurót fizetünk. Most még ezen kívűl fogadjubk be migránsokat más országbokból, akik nem voltak elég erősek, hogy megvédjék magukat. Ha azt nem tesszük akkor meg fizessünk nekik”
– sorolta a miniszterelnök, aki hozzátette, hogy „az abszurd abszurdja, amit itt zajlik”.
Nem is fogunk ennek eleget tenni! Szégyen és gyalázat, hogy a DK meg a Tisza Brüsszelt ebben támogatja és migránsokat akarnak behozni Magyarországra”
– hangsúlyozta végül Orbán Viktor. A videó végén a miniszterelnök azt is elárulta, hogy jövő héten is utazik majd valahova.
Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád